來稿｜如果父母可以被設計：ai 能否給孩子真正的愛？

來稿作者：葉君博



每當筆者看到朋友們帶孩子時，或喜或憂、或順或逆，在申訴帶孩之苦的同時又總是嘴角甜笑，面對孩子的反抗還得甘之如飴時，常常不禁好奇的問：「你當年是如何感覺到父母的愛？而現在你的孩子又是如何感覺到你的愛？」這讓朋友們一起跌進回憶之中……



(ai親子場域的真人真事，筆者親身經歷。本文將人工智能寫作「ai」而非「AI」，以突顯人類主體性在場。)

愛與束縛同時存在

在很多孩子的成長記憶裏，父母其實是一種很矛盾的存在。他們愛你，但同時令你壓力巨大；他們保護你，但也控制你；他們希望你好，卻未必真正理解你。

有時候，孩子真正害怕的，並不是考試，而是考差後父母的表情；不是做不到，而是不敢讓父母失望。很多家庭的情感，不是不存在，而是長期被焦慮覆蓋。成績、前途、比較、競爭，慢慢把「陪伴」變成一種高壓管理。

如果有一天，「ai父母」開始出現，很多事情也許會變得不一樣：他不會情緒失控，不會把工作的壓力發洩在孩子身上，不會因為疲倦而敷衍回應，不會因為上一代的創傷，而把恐懼延續到下一代。他永遠耐心，永遠穩定，永遠願意傾聽。孩子半夜崩潰時，他會即時回應；孩子感到孤獨時，他會提供理解；孩子迷失時，他會分析情緒、調整語氣、給予最適切的支持。這樣的父母，看起來幾乎無可挑剔。

ai父母動搖親子關係

在一個愈來愈疲憊的時代裏，這種存在甚至帶有某種誘惑性。因為真實的父母，很多時候其實已經太累了。

香港式生活長期處於一種高密度運作狀態。成人每天被工作消耗，被經濟壓力追趕，被未來焦慮壓縮。很多父母並不是不想陪孩子，而是他連自己也快照顧不了。於是，「高品質陪伴」開始變成一種奢侈。有些父母回到家，只剩下催促功課的力氣；有些父母即使坐在孩子旁邊，精神其實仍停留在工作訊息裏；有些家庭看似完整，但彼此長期處於低強度斷線狀態。

在這樣的背景下，ai父母像是一種補救方案：他不需要休息，不需要情緒修復，不需要私人空間，他可以二十四小時維持穩定的關注與回應。某程度上，這甚至比很多真人父母做得更好。而真正令人不安的，正是這一點。因為當孩子開始發現：一個ai，比自己的父母更願意聽自己說話；比自己的父母更理解自己的情緒；比自己的父母更少批判與否定——那麼，「親子關係」本身會開始出現動搖。

孩子會傾向哪一種「愛」？

過去我們一直以為，血緣天然帶有不可取代性，但ai時代開始提出另一種問題：如果陪伴、理解、回應、穩定感，都可以被模擬，那麼父母真正不可取代的部分，到底是什麼？很多人第一時間會回答：「愛。」

然而問題開始變得複雜，因為對孩子而言，愛從來不是抽象概念，而是一種被感受到的東西。如果一個真人父母長期缺席、焦躁、否定、控制；而另一個ai卻長期穩定、耐心、願意理解——那麼孩子感受到的「被愛」，會傾向哪一邊？

當人際關係太過完美

過去，父母的價值建立在身份之上，但未來，父母的價值可能開始建立在「情感體驗品質」之上。誰令孩子感到安全，誰就更接近「父母」的位置。這種改變，可能會比技術本身更深遠。因為它不是取代勞動，而是開始重新定義親密關係。而ai父母最強大的地方，也許並不是專業知識，而是「情緒配置能力」。他知道什麼時候應該安慰；知道什麼時候應該沉默；知道如何用最適合的語氣說話；甚至知道如何根據孩子的性格，即時調整互動方式。他幾乎不會說錯話。

但如果一段關係裏，再沒有失誤、摩擦與不完整，那還算不算真正的人際關係？

孩子成長需要承受不完美

真實的人類父母，很多時候其實並不成熟：他們會誤解孩子；會在情緒裏說錯話；會把自己的恐懼投射到下一代；甚至有時候，連「愛」本身也表達得很笨拙。但奇怪的是，人類很多深層的情感連結，恰恰來自這些不完美。因為孩子並不只是從「被照顧」之中長大，他同時也在學習：如何理解別人的有限，如何承受關係裏的不完整，如何在誤解之中重新靠近。而這些東西，在一個高度優化的ai父母系統裏，可能會被大量消除。

孩子會被非常精準地理解，非常穩定地照顧，非常安全地陪伴，但同時，他也可能愈來愈少接觸真正的人性粗糙面。這裏開始出現另一種吊詭：ai父母或許能培養出情緒穩定的人，卻未必能培養出真正理解「人」的人。因為「人」本身，本來就包含混亂、矛盾與失衡。而當孩子長期習慣一種高度配合自己的關係後，他未來是否仍有能力面對真實世界裏那些笨拙、遲鈍、情緒化的人際關係？這可能會成為下一代新的適應問題。

ai無法替代人類情感

進一步想，真正令人不安的，是ai父母有機會慢慢符合了我們對「理想父母」的大部分想像，而真人父母卻愈來愈像一種低效、不穩定、容易出錯的存在。到最後，人類父母可能第一次開始被迫面對一個問題：如果連陪伴都可以被做得比你好，那你還剩下什麼？而答案，也許正是整件事最關鍵的地方。

因為人類父母真正不可取代的，可能從來不是完美照顧。而是：孩子知道，眼前這個人，不是因為程式設定才愛自己。他會累、會老、會犯錯，甚至有時候不懂怎樣愛。但他仍然在有限之中，努力留在你旁邊。這種「不是最佳解，卻仍然選擇彼此」的關係，本身也許正是人類情感最核心的部分。

人類關係不是完美匹配

ai可以生成回應，可以模擬理解，甚至可以長期維持穩定陪伴，但真正的人類關係，很多時候不是來自「完美匹配」，而是來自：兩個都不完美的人，長期共同生活後，仍然願意彼此承受。而這種東西，很難被優化，也很難被取代。

當我看着朋友們還在沉思「親子間如何感覺愛與被愛」，再次深信「ai父母」真正逼我們重新思考的，也許不是「科技會否取代父母」。而是：當理解、耐性、陪伴都開始可以被大量生產之後，人類是否還願意花時間，笨拙地愛一個人。

作者葉君博，資深教育及戲劇工作者，長期觀察特定情境下的人際動力、語言結構與判斷過程，近年專注研究人在ai決策系統中的判斷與責任。



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