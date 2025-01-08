來稿｜炒作中文招牌是短視利益、「自爽」心態

來稿作者：陳文坪



約兩個月前（11月18日），馬來西亞前首相馬哈蒂爾（Mahathir Mohamad）在Facebook上發文，指控馬來西亞首都吉隆坡的一間商場只有中文招牌，讓他有如置身在中國大陸。此番言論在社媒體立刻被迅速傳開，炒作「店鋪招牌沒有馬來文」、「馬來文不如其他語文的字體大」等批判言論，並引起朝野、各社群的廣泛討論，但各方反響各異。

馬哈蒂爾的「商店全無馬來文招牌」的言論隨即被馬華副總會長、也是丹絨比艾國會議員黃日升的反擊，駁斥馬哈蒂爾的言論含有惡意，試圖炒作族群課題，進而導致社會分裂。黃日升指出，馬哈蒂爾過去經常炒作族群情緒，以爭取政治利益，如今故技重施，煽動社會分裂。

在馬來西亞，中文（華文）時常被一些政客無端端拿來做文章，目的無非是想借中文這一課題挑起其他族群的反感，從而引起自身族群的危機感來撈起政治資本及個人私利。

11月27日，馬來西亞《南洋商報》發表社論「中文招牌政治化的胡鬧」 ， 文中說到：「致力於發展大馬旅遊業的旅遊、藝術及文化部長拿督斯里張慶信，是針對中文招牌課題的最高階政府代表，日前他直接點名馬哈蒂爾挑釁不必要的種族負面情緒，此舉已引起一些遊客直接問他『馬來西亞是種族主義或宗教極端主義國家嗎？』……2026年為大馬旅遊年，這是大馬向世界展示多樣性和包容性的黃金機會，持續的種族或宗教爭議只會削弱我國的國際信任與合作地位，並帶來各種負面影響。」這一段話，說得擲地有聲，不但讓招牌課題回歸理性、按法律辦事，也對政客的炒作損及國家發展給予「標註」。

保守政客或宗教狂熱分子不時拿中文名稱來挑起事端，目的不外就是撈起政治資本。過去如是，現在更是不遑多讓。這不會是最後一次，今後也須提防。

回顧馬來西亞媒體2018年11月20日報道，馬來西亞雪蘭莪州也發諭令，對州內有中文字路牌給予拆除，不允許有中文名稱的路牌出現在街道上。其機要秘書曾發函州政府相關部門，要求取消中文名稱的指示牌。無論是商鋪中文招牌，抑或是街道的中文路牌，兩者的炒作可說是如出一轍。

馬來西亞是聯合國一員。而聯合國有近200個國家，世界語文（言）無數。但是，中文卻是聯合國使用的五種官方語文之一。隨着中國的不斷開放與世界接軌，無論你喜歡與否，中文已經是國際社會的一大語文。其實，華文教育也是馬來西亞教育制度的一部分，華語是華族同胞的共同語言。可以這麼說，使用中文作為標識、標示、指引已是一種趨勢，就如過去人們學習英文般的熱情在不斷遞增中。隨着中國政治、經濟、科技的崛起，對外商務的頻密，中文或中文招（路）牌是值得處於東南亞國家的政府與人民必須更加重視的語文。它不但是商業往來之需，招牌、路牌更是給各種商務、旅遊（客）帶來更多親切與便利。

日本、韓國是發達國家，為了吸引大中華區旅客，許多街道標識、路牌都有中文指引。筆者2023年在日本大阪旅遊，川行在大阪市中心的巴士有多語言播報站名，讓人倍感親切。除了日語外，還有英語、華語、廣東話。這是為了什麼？不就是給旅客便捷與更好的旅途體驗嗎？

馬來西亞是個多元民族、多元文化的國度，也是一個世俗的國家。各族群相互包容、和睦相處；各族語文百花齊放，體現了馬來西亞社會和諧的一面，各語文的存在與發展，不但豐富了馬來西亞的文化，也為馬來西亞對外連接提供了良機。自立國以來，多語文的存在，並沒有削弱馬來文或馬來語是國文或國語的地位。

政客炒作吉隆坡中文招牌，可說是一種短視利益，一種「自爽」心態作祟。馬來西亞開放中國旅客入境30天免簽，就是為吸中國遊客前來馬來西亞各地旅遊，為旅遊業創造更多就業與收益。各地政府、商家為旅客提供中文指示牌，不但帶給旅客便捷，更是在旅遊中更好體驗。殊不知，當他們回國後口耳相傳馬來西亞遊的便利性，甚至口傳心授途中的美好體驗，這不就是為馬來西亞帶來更多訪客，也提升馬來西亞多元社會的形象嗎？

政客無意義的挑起中文招牌事件，不但破壞族群的和睦，也讓朝野相互指責對方煽動種族敏感的議題，把中文招牌問題變成了政治課題。這正是政客的目的，值得人們多加留意。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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