來稿｜綠色物流科技引領供應鏈新方向

來稿作者：袁尚文、于承忠



綠色物流科技在香港的貨運和物流發展中扮演著愈來愈重要的角色。這些科技創新為企業提供了減少碳排放、提高效率和降低成本的機會，為行業升級轉型，提升競爭力！

其實綠色物流科技 (Green Logitech) 應用相當廣泛，包括使用電動車 (EV)、區塊鏈 (Blockchain) 、物聯網（IoT）、無人機和人工智能（AI）等技術。首先，電動車被視為減少碳排放的有效運輸方式。許多物流公司已經開始採用電動貨車進行最後一公里的遞送 (Last mile delivery)，減少了傳統燃油車所產生的污染。部份倉庫運營商亦開始在屋頂加裝太陽能發電板，以增加綠色能源的使用比例。

其次，區塊鏈和物聯網技術使物流營運更智能化和高效率。通過感應器和連接設備，企業可以實時監測貨物位置、溫度、濕度等信息，從而提高運輸的可視性和準確性。此外，無人機的應用範圍也正在逐漸擴大，可以用於高效的倉儲管理、在惡劣環境快速送遞和精準監測等任務。最後，人工智能的應用使物流計劃和優化配送和運輸路線，從而減少運輸時間和能源消耗。

綠色物流科技的應用對香港的貨運和企業發展帶來了不少優勢。首先，它有助於減少碳排放和環境污染，符合可持續發展和ESG的目標。香港是一個世界級國際物流中心，海空貨運和陸路運輸的碳排放量相對較高。運用綠色物流科技可以幫助企業實現綠色轉型，減少對環境的影響。其次，綠色物流科技可以通過實時監控和智能路線優化，企業可以更好地管理貨物運輸，提高運輸效率和客戶滿意度 ，大大降低成本，同時也能減少了對傳統能源，如石油的依賴。

話雖如此，綠色物流科技在香港拓展仍面臨一些挑戰。首先，成本是一個重要的考慮因素。引入綠色物流科技需要投入大量資金，這對於一些中小微型企業是一個很大負擔。其次，基礎設施的建設和配套政策，規定和實行安排也需時推進。例如，充電設施和無人機的管理規範也需時制定。還有，不斷更新和培訓相關技能，企業可能需要對員工進行培訓，以適應新的科技應用。

欣喜的是香港已有一些企業開始採用綠色物流科技，並取得了一些成果。例如，香港郵政（Hongkong Post）已經引入電動郵政車，用於市區郵件派送，從而減少對環境的影響。另外，一些物流企業如順豐速運（SF Express）和中國郵政（China Post）也開始使用無人機進行速遞運送和監測。這些企業的成功經驗證明了綠色物流科技在提高效率和減少碳排放方面的巨大潛力。

在推進綠色物流科技的發展方面，我們提出一些建議。首先，政府可以制定相應的政策和法規，鼓勵企業投資和應用綠色物流科技。例如，提供財政支持、減免稅收和綠色獎勵和認証，以吸引企業投資綠色物流科技項目。我們也可以建立更完善的基礎設施，包括充電設施和無人機測試場地。這將有助於減少企業引入綠色物流科技時的成本和風險。此外，加強技術培訓和知識共享，提高企業和員工對綠色物流科技的理解和應用能力也是成功的關鍵。

總括而言，綠色物流科技對香港的貨運和企業升級轉型，提升競爭力，也為未來行業發展開拓新方向！

作者袁尚文博士、于承忠博士分別是香港理工大學專業及持續教育學院高級講師及組合課程統籌、客席講師。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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