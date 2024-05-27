楊莉珊｜粵港澳大灣區命運共同體「煲湯論」

粵港澳大灣區命運共同體和精神家園如何發展，最近出現了一個妙喻「煲湯論」，在第二十屆文博會舉辦期間，2024文化強國建設高峰論壇·人文灣區 機遇灣區分論壇也在深圳舉行，兩岸三地文化名人暢談灣區人文精神，為共建人文灣區建言獻策。與會嘉賓紛紛認為，粵港澳大灣區不僅僅是一個經濟共同體，更是一個命運共同體，粵港澳大灣區要建成一個共同的精神家園，需要構建共同的身份認同和價值認同，各地城市文化在「混合、發酵和累積」的過程中，共同熬出一鍋熱氣騰騰的灣區文化「高湯」。



來稿作者：楊莉珊



香港藝術學院前院長、香港中文大學客席副教授、《城市如何文化》作者茹國烈以「大灣區城市文化交流與融合」為主題發表演講，他指出，大灣區11個城市經歷了多年的不同際遇，孕育了著名的嶺南文化，城市間的文化交流與融合趨勢也隨著區域一體化不斷加快。

談及如何推動灣區融合，建立屬於新時代的灣區文化，茹國烈提出了建立城市文化的三個動詞，即「混合、發酵和累積」。「混合」指的是將大灣區的不同文化元素共同融合一起，「發酵」好比如麵包需要一個發酵的過程，需要有時間、空氣、濕度等，文化在「發酵」後會出現更多創意內容，而在「混合、發酵」後，文化還需要「累積」，也就是要保存不同城市、不同街道的文化和歷史。茹國烈說，「文化是一鍋湯，一個城市的文化是一鍋滾動了幾十年甚至百年的湯。嶺南文化、灣區文化，也是一鍋湯，裏面已有不同的材料，只要利用得好，提高溫度，加以混合、發酵和累積，在 11個城市的共同努力下，我們的灣區文化能夠很快熬成一鍋精彩滾熱的『高湯』。」

清朝文人美食家李漁曾經在《閒情偶寄・飲饌部》中，寫過「寧可食無饌，不可飯無湯，無湯下飯，即美味盈前，亦有時食不下嚥」，對於湯有極高的評價，也反映出湯品在中國飲食文化裡面，有無比重要的地位。

中國人喝湯的歷史已有2700年之久，湯文化是中國人的飲食精髓。說起湯，當然第一個想到的就是廣東地區的湯文化，每當早餐，市場上的各種湯藥店鋪，豬肉檔，雞肉檔各種與湯有關的店鋪人滿為患，為的就是得到新鮮的食材，家裡主廚的繁忙從此開始，食材從市場，到加工，到熬制，長達五六個小時甚至更長時間的等待，傍晚到來，家家戶戶都飄逸出一股鮮香。

廣東人應該是最愛喝湯的一個族群！不少家庭的餐桌上，每晚都幾乎有三餸一湯，當中湯水是最不可或缺的精華。香港人常飲的廣東老火湯，已經有數千年的歷史，發展出五花八門的湯品，既鮮甜味美，也具有食療功效，隨季節轉換，當中蘊含的飲食大智慧，都濃縮在眼前一碗湯裡。廣東湯結合了中國傳統飲食的智慧及精華，就像著名美食家蔡瀾所言，「廣東煲湯的藝術，並不是外地人能夠瞭解。身為廣東人，已是一種福氣」。

廣東湯屬於中國菜系中的「粵菜系」，其歷史及文化由來淵遠流長，廣府人喝老火湯已經有數千年歷史，《史書》上更有記載︰「嶺南之地，暑濕所居。粵人篤信湯有清熱去火之效，故飲食中不可無湯」。

「煲湯論」的妙喻，生動說明文化是一鍋湯，嶺南文化、灣區文化，也是一鍋湯，在 11個城市的共同努力下，灣區文化能夠很快熬成一鍋精彩滾熱的「高湯」。粵港澳大灣區不僅僅是一個經濟共同體，更是一個命運共同體，建成一個共同的精神家園，需要構建共同的身份認同和價值認同。

嶺南文化歷史悠久，與煲湯文化一樣久遠。尤其以廣府文化為核心，具有明顯的中原文化特徵。在 嶺南文化兩千多年的發展歷程中，由於擁有遼闊大海的優勢，最早期形成了以海為商的海洋文明，加上舶來文化的影響，具備了開放和廣納四海的文化基因，造就了多元和豐富的文化資源。

明清以來，珠三角灣區就是一個城市，廣州、深圳、香港、澳門、東莞、佛山、中山、珠海、江門都是同一座城市，這個城市就叫廣州府，自設立以來，經濟發達、商貿繁榮、文教鼎盛，是廣府文化的核心地帶和興盛之地。

打開粤港澳大灣區地圖，除會發現包含香港、澳門兩個特別行政區，亦包括廣東省廣州、深圳、珠海、佛山、惠州、東莞、中山、江門、肇慶等九個城市，其總面積達5萬6千平方公里之廣。大灣區11座城市，歷史上各城市有著緊密和多元的聯繫和交往，彼此文化既有共同之處，也保留著各自的特色。在大灣區深化合作的理念下，文化共融對於共同發展具有時代意義。所謂文化共融，是指各地具有特質的歷史文化，通過相互間接觸、交流溝通，進而相互吸收、滲透、學習，相互在保留各自特色的前提下，和諧共處，避免衝突。

邁過逾十年春秋，讀懂粵港澳大灣區命運共同體「煲湯論」，以高含金量的議題設置和高濃度的思想智慧，成為世界了解中國發展戰略最具影響力視窗之一，它生動地講好中國式現代化的大灣區故事、中國故事，為中國式現代化和全球發展提供著智慧、信心和力量，中國的現代化也將繼續為世界的和平繁榮穩定貢獻「正能量」。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。