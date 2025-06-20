來稿｜香港物流業ESG發展路線圖：為中小企鋪平可持續發展之路

來稿作者：于承忠



近日，運輸及物流局公布了《物流業ESG發展路線圖》，為香港物流業，特別是中小企業提供了一套清晰的指引，協助它們應對環境、社會及管治（ESG）方面的國際要求。這份路線圖的推出恰逢其時，因為全球ESG標準正在迅速演變，特別是歐盟已從今年起成為全球首個強制要求企業就整個供應鏈進行ESG披露的司法管轄區。同時，內地也正在加快ESG信息披露標準的制定，計劃於2030年覆蓋包括中小企業在內的所有企業。對於深度融入全球供應鏈的香港物流業而言，實踐ESG已不再是選擇，而是保障企業生存和保持國際競爭力的必然之路。

早於2023年，香港運輸物流學會物流政策委員會已經進行研究調查，探討香港運輸物流業在ESG方面的現狀、挑戰及發展方向。當中，81%受訪者表示不清楚香港政府目前提供的ESG相關資助，逾九成受訪者認同政府加強對ESG的支援會有助企業實踐ESG要求的意願。研究團隊亦發現超過50名員工的企業在可持續採購、碳和溫室氣體排放、產品和服務品質及安全、多元、平等和共融，以及公平勞動守則等方面，比中小企有著明顯的重視和投入，顯示後者推行ESG時需要更多支援和教育。

運輸及物流局6月18日公布《物流業ESG發展路線圖》，發言人表示「期望《路線圖》能為物流中小企業提供簡單易明的指導，有助其開展ESG實踐及提升行業競爭力，從而鞏固香港作為國際物流樞紐的地位」。（資料圖片／廖雁雄攝）

ESG對物流中小企業：

不再是「錦上添花」而是「不可或缺」

對於物流中小企業而言，ESG已經從過去被視為「錦上添花」的附加價值，轉變為今天的「不可或缺」的生存必需。這一轉變主要體現在以下幾個方面：

1. 業務生存的基本條件

隨著歐盟實施「範圍三排放」（Scope 3）披露規定，大型企業需要收集和報告其供應鏈合作夥伴的ESG數據。這意味著，如果物流中小企業無法提供所需的ESG數據，可能會被排除在這些大型企業的供應商名單之外。簡而言之，ESG合規已成為贏得和保持客戶的先決條件。運輸及物流局明確指出：「對深度融入全球供應鏈的香港物流中小企業而言，實踐ESG已不是選擇，而是為保障企業生存和保持國際競爭力而必須踏出的一步。」這句話直接點明了ESG對中小企業的生存意義。

2. 客戶關係維護的關鍵

大型跨國企業已開始將ESG相關要求納入其招標規格。路線圖提到，部分企業（以歐盟和美國為主）已要求服務供應商展示其在ESG績效方面的進展。大型物流企業反映，目前約有5-10%的客戶（主要來自歐盟和美國）已提出嚴格的ESG實踐要求。這一比例很可能在未來幾年迅速增加。因此，對於物流中小企業而言，實踐ESG不僅是滿足監管要求，更是維持客戶關係、參與國際招標的必要條件。那些未能滿足ESG要求的企業，將面臨失去現有客戶和無法開拓新市場的雙重風險。

3. 風險管理的重要工具

ESG實踐有助於中小企業識別和管理各類風險，包括：

監管風險：隨著全球ESG監管要求趨嚴，企業若不及早適應，將面臨合規風險和潛在的罰款。

市場風險：消費者和企業客戶對可持續發展的關注日益增加，未能滿足這些期望可能導致市場份額下滑。

營運風險：氣候變化帶來的極端天氣事件可能干擾物流運作，良好的ESG實踐有助於提高企業應對這類風險的韌性。

聲譽風險：ESG表現不佳可能損害企業形象，影響品牌價值和客戶信任。

4. 綠色金融的通行證

隨著綠色金融的迅速發展，ESG表現已成為獲取優惠融資的重要條件。良好的ESG實踐可以幫助物流中小企業：

｜獲得綠色貸款和可持續發展掛鈎貸款，通常這些貸款能提供更優惠的利率條件

｜吸引更多關注可持續發展的投資者

｜符合綠色債券發行的資格要求

｜獲取政府對綠色項目的補貼和支持

此外，香港特區政府已推出《香港可持續金融分類目錄》和可持續發展掛鈎貸款等措施，為實踐ESG的企業提供更多元化的融資選擇。對物流中小企業而言，良好的ESG表現不僅能提升其獲取融資的能力，還可能降低融資成本，這在當前競爭激烈的市場環境下尤為重要。

5. 提升營運效率的機遇

ESG不僅是合規要求，更是推動營運效率提升的催化劑。透過實施ESG措施，物流中小企業可以：

｜通過能源效率提升和資源優化使用，降低營運成本

｜通過優化運輸路線和車隊管理，或新能源汽車，減少燃料消耗

｜通過減少包裝廢棄物和提高回收率，降低材料成本

｜通過改善工作環境和員工福利，提高員工留任率和生產力

因此，ESG不應被視為額外負擔，而是一種能夠帶來長期成本節約和效率提升的投資。

香港物流業的ESG現狀

當前，香港物流業的ESG實踐呈現出明顯的兩極分化：

一方面，大型物流企業，尤其是上市公司，已經認識到ESG的重要性，並將其融入日常營運。他們積極實施ESG措施，以滿足客戶和監管要求，同時也視之為提升品牌形象和市場競爭力的工具。

另一方面，物流中小企業對ESG的認知和執行程度顯著偏低。儘管他們對ESG有基本了解，但由於缺乏相關培訓和資源有限，許多中小企仍採取觀望態度，認為ESG會增加營運成本而無法確定其商業回報。更有甚者表示，除非法例強制要求，否則近期內無意實施ESG措施。此外，中小企業對環境（E）方面的理解較強，但對社會（S）和管治（G）方面的知識則顯著不足，導致他們可能忽略了一些已存在但未被適當記錄的ESG實踐。

路線圖的創新性與價值

《物流業ESG發展路線圖》具有幾個值得肯定的特點：

1. 漸進式、階段性的實施策略

路線圖認識到物流中小企業在ESG發展方面的起點較低，因此採取了由淺入深、循序漸進的實施策略。從提高認知開始，到建立數據收集能力，再到提升報告編制能力，每個階段都有明確的目標和時間表，使中小企業能夠按自身步伐逐步提升。

2. 實用工具的開發與提供

路線圖不僅提供方向性指導，還承諾開發一系列實用工具，包括ESG專題資源中心、ESG數據收集框架、數據詞典以及數據收集表格等。這些工具將大大降低中小企業實踐ESG的技術門檻和成本負擔。

3. 多方協作的實施機制

路線圖明確了政府、香港物流發展局、行業協會、大專院校及培訓機構等各方在實施過程中的角色和責任，強調了多方協作的重要性。這種協作機制有助於整合資源、形成合力，共同推動物流業ESG的發展。

4. 與國際標準接軌的動態調整

路線圖設計了相對較短的三年實施期，並承諾在路線圖到期前根據國際ESG標準的發展進行檢討和更新。這種動態調整機制確保路線圖能夠與快速變化的國際ESG要求保持同步。

于承忠6月19日以香港運輸物流學會物流政策委員會主席身份，在電視節目分享對《物流業ESG發展路線圖》的看法。（作者提供）

路線圖實施的挑戰與建議

儘管《物流業ESG發展路線圖》設計合理、目標明確，但在實施過程中仍可能面臨以下挑戰：

1. 中小企業的積極性問題

物流中小企業可能對ESG的重要性認識不足，或者認為ESG實踐成本高昂而收益不明顯，從而缺乏主動參與的積極性。建議政府加強ESG商業價值的宣傳，展示ESG如何幫助企業降低風險、提高效率、贏得客戶信任並獲得市場機會。同時，可以考慮設立示範案例，展示成功實踐ESG的物流中小企業所獲得的實際好處。

2. 資源與能力限制

物流中小企業普遍面臨資源有限、人才短缺的問題，可能難以抽調人力物力專注於ESG實踐。建議政府考慮提供更多針對性的財政支援，例如擴大現有資助計劃的範圍或增加資助金額，降低中小企業實踐ESG的成本負擔。同時，可以探索建立「ESG導師計劃」，由ESG實踐較成熟的大型企業指導和支援中小企業。

3. 數據收集與處理的技術障礙

ESG數據的收集、處理和報告需要一定的技術能力和系統支援，這對於技術資源有限的中小企業來說可能構成挑戰。建議政府考慮開發簡易的數碼工具或平台，甚至可以考慮與科技公司合作，開發針對物流業ESG數據管理的雲端解決方案，降低技術門檻。

4. 國際標準與本地實踐的融合

國際ESG標準可能未必完全適合香港物流業的實際情況，特別是對於規模較小的本地物流企業。建議政府在制訂物流ESG數據框架時，充分考慮本地實際情況，在遵循國際標準的同時，適當調整或簡化某些要求，使其更具可行性和實用性。

展望未來

《物流業ESG發展路線圖》的推出標誌著香港物流業在可持續發展道路上邁出了重要一步。隨著路線圖的逐步實施，可以期待以下積極成果：

首先，物流中小企業的ESG意識和能力將得到顯著提升，使其能夠滿足國際客戶和監管機構的要求，保持市場競爭力。

其次，隨著ESG實踐的普及，香港物流業的整體可持續性將得到提高，減少對環境的負面影響，提升社會責任表現，並改善企業管治水平。

最後，通過ESG的實踐，香港物流業將進一步鞏固其作為國際物流樞紐的地位，並在全球綠色供應鏈中發揮更重要的作用。

總的來說，《物流業ESG發展路線圖》為香港物流業，特別是中小企業提供了一條清晰的可持續發展之路。這不僅是應對國際壓力的必要措施，更是提升行業競爭力和長遠發展的重要策略。隨著ESG理念的深入人心和實踐的不斷推進，香港物流業將能夠在綠色轉型的浪潮中把握機遇，實現可持續和高質量的發展。

作者于承忠博士是香港理工大學航運研究中心顧問。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。