01多聲道｜分配的好壞決定社會制度的優劣

今天的世界，人們總是習慣用意識形態及政治立場來劃分社會制度的優劣，以及價值觀的傾向性。西方國家熱衷這樣搞，東方國家也不示弱，大家都覺得自己的統治是最好的，誰也不服誰。



過去美蘇冷戰時期是這樣，到了今天甚至愈演愈烈，政客們可能覺得很過癮，很有征服感，很有成就感，似乎沒有想過倒霉的是無辜的國民。



來稿作者：周海平



縱觀這些年，世界發生這麼多大事，先有新冠病毒疫情，後有俄烏戰爭危機，緊接著是美國通脹危機，法國和英國大罷工，約翰遜下台，眼下又來了一單安倍遇刺事件，可謂多事之秋，一件接一件。

不管這些事件造成了多少人死亡，還是引發地緣政治的新的變化，利益博弈和鬥爭本質的背後，說到底還是「分配」的問題。

2022年6月21日，倫敦利物浦街車站月台看不到乘客也看不到列車。如此不穩的畫面這星期出現在英國的鐵路站上，在此之後，通脹衍生的不滿會否又蔓延到什麼地方去？（Alberto Pezzali／美聯社）

分配理論各有千秋 同樣必須可持續

但凡學過馬克思政治經濟學以及西方經濟學的人，都知道今日世界有三種「分配」理論：

一是馬克思的共產主義分配理論之「按需分配」原則，即你需要什麼，就派給你什麼，好像天上掉餡餅，輕鬆易得。但你不要忘了，國家可是「按需分配」的主人。你的需要，必須經過國家的嚴格認定才行的。國家是有形的手。

看起來，這種分配形式好像不錯，只是目前世界各國還沒有本事選擇這種分配形式。聽說難點是「需要」二字不容易把握，還有生產者的積極性以及他自己的需求，該如何安排和處理，都是一個很大的科學難題。

二是馬克思的社會主義的分配理論之「按勞分配」原則。這種分配形式，核心在於只要勞動就能得到報酬，國家是資源的主人。只要國家必須創造按勞取酬的公平環境，國家仍是有形的手。好像馬克思說的「勞動創造世界」，似乎只要付出努力，就能得到報酬。但「按勞分配」原則的前提，是國家制定遊戲規則，國家是話事者，國家可以根據統治需要干預市場，平衡利益，都是無可厚非的。

三是亞當斯密的資本主義自由市場理論之「供求關係分配」原則。「供求關係」理論一直是資本主義社會生產力和生產關係的重要法則，也體現在分配形式上面。即勞動力價格永遠體現在自由市場經濟中的價值，取決於行業的稀缺性，勞動者的技能和知識。通俗講，供求關係決定了勞動力價格。只有市場才是有形的手。個人的勞動價值，都受市場的供求關係決定的。

進一步說，在自由市場的經濟條件下，勞動力的知識以及特殊技能，是得到高額的勞動報酬的唯一要素。勞動力的定價權，完全受供求關係的唯一影響，而非其他因素。比如今天的大多數資本主義國家，都採用「供求關係」確定價格以及分配形式。

老實說，上述這些分配形式也是各有千秋，見仁見智，不說誰消滅誰。有一點是公認的，就是所有的分配形式，都應該自然延續，可以施行下去，這是最起碼的。

我個人認為，最好的分配形式，必須體現三個最靠譜的指標：國家要有錢，富人有錢賺，窮人過得好。有本事做到這三者完美統一，就是最好的分配形式。這跟意識形態和政治立場，是沒有半毛錢關係的。

為何這樣說？理由是：

一、國家要有錢，可以做大事

這有兩層意思。第一層意思是，當國家有錢，國庫充盈，就可以發展外源性經濟，主動「走出去」，參與世界競爭，比如中國的「一帶一路」，開疆擴土，成就人類命運共同體的發展戰略。同時，國家也可以走內源性經濟之路，保守經營，關起門來搞建設，比如投資基建設施，民生福祉和軍事國防，把自己的事做好，再來考慮外面的事情。

當然，國家要做到有錢，實行好的分配手段必不可少：比如稅收政策，出口拉動外匯戰略，大興基建投資工程，土地財政，或是多管齊下的賺錢方式，都體現國家分配的大學問。你說這些賺錢的手段，有多少是「需」和「勞」的分配形式，還是「供求關係」的分配好處，還是兼而有之，想是見仁見智的。

第二層意思，國家有錢，離不開物質和精神的分配。物質的分配自然指的是國民的絕對收入與社會通貨膨脹程度的差異，也有四個等級：

絕對收入高，通貨膨脹低，生活品質自然很高，有這樣本事的國家相信不多；

絕對收入高，通貨膨脹也高，生活品質還算過得去；

至於絕對收入低，通貨膨脹也低，相信是人為干預的結果；

如果絕對收入低，通貨膨脹還很高，那就不足掛齒了。

這一比較，高下就立判。

收入分配是民生之源，也是中國共產黨執政合法性的來源，所以不能放任貧富差距擴大，更不能在發展的道路上放棄基層市民。（Getty Images）

精神的分配，指得是國家給予國民的法治和自由的程度。這其實也是一種分配，很多時候它的含金量比物質更為重要。為何這樣說？因為互聯網和新型社交平台的出現，改變了人們的交往規則，「世界是平的」，資訊之下，國民都在比較生活品質和法治和自由程度，就像俄烏戰爭危機，背後的核心要素都是分配引發的矛盾。

一句話，國家有錢當然是本事。你說國家資本主義也好，權貴資本主義也罷，有錢自然財大氣粗。我們說，國家不管怎麼玩，怎麼賺錢，怎麼平衡，都撐得下去，這是需要本事的，前提是懂得科學的分配。不懂得分配的學問就要吃大虧。比如眼下的斯里蘭卡，搞到今天這個地步，國庫空虛，社會通貨膨脹，國家被人看不起。說到底，還是不懂政治經濟的後果。

我聽說完全西化的日本岸田政府，最近也在探索「分配」的模式，看來學會如何分配要比其他的發展策略更具管治效果。

二、富人要有錢，社會有動力

很多人不大理解，為何經濟危機到來的時候，政府總是優先救濟企業主（廣義的富人），優先向僱主傾斜，這是有道理的。一來企業只要開工，就可帶來就業、原材料採購以及企業運轉等一系列生產經營活動，而這是GDP增長的重要組成部分，這是社會發展和繁榮的重要市場力量；二來企業是市場最活躍的資源要素，企業及僱主是拉動經濟的重要力量。調動企業主參與經濟活動的積極性，是政府最重要的一項工作，而非派錢這麼簡單。

其實只要看看這幾十年，發展得好的國家和地區，新上台的領導人沒有一個不是帶著大企業的老闆出訪的，所謂「政府搭台，企業唱戲」，做生意總是第一位的。美國是這樣，歐洲是這樣，中國更是如此。可見確保企業主（我們說富人）有錢賺，市場就有動力，就業、原材料採購、企業運轉、產品銷售以及稅收的好事就跟著一起來。市場一旺，社會的動力就起來了。人氣永遠是富人帶動起來的。

而國家懂得分配，甚至二次再分配，便能很好的調動富人的積極性，只要開工，就有現金流，蛋糕做大了，大家都有著數，國家得了大頭，企業主有錢賺，就業者有了就業保障，這是基本的邏輯。你說這裡面又體現多少「需」和「勞」，以及「供求關係」分配貢獻，相信只有富人心裡有數，在利益分配上，富人永遠是最有感覺的。

所以說，解決了富人的賺錢，社會就有了原始動力，這或是分配的最佳遊戲。什麼叫「羊群效應」？就是富人的帶頭羊作用。維持香港的資產價值和股市指數居高不下，便留住了富人，留住了富人，就留住了財富，留住了穩定，資產就不容易下跌。

畢竟，政府永遠是「救急不救貧」，派錢終歸不是解決社會富裕的根本之道。

夏寶龍指，特區管治者需要衝破制約香港經濟發展和民生改善的各種利益藩籬，有效破解住房、就業、醫療、貧富懸殊等突出問題。（資料圖片）

三、窮人過好日子，社會秩序好

什麼叫窮人的好日子？其實，按照分配理論的指標，也是可以具體衡量的。

一是國民絕對收入的多少（我們說按照平價購買力計算）。一般來說，一個勞動力的絕對收入，足以支付一家人的開支，這是比較好的絕對收入指標。聽說歐盟最低工資工時是12歐元，美國是13美元，英國是10英鎊，這都可以很好說明分配的價值導向。

二是法治和自由對國民的保障程度。所謂法治，第一是人身安全的法律保障，第二則是財產安全的法律保障。而自由則是指在一個大的清晰的框架下的言論、出版及結社的自由度，這是構成好日子的重要組成部分，更是構建和諧社會不可缺少的要素條件。

我看到這些年，西方社會國家常發生罷工的事情，以及北美洲、非洲和亞洲地區常發生人權的事件，不外乎是社會分配不公，以及法治和自由的問題。總而言之，好的分配形式從來沒有階級屬性。「按需分配」也好，「按勞分配」也罷，亦或是「供求關係」的分配形式，只要你的分配令到國家有錢收，富人有錢賺，窮人能過上好日子，「一國兩制」成為富有、法治和自由的代名詞，各界皆大歡喜，就是世上最好的分配。

作者周海平自2010年由內地來港定居，退休前在電子企業任職投資者關係高級總監。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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