來稿｜粵港澳大灣區智慧港口建設的新方向

來稿作者：黎基雄、于承忠



全球港口業正經歷前所未有的數碼化轉型浪潮。根據市場研究機構Fact.MR的報告顯示，2022年全球智慧港口市場估值已達25億美元，預計到2033年將攀升至160億美元，年複合增長率高達18.4%。在這股數碼化浪潮中，亞太地區一直走在前列，佔據全球市場份額約37%。

粵港澳大灣區作為中國開放程度最高、經濟活力最強的區域之一，擁有世界級港口群。區內五大沿海港口——廣州港、東莞港、深圳港、香港港、珠海港的集裝箱吞吐量位居全球前列。特別是在近年來RCEP的推進下，越來越多的國際航線將大灣區與全球緊密連接。

在智慧港口建設方面，大灣區已取得顯著進展。深圳蛇口媽灣智慧港於2021年底正式開港，投資達43.7億元，是全國最大的「5G+自動駕駛應用示範」港區。該智慧港整合了人工智能、5G應用、北斗系統等九大智慧元素，實現了集裝箱碼頭設備和操作的自動化，現場作業人員減少80%，綜合作業效率提升30%。

廣州南沙港四期智慧港口項目總投資達70億元，建成後廣州港南沙港區集裝箱年處理能力將達到2,400萬標準箱，位居全球單一港區前列。2023年7月，廣州港自主研發的集裝箱碼頭操作系統（GZTOS）正式上線，實現了廣東省內跨多碼頭、多作業區、多鐵路場站聯動。

香港港則致力於建立數字化港口社區系統（PCS），促進碼頭營運商及其他利益相關者之間的信息互聯互通。透過智能化升級，香港正努力鞏固其國際航運中心的地位。

然而，大灣區智慧港口建設仍面臨諸多挑戰。首要問題是港口群協同效應不足。由於「一個國家、兩種制度、三個關稅區、三種貨幣」的特殊格局，加上港口所有權差異，各港口在智慧化建設上往往各自為政。例如和記黃埔港由私營企業控股，而深圳蛇口集裝箱碼頭則由國有企業招商局港口運營，不同性質的運營商在智慧港口建設上難以達成一致目標。

其次，技術應用面臨重大挑戰。儘管5G、物聯網、大數據等新技術為智慧港口提供支撐，但在厘米級精準停位、大型設備（如港口起重機等）識別與交互、金屬或無線電對無線信號傳輸等方面仍存在技術瓶頸。隨著技術快速迭代，如何有效管理設備更新和淘汰，避免資源浪費，也是重要課題。

第三，人才結構失衡問題日益突出。智慧港口建設需要大量精通人工智能、物聯網等新技術的專業人才，但目前普遍存在普通工人過剩、高端技術人才短缺的情況。如何培養和吸引符合智慧港口發展需求的複合型人才，成為迫切需要解決的問題。

為推進大灣區智慧港口建設，建議從以下幾個方面著手：

首先，要凝聚多方共識，構建大灣區智慧港口協同發展機制。從中央層面出台大灣區智慧港口發展專項規劃，明確大灣區智慧港口協同建設的頂層設計。同時，建立大灣區智慧港口聯盟，通過聯席會議制議事模式突破大灣區內不同所有權港口間的合作壁壘。

其次，要著眼落地落實，優化大灣區智慧港口發展政策支持體系。支持引導大灣區各政府部門、港口協會聯合開展智慧港口技術標準和規範的研究、制定和推廣。同時，根據大灣區內智慧港口建設需求引導要素流向，特別是注重引導資金、技術向大灣區內各港口的定向傾斜。

第三，要強化共建共享，打造有機融合的大灣區智慧港口群。建立統一的港航數據標準，打破數據資訊互聯共享壁壘。同時，建立大灣區智慧港口合作創新平台，港澳科研機構和人員共享重大科研設施和前沿資訊。

最後，要完善專業人才引進和培養體系，培養複合型高端航運人才。大灣區各港口需要積極引進具備國際視野、熟悉跨區域跨文化背景的管理型人才。同時，加強與區域內和周邊科研院校合作，優化人才培養模式。

總的來說，推進大灣區智慧港口建設是一項系統性工程，需要政府、港口、企業、科研機構等多方主體的共同努力。通過構建協同發展機制、優化政策支持體系、強化共建共享、完善人才培養體系等措施，相信大灣區智慧港口建設必將取得更大的發展成就，為粵港澳大灣區的高質量發展注入新的動力。

作者黎基雄講座教授是香港理工大學航運研究中心主任，于承忠博士是香港理工大學航運研究中心顧問。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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