01多聲道｜分配的好壞決定社會制度的優劣

撰文：01多聲道
出版：更新：

今天的世界，人們總是習慣用意識形態及政治立場來劃分社會制度的優劣，以及價值觀的傾向性。西方國家熱衷這樣搞，東方國家也不示弱，大家都覺得自己的統治是最好的，誰也不服誰。

過去美蘇冷戰時期是這樣，到了今天甚至愈演愈烈，政客們可能覺得很過癮，很有征服感，很有成就感，似乎沒有想過倒霉的是無辜的國民。

來稿作者：周海平

縱觀這些年，世界發生這麼多大事，先有新冠病毒疫情，後有俄烏戰爭危機，緊接著是美國通脹危機，法國和英國大罷工，約翰遜下台，眼下又來了一單安倍遇刺事件，可謂多事之秋，一件接一件。

不管這些事件造成了多少人死亡，還是引發地緣政治的新的變化，利益博弈和鬥爭本質的背後，說到底還是「分配」的問題。

2022年6月21日，倫敦利物浦街車站月台看不到乘客也看不到列車。如此不穩的畫面這星期出現在英國的鐵路站上，在此之後，通脹衍生的不滿會否又蔓延到什麼地方去？（Alberto Pezzali／美聯社）

分配理論各有千秋　同樣必須可持續

但凡學過馬克思政治經濟學以及西方經濟學的人，都知道今日世界有三種「分配」理論：

一是馬克思的共產主義分配理論之「按需分配」原則，即你需要什麼，就派給你什麼，好像天上掉餡餅，輕鬆易得。但你不要忘了，國家可是「按需分配」的主人。你的需要，必須經過國家的嚴格認定才行的。國家是有形的手。

看起來，這種分配形式好像不錯，只是目前世界各國還沒有本事選擇這種分配形式。聽說難點是「需要」二字不容易把握，還有生產者的積極性以及他自己的需求，該如何安排和處理，都是一個很大的科學難題。

二是馬克思的社會主義的分配理論之「按勞分配」原則。這種分配形式，核心在於只要勞動就能得到報酬，國家是資源的主人。只要國家必須創造按勞取酬的公平環境，國家仍是有形的手。好像馬克思說的「勞動創造世界」，似乎只要付出努力，就能得到報酬。但「按勞分配」原則的前提，是國家制定遊戲規則，國家是話事者，國家可以根據統治需要干預市場，平衡利益，都是無可厚非的。

三是亞當斯密的資本主義自由市場理論之「供求關係分配」原則。「供求關係」理論一直是資本主義社會生產力和生產關係的重要法則，也體現在分配形式上面。即勞動力價格永遠體現在自由市場經濟中的價值，取決於行業的稀缺性，勞動者的技能和知識。通俗講，供求關係決定了勞動力價格。只有市場才是有形的手。個人的勞動價值，都受市場的供求關係決定的。

進一步說，在自由市場的經濟條件下，勞動力的知識以及特殊技能，是得到高額的勞動報酬的唯一要素。勞動力的定價權，完全受供求關係的唯一影響，而非其他因素。比如今天的大多數資本主義國家，都採用「供求關係」確定價格以及分配形式。

老實說，上述這些分配形式也是各有千秋，見仁見智，不說誰消滅誰。有一點是公認的，就是所有的分配形式，都應該自然延續，可以施行下去，這是最起碼的。

我個人認為，最好的分配形式，必須體現三個最靠譜的指標：國家要有錢，富人有錢賺，窮人過得好。有本事做到這三者完美統一，就是最好的分配形式。這跟意識形態和政治立場，是沒有半毛錢關係的。

為何這樣說？理由是：

一、國家要有錢，可以做大事

這有兩層意思。第一層意思是，當國家有錢，國庫充盈，就可以發展外源性經濟，主動「走出去」，參與世界競爭，比如中國的「一帶一路」，開疆擴土，成就人類命運共同體的發展戰略。同時，國家也可以走內源性經濟之路，保守經營，關起門來搞建設，比如投資基建設施，民生福祉和軍事國防，把自己的事做好，再來考慮外面的事情。

當然，國家要做到有錢，實行好的分配手段必不可少：比如稅收政策，出口拉動外匯戰略，大興基建投資工程，土地財政，或是多管齊下的賺錢方式，都體現國家分配的大學問。你說這些賺錢的手段，有多少是「需」和「勞」的分配形式，還是「供求關係」的分配好處，還是兼而有之，想是見仁見智的。

第二層意思，國家有錢，離不開物質和精神的分配。物質的分配自然指的是國民的絕對收入與社會通貨膨脹程度的差異，也有四個等級：

絕對收入高，通貨膨脹低，生活品質自然很高，有這樣本事的國家相信不多；

絕對收入高，通貨膨脹也高，生活品質還算過得去；

至於絕對收入低，通貨膨脹也低，相信是人為干預的結果；

如果絕對收入低，通貨膨脹還很高，那就不足掛齒了。

這一比較，高下就立判。

收入分配是民生之源，也是中國共產黨執政合法性的來源，所以不能放任貧富差距擴大，更不能在發展的道路上放棄基層市民。（Getty Images）

精神的分配，指得是國家給予國民的法治和自由的程度。這其實也是一種分配，很多時候它的含金量比物質更為重要。為何這樣說？因為互聯網和新型社交平台的出現，改變了人們的交往規則，「世界是平的」，資訊之下，國民都在比較生活品質和法治和自由程度，就像俄烏戰爭危機，背後的核心要素都是分配引發的矛盾。

一句話，國家有錢當然是本事。你說國家資本主義也好，權貴資本主義也罷，有錢自然財大氣粗。我們說，國家不管怎麼玩，怎麼賺錢，怎麼平衡，都撐得下去，這是需要本事的，前提是懂得科學的分配。不懂得分配的學問就要吃大虧。比如眼下的斯里蘭卡，搞到今天這個地步，國庫空虛，社會通貨膨脹，國家被人看不起。說到底，還是不懂政治經濟的後果。

我聽說完全西化的日本岸田政府，最近也在探索「分配」的模式，看來學會如何分配要比其他的發展策略更具管治效果。

二、富人要有錢，社會有動力

很多人不大理解，為何經濟危機到來的時候，政府總是優先救濟企業主（廣義的富人），優先向僱主傾斜，這是有道理的。一來企業只要開工，就可帶來就業、原材料採購以及企業運轉等一系列生產經營活動，而這是GDP增長的重要組成部分，這是社會發展和繁榮的重要市場力量；二來企業是市場最活躍的資源要素，企業及僱主是拉動經濟的重要力量。調動企業主參與經濟活動的積極性，是政府最重要的一項工作，而非派錢這麼簡單。

其實只要看看這幾十年，發展得好的國家和地區，新上台的領導人沒有一個不是帶著大企業的老闆出訪的，所謂「政府搭台，企業唱戲」，做生意總是第一位的。美國是這樣，歐洲是這樣，中國更是如此。可見確保企業主（我們說富人）有錢賺，市場就有動力，就業、原材料採購、企業運轉、產品銷售以及稅收的好事就跟著一起來。市場一旺，社會的動力就起來了。人氣永遠是富人帶動起來的。

而國家懂得分配，甚至二次再分配，便能很好的調動富人的積極性，只要開工，就有現金流，蛋糕做大了，大家都有著數，國家得了大頭，企業主有錢賺，就業者有了就業保障，這是基本的邏輯。你說這裡面又體現多少「需」和「勞」，以及「供求關係」分配貢獻，相信只有富人心裡有數，在利益分配上，富人永遠是最有感覺的。

所以說，解決了富人的賺錢，社會就有了原始動力，這或是分配的最佳遊戲。什麼叫「羊群效應」？就是富人的帶頭羊作用。維持香港的資產價值和股市指數居高不下，便留住了富人，留住了富人，就留住了財富，留住了穩定，資產就不容易下跌。

畢竟，政府永遠是「救急不救貧」，派錢終歸不是解決社會富裕的根本之道。

夏寶龍指，特區管治者需要衝破制約香港經濟發展和民生改善的各種利益藩籬，有效破解住房、就業、醫療、貧富懸殊等突出問題。（資料圖片）

三、窮人過好日子，社會秩序好

什麼叫窮人的好日子？其實，按照分配理論的指標，也是可以具體衡量的。

一是國民絕對收入的多少（我們說按照平價購買力計算）。一般來說，一個勞動力的絕對收入，足以支付一家人的開支，這是比較好的絕對收入指標。聽說歐盟最低工資工時是12歐元，美國是13美元，英國是10英鎊，這都可以很好說明分配的價值導向。

二是法治和自由對國民的保障程度。所謂法治，第一是人身安全的法律保障，第二則是財產安全的法律保障。而自由則是指在一個大的清晰的框架下的言論、出版及結社的自由度，這是構成好日子的重要組成部分，更是構建和諧社會不可缺少的要素條件。

我看到這些年，西方社會國家常發生罷工的事情，以及北美洲、非洲和亞洲地區常發生人權的事件，不外乎是社會分配不公，以及法治和自由的問題。總而言之，好的分配形式從來沒有階級屬性。「按需分配」也好，「按勞分配」也罷，亦或是「供求關係」的分配形式，只要你的分配令到國家有錢收，富人有錢賺，窮人能過上好日子，「一國兩制」成為富有、法治和自由的代名詞，各界皆大歡喜，就是世上最好的分配。

作者周海平自2010年由內地來港定居，退休前在電子企業任職投資者關係高級總監。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。

「01觀點」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。

01論壇．鄧家彪｜香港資本愈益集中　疫後貧富加劇懸殊李克強的最後任期香港不是第三世界而是兩個世界
貧富懸殊
馬克思主義
多聲道
經濟學
政治經濟學
經濟學
通脹
最低工資
你可能感興趣