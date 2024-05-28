來稿｜香港國際機場東莞空港中心：跨境一條龍式海空聯運服務

來稿作者：袁尚文、于承忠



自2023年4月試行以來，位於東莞的「香港國際機場東莞空港中心」（下稱東莞物流園）已經成為粵港澳大灣區的一個重要物流樞紐。該物流園提供嶄新及全方位的跨境一條龍式海空聯運服務，不僅提升了區域供應鏈和出口入的競爭力，還鞏固了香港機場貨運的競爭力和擴大了航班的貨源，實現雙贏局面。

物流園的運作模式

東莞物流園將香港機場的貨運服務延伸至東莞，實現了高效的跨境物流運作。來自大灣區的貨物在東莞物流園進行安檢、打板等多項工序完成後，可以直接以海路運往香港機場的停機坪禁區，再直接裝載到飛機上，發運到全球機場。相比傳統陸路運輸，這一模式至少快了半天，並且運營成本節省了每公斤1港元。這一創新的海空聯運模式，讓粵港澳大灣區的出口貨物可以在東莞完成符合香港航空貨物規定的安檢、打板及航空公司收貨等上游程序，經由符合保安要求的船隻運送至香港國際機場，再直接空運至全球各目的地。反之，國際貨物也可以經由香港國際機場和物流園進口到大灣區。

東莞物流園是香港機場首個離岸航空安檢設施，獲得香港民航處認可，由香港機場負責監督，並派員執行安檢工作。例如，香港機場保安有限公司的人員負責「照機」工作，利用X光圖像分析貨物是否符合載運安排。該設施符合管制空運貨物安檢設施（RACSF）及相關規定，程序符合香港的航空貨運處理要求。

目前，東莞物流園已有三家香港貨站進駐收取貨物，並有17間航空公司和105間貨運代理參與計劃。自2024年起，東莞物流園開始處理電商包機，這表明其已經獲得電商平台的信任。至今，東莞物流園已經處理超過4,000噸的貨物，未來隨著更多付貨人使用該設施，處理貨量必定會幾何式上升。從東莞物流園到香港機場的貨船班次由計劃開始時的每周兩班增加至目前每日2-3班。例如，東莞物流園中午收貨截單，以船運抵香港機場再以夜機運送至世界各地。機管局的目標是將船程由目前的6小時縮短至4小時，並研究採用更大可裝載多至100個航空載具的貨櫃躉船，以提升效率及加強對貨物的保護。

東莞物流園儘管有其優勢，但仍有一些付貨人和航空公司（尤其是外國的航空公司）對此全球首創的計劃有所疑慮，包括海運保險的安排、貨物安保風險及責任問題等。機管局正在加強與各持份者的溝通，以增加他們的信心。自2023年4月展開先導計劃以來，東莞物流園的運作非常順利。第一期項目佔地20公頃，竣工後年貨物處理能力將超過100萬公噸。為了進一步提升貨物處理效率及安全，物流園引入了一系列數碼化及自動化設施，包括無人駕駛運貨車及首創的海空兼容提櫃。業界期待香港與內地（尤其是大灣區）提供更多相關物流和貨運設施，以達致多贏局面。

作者袁尚文博士、于承忠博士分別是香港理工大學專業及持續教育學院高級講師及組合課程統籌、客席講師。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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