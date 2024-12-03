來稿｜預測特朗普對台態度與香港機遇

來稿作者：吳家俊



11月30日有一場討論台海新局勢的論壇在香港大學舉行，講者有中港台專家，包括台灣國民黨前副主席胡志強、台灣民眾黨前秘書長謝立功、上海交通大學台灣研究中心主任盛九元等嘉賓，論壇日期相當湊巧，正值早一天11月29日，馬英九基金會邀請大陸高校師生訪台團，馬英九與奧運乒乓球六金得主馬龍在中國文化大學，作一場「乒乓外交」球場，又在賴清德出訪南太平洋三個島國並將會過境夏威夷停留兩晚的一天。使得台上台下話題更豐富，帶來不少啟發作分享。

美國「疑賴」論仍在台流傳

「疑賴」論是指美國對賴清德的信任度存疑的觀點，在台灣本年一月的大選前期討論較熱烈，根據「疑賴」論推演，最終有損美台關係，因為「疑賴」論認為美國擔心賴清德在處理兩岸關係上可能會採取更激進的立場，這可能會引發台海緊張局勢，美國並不樂見台海有戰火出現。有論者在上述論壇表示「疑賴」論在台灣選舉後仍然存在， 但同時賴清德最近的言談論調有變化，美國仍在觀察中。而美國候任總統特朗普更會避免台海衝突，所以賴清德早晚須要調整他的強硬言論。

眾所周知美國是採用「以台制華」策略，但又不想雙方兵戎相見局面，因為戰爭會戳破美國派兵赴台的神話，所以「疑賴」論有一定理由，然而估算特朗普將執行「賺全世界的錢」的大政策，配合這個大計，相信特朗普會持續打「台灣牌」，並加大對台軍售收取更多「保護費」，如果是這方向，特朗普將會默許賴清德將來有過火言論甚至行為，從而挑釁兩岸民情，美國便能趁鷸蚌相爭，漁人得厚利，頻密對台天價出售陳舊武器。

馬英九任領導人時期，外國很少對台海兩岸不穩發言表關注，因為根本沒有不穩的跡象，但自從近年由民進黨執政後，外國見該黨的行徑，便愈來愈多表態「希望台海和平穩定」，其實是因為外國已看到該黨將令台灣陷入險境，提示台灣當局慎思。但推測賴清德會利用外國國家的提示，編成為「各國在守著台灣」的意思，未來不停散播各國在支持台灣的訊息，把曲解的意思向台灣民眾宣傳，令民眾誤會賴贏取了他國表態認同。

一面助兩岸融和 一面擴旅遊收益

預期特朗普上任後的對華政策下，兩岸官方交流改善機會寥落，正如上述論壇總結兩岸交流現時不足和亟待改善，唯有兩岸向「軟」工作入手，加強民間交流活動，讓兩岸民眾多溝通，了解國家最新發展。香港可考慮抓緊先機，扮演兩岸的最佳交流橋樑角色，由於香港地理交通方便，氣候又適中，最重要是能讓各方的代表都從容自若，暢所欲言，多籌辦兩岸交流平台，同時便能為「無處不旅遊」的經濟模式給力，鼓勵舉辦兩岸民間會聚香港的旅遊活動，例如遊屯門紅樓、中西區孫中山史蹟徑，由孫中山先生說起……民體旅局除了忙於「文藝創意產業發展藍圖」之餘，不妨考量兩岸民間交流的旅遊活動。

作者吳家俊是城市智庫研究員、屯門區議會食環衛委員會增選委員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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