來稿｜妥善處理藥物回收　推動可持續綠色物流

來稿作者：袁尚文



在香港處理剩藥，妥善做好藥物回收是政府和每位市民應關注的重要環保議題。推動綠色物流不但能配合最近政府提出的《香港現代物流發展行動綱領》長遠發展，而更能推動香港成為綠色智慧城市，成為可持續發展的先驅者。

其實，剩藥和藥餘是指過期、未使用完或不再需要的藥物。這些藥物包括處方藥、非處方藥和其他醫療產品。由於這些藥物含有化學物質，如果不正確處理，可能對環境和公共健康造成威脅。但市民大眾一般缺乏如何正確處理剩藥，這不但造成浪費，不當棄置還會影響生態環境，危害地球、動物和人類安全！

筆者提出一些建議，希望能拋磚引玉，為促進綠色物流作出一點的貢獻。

首先，建立回收網絡和回收站點。這些回收站點可以在不同的社區、醫療機構和藥店設置，方便民眾將過期或不需要的藥品回收。這些回收站點應該配備適當的容器和標籤，以區分不同類型的藥品，並提供相應的指導和資訊。

其次，加強宣傳和教育。通過宣傳和教育活動，提高公眾對於剩藥回收的認識和意識。這可以通過媒體、社交平台、宣傳海報和教育活動等方式進行。同時，應該提供準確的信息，包括剩藥回收的重要性、回收站點的位置和操作指南等。

第三，建立合作機制。與醫療機構、藥店、制藥公司和政府等相關機構建立合作關係，共同推動剩藥回收和綠色物流。這可以包括制定共同的標準和指導方針，共享最佳實踐案例，以及合作開展研究和創新項目。

此外，應該加強法規和監管。制定相應的法律法規，要求醫療機構、藥店和制藥公司積極參與剩藥回收，確保其合規操作。同時，建立監管相關機構，負責監督和執行法規，以確保回收和處理剩藥的有效執行。

最後，推動研究和創新。投資於研究和創新項目，以開發更環保和可持續的剩藥回收和處理技術。這包括開發藥品可回收性包裝材料，利用新技術處理剩藥，以及探索藥物回收後再利用的可能性。

總括而言，回收和處理剩藥是推動綠色物流的重要一環。通過建立回收網絡和回收站點、加強宣傳和教育、建立合作機制、加強法規和監管，以及推動研究和創新，我們可更有效地處理剩藥，促進綠色物流的發展，並能保護環境和提高公共健康安全。因此，全面推動剩藥和藥物回收政策和安排是刻不容緩！

作者袁尚文博士是香港理工大學專業及持續教育學院高級講師及組合課程統籌。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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