我的九龍城｜「光影經濟」——九龍城旅遊經濟新亮點

來稿作者：黃文莉



在香港旅遊業發展藍圖2.0「無處不旅遊」的政策推動下，九龍城區正憑藉其深厚的電影文化底蘊，蛻變為本地及國際旅客探索香港歷史與流行文化的熱門目的地。

近期，以九龍城寨為背景的電影《九龍城寨之圍城》在香港和內地熱映，影片不僅在票房上取得佳績，更橫掃2025年香港電影金像獎九大獎項，成功將這座消失多年的城寨重新帶回公眾視野。這股熱潮不僅推動了九龍寨城公園的參觀人數大幅增長，更為整個社區帶來嶄新的旅遊經濟機遇。

城寨展覽帶旺周邊餐飲

電影團隊在九龍寨城公園內精心打造了「九龍城寨光影之旅」展覽，以沉浸式場景重現昔日城寨的獨特風貌。自今年5月免費開放以來，這裡已成為影迷和歷史愛好者的必訪之地。據導賞團數據顯示，電影上映後，公園參觀人數激增約三倍，展覽落成后，平均每日展覽入場人次達1500左右，週末假日更多，直接刺激周邊餐飲業績。有商戶表示，展覽開幕後，週末營業額較平日提升近兩至三成，特別是鄰近的茶餐廳受惠最為明顯。

展覽展現香港電影美術工作者的創意與精湛工藝，在法定古蹟內重構《九龍城寨之圍城》經典場景，包括「七記冰室」、「龍城髮廊」、「牙醫診所」等，並加入城寨光影天台，以大型投映屏幕展示九龍城寨的日與夜，配以特別聲效，讓參觀者感受當時居民的生活氛圍。值得關注的是，展覽巧妙地將文化傳承轉化為經濟價值，入口處由老師傅親手製作的大型花牌，帶動了傳統工藝的商業復興；回收舊建築地磚的設計理念，更促進了環保建材產業的發展。這種文化與商業的創新結合，為社區經濟注入了可持續的發展動力。

+ 4

九龍城區獨特的「電影經濟生態」

九龍城區歷來是香港電影的重要取景地，不同年代的經典作品在這裡留下了深刻的印記。1986年的《殭屍家族》和2002年的《乾柴烈火》都曾在不和堂參茸藥行取景，如今這家老字號已轉型為文青咖啡店，營業額增長了兩倍；創發潮州飯店因《再見阿郎》中張東郎與兄弟把酒言歡的場景而聞名，晚市訂座率長期維持九成以上。

這些散落在街頭的電影場景，正形成九龍城區獨特的「電影經濟生態」。這股電影帶來的商業熱潮給我們許多啓發。第一，用好文化資源，將短期的電影熱潮轉化為長效的旅遊經濟動力。香港不少電影場景，是能夠引起人們共情共鳴的「集體回憶」。用好這些電影元素，將文化場景順勢借力轉化為激發地區經濟的活力，並加以持續化、常態化，既滿足人們沉浸式體驗需求，也可拉動經濟。可謂一舉兩得。

第二，打造「電影經濟生態」，需要政府、區議會與社區的協同合作。專家建議舉辦「九龍城電影文化節」，邀請本地導演舉辦講座，放映經典取景電影，強化區域的文化IP；同時推出「電影場景消費券」，鼓勵遊客在取景地周邊消費；更可結合夜經濟政策，打造「城寨夜未眠」光影夜遊項目，進一步釋放電影文化的經濟潛力。

第三，「光影經濟」告訴我們，文化與商業並非對立，而是相輔相成的關係。電影不僅是娛樂產品，更是城市記憶的載體。九龍城區憑藉其豐富的歷史背景與電影基因，正逐步轉型為文化旅遊的新亮點，為「旅遊+文化+商業」的融合發展提供成功範本。展望未來，九龍城有望成為香港電影文化旅遊的標杆，讓每一條街道都訴說屬於香港的光影故事，並透過這些故事，為地區經濟帶來新的增長點。

作者黃文莉是九龍城區議員、九龍城區提振地區經濟專責工作小組主席。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。