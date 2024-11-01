來稿｜從共融到競爭——2元優惠計劃的挑戰與前景

來稿作者：嚴澤航、劉健宇



近日，有消息傳出行政會議正討論為長者及殘疾人士公共交通優惠計劃（下稱「$2優惠計劃」）設限，藉此減輕政府財政壓力。長者及殘疾人士公共交通優惠計劃（下稱「$2優惠計劃」）早於《2011至2012年度香港行政長官施政報告》提出，旨在讓所有65歲以上長者及合資格的殘疾人士在任何時間，以二元乘搭指定公共交通工具。「$2優惠計劃」於2022年起下調合資格年齡至60歲，令受惠人士數目大幅增加，亦對公共財政構成沉重負擔。

該計劃的目的在於鼓勵長者和合資格的殘疾人士更積極地參與社區活動，增強社會資本，弘揚關愛共融的精神。然而，面對此計劃帶來的財政壓力，特區政府應考慮適度設限， 在不違背政策初衷的前提下，合理設限，善用公共資源，以達到相近甚至更佳的效果。

定期要求樂悠咭主到港鐵站檢查

為了確保「$2優惠計劃」僅供合資格長者使用，八達通卡有限公司推出了全新的租用版個人八達通「樂悠咭」，專為60歲或以上的香港居民設計；先前的不記名長者八達通和一般個人八達通現已不適用於二元乘車優惠。樂悠咭的申請不僅可以由長者本人提交，還可由社區人士協助辦理，幫助長者更好地融入社區。但在執行上，不少長者可能為了短期利益將樂悠咭出租或出售給他人，導致不合資格人士違規使用優惠。

運輸署一直要求公共交通營辦商加強查票和驗證乘客身份的措施，並與公共交通營辦商合作，在港鐵、巴士、渡輪、小巴、電車及居民巴士上進行實地監察。可是，據觀察，僅有港鐵在防止違規使用方面較為積極，其他營辦商的司機較少進行查票，最終導致公共資源被不當使用。

為了解決「咭主」與「使用人」不符的問題，八達通公司可以考慮要求咭主定期前往登記地址附近的港鐵站客服中心進行身份驗證，否則將取消其優惠使用權。此舉有助於增加「非咭主使用人」的使用成本，從而有效減少公共資源的不當使用。

「拍兩次」才享優惠根治「長車短搭」

根據2024年勞工及福利局局長孫玉菡在書面答覆立法會議員質詢時披露的數據，2023/2024年度「$2優惠計劃」的修訂經常開支預算約為40.5億元，其中行政開支的預算約為5,000萬元；至2024/2025年度，該預算將增至約60.1億元。

雖然政府一直以來通過宣傳和教育，旨在讓受惠人士了解如何正確使用「$2優惠計劃」，但許多使用者仍缺乏動力去利用雙向分段收費及其他相關安排，因而未能有效降低這項計劃帶來的票價差額，進而確保公共資金的合理使用。市民在享受公帑資助福利時，難免會忽視應盡的責任，這是一個普遍存在的問題。

因此，政府應考慮調整「$2優惠計劃」的資助規則，規定所有樂悠咭使用者必須在乘搭及離開參與計劃的公共交通工具時各自刷卡一次，若未按要求執行，則不可享受優惠。此外，公共交通營辦商既然享有公帑的資金補貼，並收取相關的行政費用，就應當主動升級其系統，以更好地協助政府執行該計劃。為進一步提高執行力度，政府可採用「神秘顧客」的方式，定期檢查營辦商的執行情況，並根據抽查結果實施相應的獎懲措施，從而確保政策的有效落實與資源的合理使用。

檢討繁忙時間享優惠安排

《行政長官2023年施政報告》指出，為應對人口老齡化問題，政府將制定跨領域政策及措施以滿足長者需求。除了運輸署的「$2優惠計劃」之外，社會福利署的公共福利金計劃也為65歲以上合資格的香港居民提供每月現金津貼。值得注意的是，香港並無法定退休年齡，根據《強制性公積金計劃條例》，市民需於年滿18歲至未滿65歲期間參加強積金計劃並進行強制供款；許多年滿60歲的長者仍具備「行得走得」的工作能力。

「$2優惠計劃」為這些長者在工作上創造了一些競爭優勢，例如，他們可以前往偏遠地區工作而無需負擔高昂的交通費用，甚至可從事速遞送信等需要頻繁出行的工作，多次利用優惠。正因如此，這可能會讓不少正值壯年的打工族心生不滿，因為「老友記」在繁忙時間與他們一同出行，甚至可能引發「關愛座」之爭。

對許多較年輕的打工族來說，如果長者具備「行得走得」的工作能力，那麼為何他們可以享受由納稅人資助的交通津貼，並在繁忙時間與打工族爭奪他們在公共交通上的座位資源，甚至是最後一個上車上班的機會？「$2優惠計劃」的初衷是讓長者「多走進社區，豐富社會資本，弘揚關愛共融精神」，但對於已在社區活躍且有能力負擔交通費用的長者，當局是否應該考慮對該計劃進行檢討，至少在繁忙時段減少社會公共交通資源的競爭，為辛勤上班的納稅人和打工族提供更多便利。

作者嚴澤航是南區青年社區建設委員會委員、會計師，劉健宇是香港青年聯會會董。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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