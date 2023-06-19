楊莉珊｜輸入外勞應為權宜之策　長遠提升市民競爭力

西方諺語常說「一個硬幣有兩面」，其實公共政策也一樣，有利好因素與負面因素，問題是哪一方面的影響較為主要。特區政府最近宣布輸入外勞，引發社會熱烈討論，有人認為可以解決勞工短缺問題，有人卻認為會影響本地工人權益，比如拉低工資水平甚至影響本地工人就業。到底輸入外勞是利多於弊，還是反之，弊多於利？



來稿作者：楊莉珊



輸入外勞當然有其正面因素，比如及時引進勞動力，省卻培訓時間，理應拉高平均工作效率，可以成為經濟的強大住推力。更關鍵的是降低成本，外勞成本普遍比本地工人低，可以降低人力成本，提高企業的利潤率。但問題是負面因素也同時存在，最直接就是對本地勞動力市場造成影響，減少本地工人就業機會，導致本地勞動力的流失。使用外勞容易造成本地工人技能和工作經驗的缺乏，長期來看，會影響本地勞動力的就業技能和能力。而在社會層面，外勞可能會出現社會融合的問題，有可能對治安與社會帶來影響。

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輸入外勞對本地勞工影響負面

如上所述，外勞雖對經濟可能帶來短期助力，但長遠也會對本地工人權益帶來肉眼可見的負面影響。因此輸入外勞不能當成長遠的經濟措施，而應該從更高層次的社會綜合治理層面來看，將其視為短期經濟舒緩措施的一種，長遠還需要從人口、教育、勞工等方面進行調整，讓本地勞動人口的整體素質跟得上經濟發展的需要。

數據顯示，本港勞動人口由2018年頂峰的368萬，減少至2022年的340多萬，低技術勞動人口減少16萬。政務司司長陳國基在電台節目表示，希望適度輸入外勞以增加香港整體經濟動力，令香港經濟好，從而令大家受惠，強調不是替代香港勞工。這樣的說法是否可以說服大多數市民？

政府6月13日公布輸入勞工特別計劃。(林靄怡攝)

作為政府，除了留意數字變化，更要探索數字背後的社會現象。到底需要開放外勞的工作崗位，為什麼不能在香港找到合適而且充足的工作人力？是崗位需求太多令市場供不應求，還是待遇太低？又或者技術培訓跟不上就業市場的需求？

這次開放外勞的工作機會包括建造業、運輸業還有文員等低技術性的職位，雖然政府強調會在保障本地勞工的前提下輸入勞工，僱主亦不能引入廉價勞工。但如果有關行業的工作待遇與職業發展足夠吸引的話，為何未能讓香港的失業人口投身其中？雖知道雖然近期失業率有所下調，但失業人口仍有約11.5萬人，就業不足人口也近5萬人，如果有適當的技術培訓，短時間內就可以讓這批本地勞動力人盡其才。合理解釋的原因若非培訓環節出現問題，那只能是行業發展及收入根本不吸引。

輸入外勞不能成降低成本之舉

雖然政府一再從經濟角度試圖說服民眾支持輸入外勞，也列舉了新加坡澳門等經驗，但畢竟香港是香港，所謂「鞋子合不合腳，只有自己才知道」。誠如題目所表達，輸入外勞應該當成短期調劑措施，不能當成長期經濟發展措施，否則會被僱主當成降低成本的一個選項，長遠影響本地工人權益。

社會在看待輸入勞工的問題上，也不能過於集中眼前的利益之爭，因為隨著社會復常，香港復甦及進一步發展需要更多的勞動力，而且短缺的不僅僅是基層的崗位，加上人口老化的問題已經亮起紅燈。再放眼未來，將來北部都會區及融入國家發展大局等方面，屆時需要的勞動人口更為驚人，與其長期輸入外勞與到處搶人才，特區政府或許該想想如何恢復香港整體人口的活力，比如吸引年輕有競爭力的移民來港，如何吸引移民流失的香港專才重返香港，重新讓我們的人口充滿活力，未來的發展機會才不會錯過。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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