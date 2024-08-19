帶﹒路共享｜跨越國界的人道主義　共享基金會在行動

來稿作者：楊宇軒



世界紛亂，俄烏及中東戰事不斷，生靈塗炭讓人心碎。藉著今天的世界人道主義日，我們首先要向無數在戰火前線工作的人道救援工作者致敬。人道主義的力量超越了國界、宗教和文化，融化了人與人之間的隔閡。然而，人道救援工作並非一定要在戰場上的救死扶傷，又或者在生死邊緣的搏鬥中締造歷史，我們可在從不同層面上改變無數人的生活，甚至扭轉他們一生的命運。

十五分鐘的簡單手術，可讓長期失明男女老幼重拾尊嚴；一系列的防蚊措施，可為無數人們提供登革熱的防護；一台淨化水機，能為成千上萬人提供寶貴的潔淨食水。這些「小而美」的項目，都是共享基金會在七個亞非拉國家的主要工作。

基金會前往洪都拉斯協助當地應對嚴峻的登革熱疫情。（相片由作者提供）

每當我們看到那一雙雙重新看見世界的眼睛，聽到那一聲聲重新燃起希望的笑聲，與及此起彼落、夾雜多國語言的道謝，正是人道主義力量的生動體現。作為人道主義者，我們不僅投入拯救和保護生命的工作中，還與所服務的社區並肩作戰，帶來希望和關懷。

過去，新冠疫情肆虐全球，當許多公共衞生服務因資源短缺而停擺，共享基金會團隊克服重重困難，依然堅守在最前線。我們不僅深入到社區給居民派發防疫物資，還在項目國閉關鎖國情況下扭盡六壬，將60公噸的防疫物資送到項目國。在各國防疫措施仍未放寬時，我們的團隊站在手術台前，戴著口罩、身穿防護服，為白內障患者施行免費手術，確保每一個需要接受手術的患者都能夠及時地重獲光明。

如今，全球登革熱疫情爆發，我們再次迅速行動，在交通極為不便的地區跋山涉水，在炎熱的天氣中走訪偏遠的村莊，與當地居民進行面對面的交流，將防疫知識和物資送到他們手中，確保那些無法輕易獲得醫療資源的社區，也能夠得到必要的保護與支持。在這一段又一段的艱難時期中，我們不僅是在對抗疾病，更是在傳遞一份跨越國界的人道主義關懷。

柬埔寨波羅勉省最後一名接受手術的患者臉上露出了微笑。（相片由作者提供）

我們統計的數字也並非是冰冷的傷亡名單，而是復明人數的增加和登革熱感染率的下降。在東南亞的柬埔寨波羅勉省，一對患有白內障年邁夫婦均對手術心存顧慮，直到妻子率先成功完成手術後，二人才建立起對基金會的信任，一同接受治療；在老撾占巴塞省，患有白內障的老婆婆術後，終於可以看清子孫樣子，激動得與醫護人員的緊緊相擁。

在非洲，吉布提一名老伯趕了兩天的車程，從埃塞俄比亞到項目點接受手術，術後眼泛淚光表達對基金會的感激；在毛里塔尼亞，一名老伯因白內障而失去工作能力，對生活失去熱情，至完成手術後笑逐顏開，馬上到清真寺及讀古蘭經。在塞內加爾， 100歲的婆婆完成白內障手術後，在拆開紗布一刻表現得十分興奮，直言這是一份最好的生日及新年禮物。

山西醫療隊在吉布提項目點為患者做檢查。（相片由作者提供）

在登革熱防控方面，基金會在東帝汶「預防登革熱先導項目」取得成效。項目開展半年後，在鄰國登革熱疫情數以倍計上升的情況下，東帝汶的確診個案較去年同期下降了10%。在洪都拉斯，該國五月下旬一度進入登革熱緊急狀態，為當地醫療系統帶來巨大壓力。基金會團隊在這一關鍵時刻迅速行動，組建了一支超過20人的團隊，帶同防蚊物資遠赴當地，走訪多間醫院及衞生所，協助當地應對嚴峻的挑戰。

未來，共享基金會將繼續肩負這份使命，讓更多的人擁有健康和尊嚴的生活，讓更多的社區遠離疾病的威脅。我們堅信，人類命運共同體的光芒，將在每一次善舉中閃耀。

基金會同事走訪東帝汶偏遠的村莊宣傳登革熱防控。（相片由作者提供）

共享基金會是一家於2018年在中國香港成立的非政府慈善機構，旨在向「一帶一路」國家提供醫療和公共衞生領域的人道主義援助，實踐「民心相通」。目前正為老撾、柬埔寨、吉布提、塞內加爾及毛里塔尼亞提供免費白內障手術治療，以全面消除該國因白內障致盲積壓病例為目標；另正積極進行傳染病媒介疾病防治工作，項目點包括東帝汶、洪都拉斯、吉布提及中老鐵路等。

作者楊宇軒是共享基金會項目專員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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