奇妙的揭發者｜香港深圳文創旅遊合作：金庸武俠主題公園

香港與深圳作為大灣區的兩大核心城市，在文化旅遊領域具有極強的互補性。香港擁有豐富的文化遺產和國際化的視野，尤其是以中華文化為本的金庸武俠文化，已成為全球華人的共同記憶；深圳則擁有強大的科技創新能力和年輕活力的文化創意產業。兩地若能攜手打造一座以金庸武俠世界為主題的大型主題公園，不僅能吸引全球華人遊客，更能推動大灣區文化旅遊產業的升級，促進內地與香港的經濟內循環。



相較於傳統的主題公園（如迪士尼、環球影城），金庸武俠主題公園具有獨特的文化優勢——它紮根於中國傳統武俠文化，擁有龐大的粉絲基礎，且易於與現代科技、影視IP、沉浸式體驗結合，創造出獨一無二的文旅體驗。

金庸武俠主題公園的構想：為什麼選擇金庸？

金庸武俠是華人世界的共同文化記憶。金庸的15部武俠小說，如《射鵰英雄傳》、《神鵰俠侶》、《天龍八部》、《笑傲江湖》等，影響了幾代華人，並被改編成無數影視、遊戲、漫畫作品。香港作為金庸文化的發源地，擁有最正宗的武俠文化底蘊，而深圳的科技能力可以讓這些經典IP以更創新的方式呈現。

武俠文化具備極強的主題公園開發潛力，包括：

－豐富的故事場景：華山論劍、桃花島、光明頂、襄陽城……這些經典場景可以實景還原，讓遊客沉浸其中；

－角色互動體驗：遊客可以扮演郭靖、黃蓉、楊過、小龍女等角色，參與劇情任務；

－武俠文化體驗：例如學習「降龍十八掌」（動作捕捉技術）、「凌波微步」（VR虛擬輕功）等互動項目。

深圳的科技創新可增強沉浸感

- VR/AR技術：讓遊客體驗「華山論劍」的比武場景，或「珍瓏棋局」的虛實結合解謎遊戲；

- AI角色互動：通過人工智能技術，遊客可與虛擬的「黃藥師」「洪七公」對話，甚至學習「武功秘笈」；

- 全息投影劇場：重現經典武俠對決場面，如「喬峰聚賢莊大戰」「張無忌光明頂獨戰六大派」。

金庸武俠主題公園的具體規劃

園區分區與特色項目：

(1) 經典小說主題區

-《射鵰英雄傳》——大漠草原與桃花島：重現郭靖成長的蒙古包營地、黃藥師的桃花島迷陣，並設有「彎弓射鵰」AR互動遊戲；

-《神鵰俠侶》——古墓派與絕情谷：打造地下古墓探險區，遊客可體驗「小龍女睡繩床」「寒玉床修煉」等互動項目；

-《天龍八部》——大理皇宮與少林寺：設有「六脈神劍」激光射擊遊戲、「少林」體感挑戰關卡。

(2) 武俠互動體驗區

-「華山論劍」比武擂台：遊客可穿戴動作捕捉設備，模擬武林高手對決，並由AI評判「武功高低」；

-「江湖歷險」角色扮演遊戲：遊客可選擇加入「丐幫」、「明教」、「全真教」等門派，完成任務獲取「武林威望」；

-「輕功飛檐走壁」VR體驗：利用懸吊裝置與VR技術，讓遊客感受「踏雪無痕」的輕功快感。

(3) 影視文化區：

- 金庸影視長廊：展示歷代金庸影視作品，從1983年《射鵰》到近年《鹿鼎記》，並設有經典場景拍照點；

- 武俠片場體驗：遊客可參與微電影拍攝，扮演俠客或反派，並獲得專屬短片留念。

(4) 文創消費區：

-「武林集市」：售賣金庸主題文創商品，如「打狗棒」造型手杖、「九陰真經」筆記本、「倚天劍」模型等；

-「江湖酒樓」：提供小說中的特色美食，如「叫化雞」「玉笛誰家聽落梅」「二十四橋明月夜」等創意菜餚。

金庸在2018年逝世。（視覺中國）

經濟與社會效益

吸引全球華人遊客：

- 金庸小說在東南亞、歐美華人圈極具影響力，可成為國際級文旅IP；

- 結合香港的國際旅遊優勢與深圳的科技體驗，打造「一程多站」旅遊路線（如香港金庸公園→深圳科技館→澳門歷史城區）。

推動傳統文化創新傳承：

- 讓年輕一代以互動方式接觸武俠文化，促進中國傳統文化的現代化表達：

- 與學校合作推出「武俠文化研學團」，結合歷史、文學、武術教育。

促進深港文創產業合作：

- 香港提供IP授權、影視資源，深圳提供科技支持，共同開發衍生遊戲、動漫、VR內容；

- 帶動周邊產業，如酒店、餐飲、影視製作、文創設計等。

挑戰與建議

IP授權與開發協調：

- 金庸作品版權需與相關機構協商統一授權模式；

- 由兩地政府牽頭，促進成立「金庸開發委員會」；統籌授權體制與IP 產業條例配合。

投資與營運模式：

- 大型主題公園投資巨大，需吸引企業合作（如騰訊、阿里影業、香港各界地產商），採用「政府政策支持+市場運作」模式，分階段開放，降低土地成本，促進內容投資。

文化與商業的平衡：

- 需避免過度商業化，保持金庸武俠的精神內核。 設立文化顧問團隊，確保內容符合原著價值觀。

打造華人世界的「武俠迪士尼」

金庸武俠主題公園不僅是一個旅遊項目，更是深港文化合作的里程碑。它既能弘揚中國傳統武俠文化，又能通過現代科技讓經典IP煥發新生。對香港而言，這是強化「文化之都」地位的契機；對深圳而言，這是文創與科技結合的示範項目；對大灣區而言，這將成為吸引全球遊客的新地標。

若能成功落地，金庸武俠主題公園或將成為比肩迪士尼、環球影城的華人文化品牌，真正實現「有華人的地方，就有金庸的江湖」。