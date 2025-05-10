奇妙的揭發者｜城寨宇宙：打造國際級文化IP主題樂園的戰略構想

九龍城寨，曾是全球人口密度最高的「三不管」地帶，卻也孕育出獨特的文化生態——混雜的建築、草根的活力、江湖的傳奇，使它成為香港最具辨識度的文化符號之一。儘管城寨已於1994年清拆，但其形象仍頻繁出現在電影、遊戲、文學作品中，成為全球流行文化的重要元素。近年，《九龍城寨·圍城》等電影的熱映，再次證明這一IP的強大生命力。



然而，香港至今仍未系統性地開發「九龍城寨」這一文化資產。相比倫敦的「哈利波特影城」、大阪的「超級任天堂世界」，香港缺乏一個以香港文化為核心的文創策略。若能將啟德體育園旁的公園定性為「九龍城寨文化主題樂園」，不僅能活化這一IP，更能推動文旅經濟，成為香港的新地標。



為何選擇「九龍城寨」作為主題樂園核心？

（1）國際知名度高，自帶文化吸引力

九龍城寨的形象早已超越香港，成為全球流行文化的經典符號。從荷里活電影《銀翼殺手2049》到日本動漫《攻殼機動隊》，再到電玩《九龍風水傳》《Call of Duty》，城寨的「賽博龐克」美學影響深遠。若將其轉化為主題樂園，自然能吸引國際遊客。

（2）香港本土情懷，凝聚集體記憶

對香港人而言，城寨不僅是歷史遺蹟，更代表了一種「獅子山下」的拼搏精神。老一輩的城寨故事、江湖傳說，年輕一代對其神秘感的嚮往，均可轉化為樂園的敘事核心，增強本地認同感。

（3）IP開發潛力巨大，產業鏈可延伸

城寨的場景、角色、故事極具延展性，可衍生出電影、劇集、動漫、遊戲、周邊商品等，形成完整的文化產業鏈。例如，樂園可設立長期拍攝基地，供電影、真人騷取景，進一步擴大IP影響力。

《九龍城寨之圍城》橫掃「第43屆香港電影金像獎」的技術類獎項及成為「最佳電影」，成為全晚最大贏家！（莫匡堯 攝）

營運模式：政府供地，企業投資，迪士尼式IP管理

（1）「官地民營」模式，降低政府財政壓力

政府可提供啟德體育園旁的土地，並以招標形式引入私人企業（如新世界、寰亞、英皇等具文化產業經驗的財團）負責設計、建造及營運。此模式參考「迪士尼樂園」或「大阪環球影城」，政府主要扮演監管角色，企業則承擔開發風險，同時享有IP運營收益。

（2）科技賦能：打造沉浸式「城寨體驗館」

傳統主題樂園依賴機動遊戲，但「城寨樂園」應更注重沉浸式體驗，參考倫敦「哈利波特影城」或東京「TeamLab」，運用VR、AR、全息投影等技術，重現城寨迷宮般的街景、鴿子籠住宅、霓虹招牌等，讓遊客「穿越」至80年代的城寨。

例如：

「城寨夜遊」：利用光影技術模擬夜幕下的城寨，結合聲效營造江湖氛圍。

「黑市任務」：遊客可透過AR手機App，在樂園內解鎖隱藏劇情，如尋找「牙醫診所」「地下拳館」等經典場景。

「城寨電影工場」：設立專業影棚，供電影、電視劇拍攝，遊客可旁觀或參與互動演出。

（3）長期影視拍攝基地，活化IP內容

樂園可與本地影視公司合作，成為長期取景地，例如：

- 拍攝《城寨》系列電影續集或衍生劇。

- 製作「城寨真人騷」，如模擬城寨生活的實境秀。

- 舉辦「香港電影場景展」，展示《重慶森林》《花樣年華》等經典港產片與城寨的關聯。

九龍城寨遺趾現已改建成公園。

九龍城寨遺趾現已改建成公園。

產業延伸：從樂園到全球IP商業化

（1）角色IP開發：打造「城寨宇宙」

可參考「Marvel宇宙」或「鬼滅之刃」模式，創造一系列城寨原創角色（如「城寨拳王」「霓虹燈師傅」「茶餐廳老闆娘」），並透過動漫、小說、遊戲深化故事，推出周邊商品。

（2）港式文創與飲食品牌進駐

樂園內可設立：

「城寨大排檔」：重現80年代街頭美食，如咖哩魚蛋、絲襪奶茶。

「九龍文創市集」：售賣以城寨為靈感的潮牌服飾、懷舊玩具、藝術品。

「黑膠唱片店」：販售香港經典電影原聲帶、粵語金曲。

（3）國際合作，拓展海外市場

與Netflix、索尼影業等國際平台合作，推出「城寨」主題影視作品，或與遊戲公司（如Capcom、Ubisoft）開發「城寨」題材遊戲，進一步擴大全球影響力。

旅發局曾舉行《九龍城寨之圍城》電影場景展覽，吸引數十萬計參觀者。（資料圖片）

旅發局曾舉行《九龍城寨之圍城》電影場景展覽，吸引數十萬計參觀者。（資料圖片）

社會效益：激活香港文旅經濟

（1）創造就業，帶動周邊產業*

樂園的建設及營運將創造大量職位，包括建築、科技、演藝、餐飲等行業，同時帶動啟德區的酒店、零售發展。

（2）強化香港「中外文化交融」的形象

香港一直以「東西文化交匯」為賣點，但近年缺乏新亮點。城寨樂園既能展現本土文化，又能結合國際娛樂模式，重塑香港的文旅競爭力。

（3）推動「再工業化」，發展創意科技

樂園的科技應用（如VR、AR）可促進本地創科企業發展，甚至輸出技術至其他地區，形成新的經濟增長點。

九龍城寨不應只存在於歷史照片或電影中，而應透過主題樂園「重生」，成為香港的文化經濟引擎。政府需具備遠見，以「官地民營」模式推動項目，企業則需創新思維，將城寨IP產業化、現代化。若成功，這不僅是一個樂園，更是香港向世界講述自身故事的舞台——混亂中孕育生機，狹縫裡創造傳奇，這正是「城寨精神」的核心，也是香港精神的寫照。

是時候讓「城寨」重生，讓香港的文化IP走向世界。