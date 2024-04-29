來稿｜政府要以「新質生產力」發展物流業

來稿作者：于承忠、袁尚文



今年中央政府工作報告中提到要發展「新質生產力」（New Quality Productive Forces），更把「大力推進現代化產業體系建設，加快發展新質生產力」列為《政府工作報告》的首要任務。那究竟什麼是「新質生產力」呢？根據央視新聞的報導，新質生產力是由技術革命性突破、生產要素創新性配置、產業深度轉型升級而催生的當代先進生產力。其特點是創新，關鍵在質優，本質是先進生產力中。而「新質生產力」亦可理解為以科技創新推動生產力的重大變革，把各項生產要素朝數字化和智能化轉變。那麼，特區政府如何以「新質生產力」去發展香港物流業呢？

簡單來說，「新質生產力」是指以創新去提升質量，而非以增加投入去擴大產出。比如，香港倉儲的營運成本一直偏高，主要原因是高地價、高人工，以及低倉庫使用率。很多人認為此乃死症，而香港只能做高增值的部份，如高貨值（High Value）、有時效要求（Time Critical）、冷鏈 （Cold Chain）等。其實，只要適當運用自動化和當前的智慧物流技術，企業就可以在日常操作上節省人手和提高效率，更重要的是把倉庫的使用率提升。例如，DFI零售集團（牛奶公司屬下）與一間自動化方案商合作，以AMR機械人和智能倉庫管理技術，革新其供應鏈的各個流程，包括執貨上架、分貨、出庫，以及運輸等，使整體效率提升200%，可以在有限的倉庫面積（20,000呎）處理更多的訂單。此外，香港郵政最近亦安裝了機械人郵件分揀系統，利用創新科技簡化郵件分揀流程、提升工作效率。資料顯示，相比傳統人手分揀，這個智能系統每小時可處理達1,000個郵包，有助提升工作效率和分揀的準確度。另一個例子是於近月落成，位於香港國際機場的菜鳥智慧港，運用最先進物流操作和監測技術，加上擁有最高級別的環保設計和營運準則，為香港帶來一個真正的高端物流中心。

其實，政府在去年年底一口氣公佈了兩份重磅的行動綱領，包括有《現代物流發展行動綱領》和《海運及港口發展策略行動綱領》。《現代物流發展行動綱領》以推動香港物流業朝着智慧化、現代化、綠色及可持續化、國際化和便利化的高質量發展，把香港打造成為以高價值貨物和電商市場為主的可持續國際智慧物流樞紐，抓緊國家及區域高速發展所帶來的龐大機遇。《海運及港口發展策略行動綱領》則從增強港口競爭力、發展高增值海運服務、加強宣傳香港海運品牌和培育人才，以及強化香港海運港口局的支援四個方向，提出了10大策略和32項具體行動措施，以鞏固和提升香港作為國際航運中心的地位。運輸及物流局以打造「綠色智慧港口」為目標，並從「船」、「貨」、「地」三方面入手，全方位引領全球各地貨源透過船運使用香港港口，共同應對全球航運業為達致零碳目標所帶來的挑戰。

由此可見，特區政府的確以「新質生產力」為發展物流業的方向。筆者認為，政府需要加快推動其他方面去支援物流業以創新和質優這兩方面發展，例如在低空貨物運輸方面，政府應盡快提出藍圖和理順相關政策，在技術層面加強與本地大學及內地科企如大疆等合作，創造場景以加快產業的發展。此外，政府應積極推動環保燃料在航空及海運業界的使用，並以綠色機場和綠色碼頭為優先目標，並可參考新加坡和歐洲各國在這方面所採取的措施。筆者認為，縱使面對鄰近地區的挑戰，只有政府能聚焦在「新質生產力」去發展物流業，相信香港的物流航運仍然會處於世界前列。

作者于承忠博士、袁尚文博士分別是香港理工大學專業及持續教育學院客席講師、高級講師及組合課程統籌。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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