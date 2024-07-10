來稿｜情牽長堤——世界上最繁忙陸路關卡

來稿作者：陳文坪



世界上最繁忙的陸路關卡，非新（加坡）馬（來西亞）莫屬。新馬陸路關卡，每天有約25萬人至40萬人越堤工作、學習、休閒或購物。遇到長周末時，過關人數可超過50萬人。今年6月13日，新馬兩條陸路兀蘭和大士關卡一天就有超過51萬人次越堤通關，刷新單日最高通關人次紀錄。為兩地經濟貿易、繁榮發展、文化交流，創造了無限的動力。

新加坡的兀蘭與馬國的新山，兩地隔着柔佛海峽彼此眺望。而連接柔佛新山和新加坡兀蘭的新柔長堤（Singapore-Johor Causeway）在100年前卻把兩岸連接起來，讓人民可以更方便來往。

如果說，除了親情、友情之外，新馬或新柔最能讓平民百姓情牽的建築物，應該數長堤大橋了。這是因為，一公里多的長堤，不但是新柔在經濟上最緊密的聯繫，也是人民之間來回彼岸距離最短的陸路通道。對獅城人民來說，長堤是馬國通往新加坡的供水管道不二之選。橋上，火車、汽車也穿行在長堤而令人民來往更方便。

歷經5年建造、竣工於1924年6月的新柔長堤，一個世紀來，承載者兩地人民的喜樂與哀愁。喜樂的是，有了長堤，各種商貿運輸、人員往來、觀光旅遊、教育求學、探親訪友、受僱工作等等都可以更快速穿梭於長堤之間到達彼岸。

不過，一到節假日、周末前夕，長堤上長長的車龍，讓歸心似箭的遊子、工作人士困在車龍中數個小時，也不足為奇。

其實，這還不算什麼，一忍就可過去。最哀愁的是，100年來長堤首次關門禁止通行，讓兩地人民、遊子困在彼岸。一些人，只能隔着海峽向對岸呼喚，讓聲音迴盪在柔佛海峽的兩邊。

那是2020年春，席捲全球的新冠病毒在世界各地大流行，為了更好的對抗病毒，保護人民健康、性命安全，封鎖邊境，禁止人員訪客來往，成了政府不得不作出的決定。

大流行期間，時任馬哥慕尤丁政府就從2020年3月16日起在全國實施了「限制活動」的防範措施，即「2020馬來西亞行動管制令（2020 Malaysia Movement Control Order，簡稱MCO）。通車近百年的長堤也在此時首次關閉禁止人員出入。而長堤一閉到再次重新開放就是兩年。這或許就是兩岸人民在疫情期間，面對有「橋不能過、有門進不了、有家回不得」，是百年來長堤一段無賴與哀愁的「滄桑史」。

雖是如此，疫下的長堤，也肩負着兩國政府的「見面重地」。將在2026年底啟用的新柔捷運系統（RTS）項目的雙邊協議、特許經營協議和聯營營運公司等的法律文件簽署，2020年7月30日就在新柔長堤上舉行。因疫情關係，MCO還未解除，人員入境須隔離。在長堤零公里處舉行簽署儀式，省卻了隔離措施，這是非常特別（殊）的一次官式活動。可視為「創意」之舉。時任馬國首相丹斯里慕尤丁及時任新加坡總理李顯龍都在場見證人。

回看過去，連接新柔的紐帶——長堤，也被馬國一些政客視為阻礙柔佛海峽潮汐的流通，船隻的穿行，而要求拆除以另造灣橋代之。當時造成新馬兩國（地）許多不必要的風波而影響關係。其實，長堤並非全屬於馬國獨有，新加坡也擁有部分的所有權，差別只在長與短。

回顧歷史，新馬兩地因歷史因素在「友好分手」下成為兩個國家。正是如此，政府就此奠定了凡事用「協商」的方式處理兩國之間懸而未決的事務。如新馬水供、馬來西亞鐵道公司丹戎巴葛鐵道土地交換、白礁及附屬礁岩領海主權問題等重大課題，都是通過外交達成，這是難能可貴的。

百年來的新柔長堤，是一座情牽兩國政府、兩國人民的橋樑，長堤上的車水馬龍、經貿合作，凸顯新馬深厚長久的雙邊關係，也加強兩國兩地互利共贏合作關係。新柔長堤，更是情繫新（山）新（加坡）之間的友誼。當新柔地鐵完工後，將大大舒緩長堤堵塞情況，改善兩地之間的聯通性，也能加強與深化民間交流和創造共同的經濟和社會利益。

新加坡總理兼財政部長黃循財在社交媒體發文祝賀新柔長堤啟用100周年時說：「新馬正在許多方面合作，包括衛生、教育、文化與貿易，以及數碼經濟和可再生能源等新興領域。今天我們慶祝長堤的百歲生日。過去100年，長堤一直是兩地人民之間的紐帶，我期待在接下來的100年，繼續加強雙邊的聯繫與關係。期待未來同馬國展開更多互惠雙贏的項目」 。

百年來的長堤，情繫兩地的友好關係，成為鏈接新馬的紐帶。這一公里的長堤，可說是情牽新馬兩地，不但是世界上最忙碌的陸路關卡，更是兩國人民情結與共的友誼之橋。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。 文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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