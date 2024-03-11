來稿｜政府應主動搶電商落戶香港

來稿作者：陳秉友、于承忠



最近，商經局約見電商物流代表，聽取行業目前遇到的困難和建言。當中，除了人手和人才不足，行業面對的最大問題是貨量不足、貨源側重幾大國內電商，以及來自鄰近機和碼頭的競爭。先不談國內機場向貨主及航空公司提供補貼，如何確保國內的貨源繼續流經本港，以鞏固香港國際機場的全球領導地位，實在是各人所關心的問題。

其中一個建議，是政府要主動爭取電商平台和物流企業，以香港作為華南以至亞太區的總部及轉運中心，並且要提供一切可接受的條件，如稅務優惠、提供土地作物流設施、協助引入提供高才和前線員工，以及市場推廣及銷售的支援等。據統計，國內兩大電商平台每日出口到美國的包裹數目超過100萬，而每年在網上宣傳推廣的開支高數十億美元，全球用戶超過一億。在如此龐大的商流和貨流商機下，香港的角色卻很被動，只是作為大灣區眾多轉口城市中的其中一個而已，也在成本上落後於鄰近城市，只有在航班、航點及航線上有著一定的優勢。

目前，政府在「市場主導」的原則下，並未有主動的爭取更多電商企業落戶香港。較近期的例子有京東物流，但短期只佈局本地派送一環，並未有大力投入中轉及出口。另一個例子是阿里巴巴其下的菜鳥物流，旗下的「菜鳥智慧港」將於已於去年底正式投入運作，亦成為目前香港面積的第三大的高端物流倉庫，可租出的面積達410萬平方英呎。這個位於機場貨運區，總投資額超過100億港元的物流中心，可讓「阿里系」不同事業部、平台和關聯公司的出口、入口和轉口貨物經由「菜鳥智慧港」處理，再安排中轉到國內以及全球其他國家。「菜鳥智慧港」的建成和營運，標誌著香港開始對電商的重視，但這只是開始而不是終結！

國內在招商引資，服務商家方面確實領先於香港。以順豐速運為例，其航空樞紐正好說明了電商物流企業落戶對當地物流發展的重要性。作為順豐速運的航空及貨運基地，2022年投入運作的湖北省鄂州市花湖機場已在短短一年多內國內和國際進出港貨量多達10萬噸，其中國際貨量佔3萬噸。從貨物中轉能力上看，花湖機場已建成75萬平方米的轉運中心，分揀線體長達52公里，每小時處理能力達28萬件，每年可處理100萬公噸貨物，是亞洲最大的快件分揀中心。其中，國際快件中心建設面積2.7萬平方米，配備14條海關智能查驗線和全自動化快件分揀系統。從2023年以來，順豐航空在鄂州花湖機場陸續開通由鄂州飛往比利時、印度、美國紐約及洛杉磯、德國法蘭克福、阿聯酋阿布札比、新加坡、馬來西亞、日本等地的國際貨運航線。由一個地級市搖身一變成為亞洲最大的航空物流基地，鄂州市的故事正好說明了大型企業落戶的重要性！

我們需要更多的電商平台和物流企業落戶香港！ 越多電商們以香港作為總部及中轉樞紐，越能鞏固香港作為國際航運中心的地位，亦會擴大物流集群（Logistics Cluster ）效應，使更多服務於電商的供應方和服務方匯集在香港，及帶動其他行業的發展。

作者陳秉友博士是香港航運物流協會主席、認可ESG策劃師CEP®，于承忠博士是城市智庫經濟及物流研究中心副總監。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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