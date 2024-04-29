來稿｜獅城社會和諧好　人均GDP國際前茅——李顯龍20年領導有方

來稿作者：陳文坪



一個國家領導權或領導人權力交接與更替，攸關人民的福祉、政府的穩定、國家的發展。一旦發生差錯，政局動盪不安是常有之事。國際上也有許多例證。新加坡領導人深明其中的奧秘所在而確保權力平穩移交。建國近一甲子的新加坡，經歷了三代領導權力的接班，而且都平順、穩定的更替。在5月中旬，第三次權力交接也即將來臨，讓我們期待着以黃循財為第四代領導團隊也能如過去一樣接過棒子，帶領新國人民攀向另一個高峰。

領導新加坡20年的李顯龍（72歲）4月15日宣佈下月15日卸任總理，將權力移交給副總理兼財政部長黃循財（52歲）。總理公署發文告，指李顯龍將會向總統尚達曼請辭，並提議委任黃循財為新任總理。文告又說，人民行動黨議員一致支持由現年51歲的黃循財接棒領導國家。

消息一出，新加坡最高領導人的權力交接瞬間成了海內外各大報章媒體報道追蹤的新聞。如此看來，彈丸小國的新加坡，權力更替能引起國際媒體的關注，說明新加坡本身具有的獨特性，以及國際社會對新加坡的高度重視。

李顯龍是在2004年8月從第二任總理吳作棟手中接過總理一職。20年來，新加坡在他的領導下，已發展成為一個成熟的經濟體、繁榮城市、文明之都。其基礎設施齊全、經濟穩健發展、社會和諧穩定、政府保持清廉、公共服務高效、法律法制健全、住屋不斷提升、航空名列前茅、海港增量擴容、出行交通便捷、金融中心地位提升、高等教育躋身全球、文化藝術發展顯著等。

李顯龍在任20年期間，新加坡GDP從1150億美金增長到5013億美金，超過4.3倍，人均GDP從27600美金增加到84700美金，翻了三倍之多。可見，人均GDP的增加，人民的生活水平不但改善，還提高了許多。新加坡的人均GDP已進入全球十大國家的名列。

自1965年獨立後，新加坡舉行了十多次全國大選，人民行動黨贏得大選執政至今。因而行動黨也建立了一套有效且可持續的政治權力交接制度。自從第一任總理李光耀在1990年11月立下先例，將總理職務和權力平和移交給第二代領袖吳作棟後，後者就以此為榜樣。

吳作棟接任總理後除了繼續確保新加坡的各項建設取得更大的成就外，也仿效李光耀當年培養接班人的方式，部署和組建第三代的接班人才，以促進黨內自我更新的要求。2004年8月12日，吳作棟將政治最高領導權力平穩有序移交給接班人李顯龍。這一創舉，再次贏得了世人對新加坡的正面評價。

李顯龍上任後，也不斷從各行各業中尋找人才從政，加入政府。2020年春因發生新冠病毒大流行，接班人也出現些許挫折。但李顯龍迅速調整方向，採用「B計劃」確定了第四代領軍人物為黃循財。

而以副總理黃循財為領軍的第四代團隊，在冠病大流行的三年裏，得到了磨練與考驗，所採取的措施不但保性命、保就業，保企業，讓新加坡迅速走出冠病陰霾，經濟也恢復增長。第四代領導團隊是時候接過領導棒子，負起帶領人民繼續前進的責任。

新加坡領導權力交接是平和的。與其他國家相比較，顯得沒什麼看頭，但它卻是生活在這片土地上人民的福氣。看看周遭的國家，在政權交替時所產生的社會動盪、經濟停頓，造成人民的不安，以及對國家、社會各層面的衝擊力之大，新加坡這一獨特的政治權力交接「範式」，是值得人們肯定和支持的。

作為民選領袖，李顯龍親民不在話下，在國內如此，在海外也一樣。每當到國外訪問，總理都會與當地的新加坡人社群一同交流。更可貴的是，他大膽改革，破除過去一些早已是「固定思維」的政策。包括社會安全網的創新與建立。

例如，已故建國總理李光耀當政時曾公開說過，在他的有生之年，新加坡是不允許建賭場的（大意）。正因如此，政府在推行兩大綜合娛樂城（內附設賭場）的決策前，面對反對與支持相若的民意。這是李顯龍接任總理不到一年就遇到「最棘手」的問題。

為了國家未來的旅遊業發展，敢於以政治信譽承諾，願意扛下所有責任，拍板兩大綜合娛樂城建設。2005年4月18日，李顯龍總理親自在國會宣佈新加坡將開設兩個綜合度假勝地，內附設有賭場的決定，在國會作政策闡明時所說：「內閣集體得出的結論是我們沒有選擇的餘地，必須發展綜合度假勝地。身為總理，我為這個決定承擔最終的責任。」 這是需要戰略的眼光並頂下巨大的政治壓力，非一般人可以做到的。

另一個受人津津樂道的是，2008年9月28日，政府引進世界一級方程式賽車（F1）在濱海灣開跑，是全球第一個在夜間舉行的F1大獎賽。這不但是創意（無須騰出大面積土地建賽車場地），也讓獅城的天際線、賽道周遭的美景，通過實況轉播向全世界傳送，為新加坡打響了國際品牌形象。 過去15年來年年開跑（大流行病兩年暫停外），吸引許多海外車迷、遊客前來旅遊與觀賽。為旅遊相關行業創造許多機會。

在政治層面，李顯龍不但具有洞察力、敏鋭眼光，而且還是持開放的心態。

以2020年大選為例，新加坡在冠病的籠罩下舉行全國大選。選舉結果出爐後，人民行動黨贏得83個國會議席，蟬聯執政。工人黨也攻下10個議席，比上屆多了4席。然而，執政黨雖擁有90% 的席位，而反對黨只佔10%議席，李顯龍在選舉結果當晚出爐後的記者會就宣佈，設國會反對黨領袖一職，提議由工人黨秘書長畢丹星出任。這是建國有史以來的首次，更說明作為民選領袖對新加坡政治持開放的心態。讓反對黨領袖在國會里享有與執政黨領袖「平起平坐」的地位。

權力交接，平穩順利， 國家社會和諧。新加坡政治將在一個月後翻開新的篇章。李顯龍總理將於5月15日交棒，正式把他肩負近20年的領導棒子，交給第四代領導團隊選出的接班人——副總理兼財政部長黃循財。政治權力「無縫」交接可說是新國的一大「創舉」，也是人民福祉的一大法寶。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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