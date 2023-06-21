勞工顧問委員會（勞顧會）星期一（19日）開會討論政府新公布的輸入勞工計劃，六名勞方委員全體提早離場抗議。特首李家超翌日表示「明白勞顧會勞方代表的立場」，卻沒有拿出數據回應質疑，更顯勞方之憤有理。



第一，本港失業率為3.0%。比起疫情期間，3.0%當然是低。但知不知道港英政府在1989年決定輸入3000外勞時，本港的失業率是多少？答案是1.1%。這是統計處1985年有紀錄以來最低，也是至今未曾打破的數字。就當那個接近全民就業的日子太遠，疫情前、2018年和2019年的失業率也分別是2.8%和2.9%，可見我們的就業情況還未完全改善。

第二，3.0%背後的是113,100名市民還未找到工作。11.3萬人又是多少？根據政府剛剛公布的數字，市面上各行各業共有77,751個職位空缺，也就是說勞動人口多於市場需求。

或許有人會說，不能只看整體的供求數字，可能行業、職位不相符。看細數，製造業的最新空缺是2,378個，同期原本從事製造業的待業人數是3,500人；零售業缺人6,406，但行內10,400人正在失業；住宿及膳食服務缺人8,633，待業人數12,900⋯⋯官員基於哪些數據而決定允許售貨員、侍應生、接待員等26種職位可以申請輸入勞工？

我們向來對輸入勞工持開放態度。但對於官員解說不足，數據又拿不出，不只勞方看不過眼，許多市民也難以理解——好像只得商家在拍手。

再說，政府規定僱主每聘用一名外勞，須向當局繳交每月400元，徵款用於培訓本地勞工。李家超提到這一點時，強調政府「非常保障本地工人的利益」。不過，自從1992年成立僱員再培訓局以來，輸入外勞的400元徵費水平沿用未變，同期消費物價已經升了不只一倍。400元徵費根本不足以鼓勵僱主優先聘用本地勞工，也不見得可以如何裝備本地勞工增值升級。

官員表示根據經濟和人力發展，「優化」輸入勞工的規定，但連這麼基本的徵費水平都可以31年不「優化」，何以服眾？看來香港最需要「優化」的不是輸入勞工機制，而是政府官員及立法會議員。