來稿｜預算案獲朝野讚賞　獅城重視人資培訓

來稿作者：陳文坪



新國副總理兼財長黃循財2月16日在國會發表「齊心協力，共創未來」2024年財政預算案聲明。2月26日，國會開會對新財政預算進行辯論議政。除了執政黨議員的支持外，國會兩大反對黨——工人黨、前進黨都給予讚揚。

國會反對黨領袖、工人黨秘書長畢丹星說，政府有意把2024年預算案作為邁向「新加坡攜手前進」願景的一步，而這個運動為我國未來設下三大目標，即必須有強大和不斷增長的經濟、發展更公平的社會，以及加深團結意識。工人黨認為這個方向沒什麼好反對的，因此支持這份預算案。

新加坡前進黨秘書長的非選區議員潘群勤也說：「今年預算案聲明最值得注意的，大概是在為新加坡人提供大量扶持措施的同時，沒有宣佈任何額外的重大增稅措施。這讓許多仍在掙扎着應對高昂生活費和不確定就業環境的新加坡人，大大鬆了一口氣。」

新財年預算案能獲得朝野兩方的支持，說明預算案是一份面面俱到、涵蓋之廣、受益之多，並惠及各行各業、各個年齡層都能從中受惠的「良方」，是一份親民的預算案。

從預算案中可以看出，新加坡政府對教育的重視是一貫的，投資在教育、培訓更是不遺餘力；也鼓勵人民終身學習，並以實際行動來支持人民學習新知識、新技藝。人民通過進修課程，掌握市場不斷推陳出新的知識、技能，不但為自己的就業生涯發展多了一分保障，也為獲取更高的薪酬打下了堅實基礎。

為應對眼前的高物價，獅城大部分人民都能從預算案獲得生活費特別補助、家庭水電費及雜費回扣、超市購物券等。數額以千元計。而面對中長期挑戰，卻是通過教育、培訓，提升人民的自食其力、加強職場的競爭力等一系列措施共創更公平的未來之願景。

因此，新國在預算案中推行「授人以漁」的方式，來強化人民的求生本能。預算案大力加強培訓，讓人民獲得終身學習機會，不斷提升自己，來加強人民對新知識、新技術的掌握，從而滿足就業市場的需求。長遠來看，對改善、提升人民的生活，創造更和諧的社會，是一項良策、一方良政、一種善治的有為體現。

如年滿40歲新國公民可獲得額外4000元的技能創前程培訓補助。這筆教育津貼可以用來進修專業課程，學習新技藝，為自己的人生作更多「投資」，從而加強就業能力，獲得更高收入。其實，在過去的預算案中，政府也發出1500元的培訓補助給每位公民，讓中年、壯年、老年的人士都能參與培訓，掌握一技之長。

不但如此，如果是進修全日制課程，還有培訓補貼。學員每月可領取過去12個月平均收入的50%，上限為3000元。這大大減少了進修者的後顧之憂，學員也能更專注於學習與技能提升，不用為缺勤無收入而煩惱。

對工薪階層來說，進修，意味着會缺勤，會減少收入，影響生活。現在，獅城提供培訓補貼，學員可安心學習，「等同於」生活有所保障 ，無須擔心基本的生活費開銷。

除此之外，預算案也推出「工藝教育學院升學獎」（ITE Progression Award）。為支持30歲及以下工藝教育學院畢業生提升技能，政府將為進修專業文憑課程的畢業生提供5000元延續教育補助；學員完成課程後，還可獲10000元公積金填補。換句話說，政府不但為工教生提供「助學金」，還為他們繳交一大筆公積金。可見，參與進修、提升，利自己、利家庭、利社會，一舉數得。這一點，不但可以讓工教生有更好的進修機會，也縮小與大學畢業生的起薪

2024財政年是個「授人以漁」的預算案，除了協助人民減輕眼前短期物價高漲外，也為國家長遠發展加強人力資源培訓，注入能量。並推進獅城在後疫情時代繼續開放，保持國際金融中心地位邁出更大一步。本預算案預估收入1326.3億元，預估支出1354.6億元，新財年預計略有8億元盈餘，對國家財政收入的可持續性打下良好基礎。

誠然，預算案能獲得朝野讚賞，除了兼顧短期需求的同時，更是放眼中長期的發展，為打造一個更包容、更公平的社會，並向綠色城市、智慧城市、創新城市邁步向前。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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