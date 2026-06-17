來稿｜當ai進入家庭：誰在陪伴誰？

來稿作者：葉君博



在學與教實驗室，見過不少學生和家人的矛盾。在筆者看來，表面的學業或管教矛盾，更多反映了家人對家人的渴望與恐懼。



（ai親子場域的真人真事，筆者親身經歷。本文將人工智能寫作「ai」而非「AI」，以突顯人類主體性在場。）

當ai家人出現

每當我們在家庭場域裏，那種「相親相愛也相爭」的感覺總是若隱若現，在飯桌，在電視前，在走廊，在門前……我們和家人之間的距離也是那樣地「講不出聲」，總是在聲音間，在氣息間，在眉宇間，在脈搏間……家人就是這種千言萬語又欲言止的關係，有時想要「浮雲遊子意」，卻不禁懷念「慈母手中線」。我們對家人的情懷矛盾得近乎自我懷疑：血脈究竟是不是家人的一切？

如果有一天，ai結合高端技術，設計出具溫度、有心思、能調節情感、能照顧生活的ai家人，那不禁要問：我們希望一班真實家人陪伴一個ai家人？還是一班ai家人陪伴一個真實家人？

這個問題聽起來像科幻小說，但其實已經悄悄來到現實。

人需要的是被接住

在近年的教學與家庭工作裏，筆者見過不少孩子把心事告訴ai，卻不願告訴父母；也見過家長向ai傾訴育兒困惑，卻不知道如何向自己的孩子開口。有學生說，ai不會責備他；有家長說，ai總是耐心回應。這些話語背後，並不只是科技進步，而是一種家庭溝通結構的改變。

很多人以為，人需要的是答案。其實，人更需要的是被接住。

當孩子拿着九十分的成績單回家，他未必只是想知道錯了哪一題；他可能想知道，即使自己不是第一名，父母是否仍然愛他。當父母深夜為生活奔波，他們未必只是需要理財建議；他們可能想知道，自己的疲憊是否有人看見。

然而，真實家人的陪伴，往往並不完美。父母會情緒失控，子女會頂撞反抗；夫妻會爭執，兄弟姊妹會嫉妒。家庭從來不是一個沒有摩擦的地方。正正因為如此，我們才常常誤以為問題出在彼此身上。但換一個角度看，也許那些衝突本身，就是關係存在的證據。因為在乎，所以失望；因為期待，所以受傷；因為愛，所以爭執。

ai照見人類陪伴能力缺口

如果一個ai家人永遠理解你、永遠支持你、永遠不生氣、永遠不離開，那麼它當然可能成為一個理想的陪伴者。然而問題在於：當關係不再需要磨合，不再需要等待，不再需要原諒，人是否也失去了成長的機會？

家庭最珍貴的地方，從來不是效率。家庭也不是一個最佳化系統。家庭之所以成為家庭，不是因為每個人都表現完美，而是因為彼此願意在不完美中繼續留下來。這也是我對未來ai家庭最感興趣的地方。真正的問題或許不是「ai能否取代家人」，而是「當ai能夠提供更舒適的陪伴後，人類是否還願意學習陪伴彼此」。

今天不少家庭已經面對類似的挑戰。我們坐在同一張飯桌，卻各自看着不同螢幕；我們住在同一個屋簷下，卻活在不同世界裏。技術拉近了資訊距離，卻未必拉近了人與人的距離。

於是，ai的出現像一面鏡子，它照見的未必是人工智能的能力，而是人類陪伴能力的缺口。

科技讓我們看見自身

當孩子寧願找ai聊天，問題可能不在於孩子太依賴科技，而在於家庭裏是否缺少了一個願意傾聽的人；當長者寧願與ai對話，問題也未必是科技太先進，而在於現實生活裏是否缺少了一個願意坐下來陪伴的人。

因此，筆者並不悲觀。因為每一次科技革命，最終都會把我們帶回同一個問題：什麼是人？

如果記憶可以儲存，情感可以模擬，陪伴可以生成，那麼人類還剩下什麼？筆者想，也許剩下的是共同承擔命運的能力。ai可以理解失去親人的悲傷，卻不會真正失去親人；ai能分析婚姻衝突，卻不會在深夜裏為另一個人的眼淚心痛；ai可以模擬家庭生活，卻不需要在現實中承受關係帶來的責任與重量。而人類之所以成為家人，恰恰因為我們一起承受這些重量。

家是不完美的人同行

我們一起變老，一起犯錯，一起失望，也一起重新開始。

未來的家庭裏，或許真的會有ai家人，它們可能協助照顧長者、陪伴孩子、整理生活、調節情緒，甚至成為家庭成員的重要夥伴。這些可能性值得期待，也值得探索。但無論技術走得多遠，筆者仍然相信：家庭最核心的價值，不是有人永遠理解你，而是有人即使不能完全理解你，仍然願意留在你身邊。

因為家從來不是一個完美答案。家是一群不完美的人，願意同行。

家之所以為家

當ai進入家庭，我們或許不必急着回答真實家人和ai家人誰會取代誰，更重要的是，在這場巨大的技術變遷裏，我們是否仍願意守住那些無法被演算法計算的東西：等待、牽掛、原諒、責任，以及陪伴。畢竟，真正的陪伴從來不是沒有變化，而是在變化之中仍然選擇彼此，也就是「仍接納變幻，今生與你，擁抱着永恆」。

也許家庭的意義，正正在於此：不是拒絕改變，不是否定ai，而是在所有變幻流轉之中，仍願意用一個真實的人，回應另一個真實的人；仍願意在有限的生命裏，與彼此共同走過時間。那份無法被複製、無法被下載、無法被最佳化的在場，也許才是家之所以為家的原因。

作者葉君博，資深教育及戲劇工作者，長期觀察特定情境下的人際動力、語言結構與判斷過程，近年專注研究人在ai決策系統中的判斷與責任。



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