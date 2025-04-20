奇妙的揭發者｜如何經營「破地獄」IP知識產權？

「破地獄」作為香港電影史上票房最高的電影之一，其IP（知識產權）的潛力巨大。這部電影的靈感源自中國傳統道教殯葬儀式，融合了奇幻、民俗、情感與魔幻元素，使其具備成為類似「星球大戰」或「漫威宇宙」級別IP的可能性。



「破地獄」源自道教儀式中的「破地獄科儀」，旨在超度亡魂，幫助逝者脫離地獄之苦。

「破地獄」的世界觀極具擴展性，可以從以下幾個方向發展：

電視劇系列：每集以不同人物為主導，探索地獄的不同層次，類似《黑鏡》或《愛x死x機器人》的單元劇模式，但具有連貫的世界觀。

動畫與漫畫：適合拓展青少年市場，如《哈利波特》或《鬼滅之刃》的風格，結合中國傳統神話與現代敘事。

主題樂園與沉浸式體驗：參考「哈利波特魔法世界」，打造地獄主題的遊樂設施或密室逃脫遊戲。

周邊商品與文化衍生品：如地獄符咒、道教服飾法器文創產品。

跨媒體敘事：結合小說、遊戲（如RPG或手遊）、舞台劇等，形成多維度的IP生態。

《破地獄》香港累積票房數字已成為香港史上最高票房電影第三位！（《破．地獄》電影劇照）

經營「破地獄」IP所需的人才與配套

要將「破地獄」打造成國際級IP，需要系統性的規劃與長期投資，並整合香港及國際影視資源。以下是關鍵的人才與配套需求：

核心創意團隊



世界觀架構師（Lore Master）：負責完善「破地獄」的宇宙設定，包括地獄的層次、角色體系、道教文化考據等，確保故事邏輯一致。

編劇團隊：需擅長奇幻、民俗、情感敘事，並能適應不同媒介（電影、電視、遊戲）的劇本創作。

視覺設計師：打造獨特的美學風格，融合中國傳統水墨、符咒文化與現代特效，類似《降世神通》或《尋夢環遊記》的視覺語言。

IP運營與商業化團



品牌管理與授權專家：負責IP的商業開發，包括衍生品授權、主題樂園合作、跨行業聯名（如與潮牌、遊戲公司合作）。

市場營銷與社群經營：透過社交媒體（如TikTok、微博、YouTube）建立粉絲社群，並運用AR/VR技術增強互動體驗。

法律與知識產權專家：確保IP在全球範圍內的版權保護，避免侵權問題。

資金與產業鏈支持



長期投資者與製片公司：需要類似迪士尼或Netflix的長期IP經營思維，而非短線票房收益。

政府與文化基金支持：香港可參考韓國「文化振興院」模式，提供IP開發補助與國際推廣資源。

學術與文化研究合作：與大學、道教團體合作，深化文化底蘊，避免流於表面奇幻。

破地獄儀式中，喃嘸師傅會口含清水噴向火盆，隨即躍起越過翻騰的火舌，稱為「跳油鑊」，寓意帶領亡者脫離地獄火海，走向輪迴之路。

發展策略：如何打造「破地獄」宇宙？

第一階段：鞏固核心故事生態



- 續集電影與前傳：擴展主角的成長故事，或探索其他角色（如地獄判官、道士）的背景。

- 動畫短片試水：推出10-15分鐘的動畫片段，測試市場反應，類似《愛x死x機器人》的實驗性做法。

第二階段：跨媒體敘事



- 電視劇與網絡劇：在Disney+、Netflix或騰訊視頻上推出劇集，每季聚焦不同地獄層次的故事。

- 漫畫與輕小說：與日本韓國或中國漫畫平台合作，拓展年輕讀者群。

第三階段：商業化與全球化



- 主題體驗館+遊樂場：在香港海洋公園啟德體育園數碼港設立「破地獄」沉浸式地獄探險。

- 主題電影動漫合作：與內地或歐美亞影視公司合作，推出國際版電影或動畫 破地獄三部曲；形式可以參考指環王或星球大戰形式。

長期經營：道家文化輸出



-學術與文化推廣：舉辦「道教儀式與美學文化」研討會，將「破地獄」提升至文化現象層次。

-基礎國民文化教育：道家是中國文化的核心之一；道德經影響非常廣泛；你小龍的武學思想也是建基於道德經，道家裏面有很多文化符號和形式；小學開始認識道德經，可以成為一種文化啟蒙。

電影《破·地獄》中，許冠文飾演喃嘸師傅，上演破地獄一幕。（《破·地獄》劇照/當代中國授權）

文化差異與國際接受度挑戰：

觀眾可能不熟悉道教文化，如何讓「破地獄」的世界觀易於理解？

解決方案： 參考《降世神通》的做法，用通俗敘事解釋道教概念，並加強視覺符號的辨識度。

香港影視工業的局限挑戰：

香港市場較小，缺乏如漫威般的全球發行能力。

解決方案：與內地（如騰訊、阿里影業）及國際平台合作，建立全球發行網絡。

IP的長期熱度維持挑戰：

如何避免「一季熱度」現象，讓IP持續吸引新粉絲？

解決方案：建立「破地獄編年史」資料庫，定期推出新內容（如外傳小說、手游活動），並培養KOL推廣。

「破地獄」IP的潛力巨大，但要將其經營成「星球大戰」或「漫威」「龍珠」級別的宇宙，需要系統性的規劃、跨領域人才，以及長期的資金與文化深耕。香港若能整合本地創意力量，並結合國際資源，將有機會讓「破地獄」成為代表華人文化的世界級IP。這不僅是商業機會，更是將中國傳統文化推向全球的重要一步。

作者胡恩威是全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。

