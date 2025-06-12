來稿｜從資產數位化到生態構建——香港物流業借力RWA的戰略機遇

來稿作者：孫嘉來、于承忠



作為國際金融中心和全球貿易樞紐，香港在物流業發展上具備得天獨厚的優勢。將RWA（Real World Assets，現實世界資產）與香港的物流產業相結合，能夠為香港物流業帶來新的增長動力，鞏固其在全球供應鏈中的關鍵地位。

香港的物流業一直以來都扮演著重要的角色，這得益于其優越的地理位置、世界級的基礎設施、自由貿易政策以及健全的法律和金融體系。香港毗鄰中國內地，是連接中國與世界的門戶，也是亞洲的重要物流樞紐。擁有全球最繁忙的貨運機場之一和高效的港口，使得香港在貨物運輸和分撥方面具備顯著優勢。作為自由港，香港實行低關稅政策，簡化了貿易流程，極大地促進了國際貿易的便利。此外，香港擁有獨立的法律體系和成熟的金融市場，為國際貿易和投資提供了堅實的保障。高效率的清關流程也使得貨物能夠快速通關，提升了物流效率。

RWA通過將現實世界的資產進行代幣化，為物流行業帶來了諸多創新機會。物流企業可以將倉儲設施、運輸工具、應收賬款等資產進行數位化，並在區塊鏈上進行交易和融資。這不僅降低了融資門檻，加快了融資速度，也為中小微物流企業提供了新的融資管道。RWA技術還可以實現供應鏈各環節的透明化和追蹤，降低資訊不對稱，從而優化供應鏈金融服務，提高資金利用率。通過智慧合約自動執行交易，RWA能夠減少中間環節，降低跨境支付和結算成本。同時，區塊鏈技術提升了貿易融資的效率和安全性，降低了欺詐風險，促進了國際貿易的發展。更重要的是，通過將物流資產進行證券化，RWA吸引了更多投資者參與，提高了資產的流動性，為物流行業注入了新的活力。

為了充分發揮RWA在物流行業的潛力，香港應當採取多方面的策略。首先，建立健全的RWA監管框架，明確代幣化資產的法律地位和監管要求，保障投資者權益，鼓勵創新。其次，加強對區塊鏈、物聯網、人工智慧等技術的研發和應用，為RWA在物流行業的應用提供技術支援。同時，鼓勵金融機構、物流企業、科技公司等加強合作，共同探索RWA在物流行業的應用場景。人才培養方面，香港需要培養一批既懂金融又懂技術的複合型人才，為RWA在物流行業的發展提供堅實的人才保障。最後，利用香港作為國際金融中心和貿易樞紐的優勢，吸引更多國際企業參與RWA物流的發展，推動產業生態的多元化和國際化。

在實踐層面，香港已有多個成功案例為RWA賦能各行業發展提供了有力支撐。例如，滙豐銀行推出了面向香港零售投資者的實物資產代幣化產品「滙豐黃金代幣」，為RWA業務樹立了標杆。內地新能源公司朗新科技在香港成功獲得首筆RWA跨境融資，用於新能源領域的儲能和充電樁產業，體現了RWA跨境融資的潛力。此外，通過螞蟻數科提供的代幣化資產平台，香港的全球航運業務網路（GSBN）發行了海運電子提單（eBL）。通過金管局的互操作平台，滙豐銀行、恒生銀行和中國銀行（香港）促成了使用代幣化貨幣來結算電子提單的轉讓。

RWA為香港物流業的轉型升級帶來了前所未有的機遇。香港應充分發揮其在金融、貿易和物流方面的優勢，積極擁抱RWA技術，推動物流行業的創新發展，鞏固其作為國際領先物流中心的地位。通過建立完善的監管框架、加強技術創新、促進合作和人才培養，香港有望打造一個充滿活力的RWA物流生態系統，為香港經濟的持續繁榮貢獻力量。

作者孫嘉來博士是澳洲資深註冊會計師，于承忠博士是香港理工大學專業及持續教育學院的客席講師。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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