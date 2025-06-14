來稿｜為何只慶祝「非遺」而不談所有文化遺產？

來稿作者：劉健宇



自1976年香港法例第53章《古物及古蹟條例》於生效以來，香港政府及公眾日益重視香港歷史建築與文化的保育。歷經近半世紀的發展，香港政府有多個部門進行有關保育工作，但這些散落在不同部門的職能，雖然專業地處理管轄範疇的事項，但若要進行跨部門的合作，似乎須要更高層次的統籌。以6月第二個星期六中國文化和自然遺產日為例，香港雖然亦由文化體育及旅遊局主辦香港首屆「非物質文化遺產月」（香港非遺月），但「非遺」只是「文化遺產」之一，並非全部，由其他部門管轄的「文化和自然遺產日」，又應怎樣在這個國家訂明的日子舉辦慶祝活動，值得我們深思。

香港文化相關部門分屬三個決策局

熟悉普通法地區政治制度的朋友也會知道，今天英國及曾被其殖民統治的地方，或多或少保留著英式的政治制度，當中最明顯的自然是立法機關的民選議員，將擔任行政機關部門的首長——這個制度並未在香港實施。然而，香港行政機關的組成，仍帶著英式制度的色彩。以文化遺產為例，今天的康樂及文化事務署，轄下有「文物及博物館科」，由助理署長（首長級丙級政務官(D2)）領導。整個部門亦於2022年決策局重組時，改歸文化體育及旅遊局。

至於「古物及古蹟辦事處」則於1976年成立，並處理香港的歷史建築保育工作；該辦事處原本由康樂及文化事務署管理，直到2019年改歸發展局（附設於2008年成立的文物保育專員辦事處，級別為首長級丙級政務官）。值得注意的是，除了上述兩個部門外，2018年成立的鄉郊保育辦公室（總監的級別為首長級丙級政務官）亦有進行保育工作，並由環境及生態局管理。而負責「大嶼山保育基金」的南拓展及可持續大嶼辦事處（土木工程拓展署）亦有部份文化保育的職能。

由上可見，特區政府內最少有三個由首長級丙級政務官領導的部門與文化遺產事務直接有關，並分屬在三個決策局當中。我們當然相信，三位首長級政務官積極處理管轄範圍的工作，但對於涉及全港性的文化事務，似乎還是有各自為政的情況。以慶祝「文化和自然遺產日」為例，香港政府早於2023年便有相關活動，當時古蹟辦與東華三院和灣區愛樂香港樂團合作，在一級歷史建築的東華醫院主樓舉行音樂會；可惜的是，翌年港府卻未有主辦慶祝活動。

承辦國家主場活動香港已有經驗

時至2025年，港府承繼2024年民間發起的「非遺六月」的聲勢，主辦「香港非遺月」，此舉當然鼓舞了本地的文化工作者，但各自為政的問題似乎仍未解決。反觀廣東省文化和旅遊廳及澳門特區文化局，兩個部門均管轄省內歷史建築、非遺、博物館等事務，慶祝「文化和自然遺產日」自然更是動員所有文化資源參與。

隨著香港須要深度融入國家發展大局，香港自然將會舉辦不少國家級活動，2025年舉辦的全國運動會便是一例。值得一提的是，通常一些國家級慶祝日，均會有「主場活動」的設計，各省均可提前申請擔任。例如剛過去的2025年六五環境日，國家生態環境部便宣布2026年六五環境日國家主場活動將由粵港澳三地聯合舉辦。我們可以預期，只要粵港澳三地通力合作，便可向國家爭取落地這些國家級的慶祝日。

除了這些一年一度的盛事外，國家與世界均有一些文化遺產類的申報與評選，如能獲此殊榮既反映特區政府施政與管治效能的成果，亦可為香港融入國家發展大局，並開拓文化和旅遊資源作出重大貢獻。舉例而言，廣東省及澳門特區便分別有由聯合國教科文組織認可的世界文化遺產，即廣東「開平碉樓與村落」及「澳門歷史城區」——大灣區內唯獨香港並未有此殊榮。

為港爭光申報國家級及世界級認可須通力合作

正如筆者於2022年全國青少年模似政協提案徵集活動獲得「最佳模似政協提案作品」的《關於香港對接國家文旅規劃的提案》提到，香港其實有不少文化資源應該善用。現時做得最好的是非物質文化遺產，香港已有世界級及國家級的項目。香港較易爭取的便有聯合國教科文組織的世界記憶項目與國家檔案局的中國檔案文獻遺產名錄。

至於國家級評選，香港現時已有項目列入國家級抗戰紀念設施、遺址名錄。未來更可爭取將本地工業品牌旅遊列入國家工業和信息化部的國家工業遺產名單——對應2025年5月發展旅遊熱點工作組「香港工業品牌旅遊」。香港亦可將部份重點考古遺址，爭取列入國家文物局的國家考古遺址公園名單和立項名單；新近由國家文物局與北京大學組建的「中華文明國家文物基因庫」，亦可爭取在香港設立分庫，將香港獨有的考古資源（例如玉牙璋）列入國家考古大數據中心。

未來，三位分屬三個決策局的首長級丙級政務官如何合作，善用香港的文化資源進行世界級及國家級的申報及參與評選，將取決於現有機制能否發揮作用。令人可惜的是，似乎政務司副司長可以較容易協調文化體育及旅遊局、環境及生態局的合作，但怎樣協調財政司司長下的發展局，將是由治及興下的香港管治的重要課題。

作者劉健宇是香港史學後進協會創會會長，本文為2025年中國文化和自然遺產日慶祝文章之二。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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