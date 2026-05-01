來稿｜如果孩子可以被優化：你想要ai子女嗎？

來稿作者：葉君博



那是一個周末的遊樂場，筆者跟幾位家長閒話家常。他們一邊遠遠地看顧着玩樂的子女，一邊申訴教養之難處：衣食住行、供書教學、噓寒問暖，還得在繁忙的工作和家事中抽空陪伴子女學習、玩樂和閒談。在家長們的「Me-time」之前，更要體恤孩子的情緒、管教孩子的行為和守候孩子的成長。這觸發筆者的一個想像，問道：「如果有一天，有一個擬真度極高的ai子女面世，外觀、身高和聲線跟你的真人子女一模一樣，但一切性格和行為可任由你設定，你願意讓這個ai子女代替你的真人子女嗎？」在場家長先是一致的沉默，然後逐個給出了令人毫不意外，又確實教人感觸的答案。然而，在揭曉家長的回答之前，更多關於教養的問題必須先行細想...



(ai親子場域的真人真事，筆者親身經歷。本文將人工智能寫作「ai」而非「AI」，以突顯人類主體性在場。)

當教養可以被優化

親職壓力有了出口？

家長很早就知道，孩子不只是孩子，同時也是一個需要被準備、被競爭、被配置的人。如果在這樣的現實之中，出現一種「ai子女」，一切似乎可以被重新想像：他會準時完成功課，不需要提醒；他會主動溫習，不需要催促；他會理解父母的壓力，在適當的時候說出合適的話；他不頂嘴，不拖延，不沉迷無意義的娛樂；他甚至會在考試前自行調整節奏，在表現壓力與心理健康之間取得平衡。這樣的孩子，不需要被「教」，只需要被「設定」。當教養可以被優化，親職壓力似乎終於有了一個出口。

真實的孩子，往往是不穩定的：他今天願意學，明天就抗拒；他有時候專注，有時候完全分心；他可能明白道理，卻仍然選擇不照做。這些波動，使教養變得困難，也使家長疲憊。但ai子女不一樣，他的「乖巧」，不是情緒的結果，而是系統的設計：他的回應可以被優化，他的行為可以被調整，他的學習節奏可以被精準控制。他不需要經歷掙扎來達到穩定，因為穩定本身，就是他的初始條件。在這種情況下，「好孩子」不再是一種需要培養的狀態，而是一種可以直接輸出的結果。這對很多家長而言，是極具吸引力的。

當孩子不會再反抗

將會成為怎樣的人？

在現實中，最令人困擾的，往往不是孩子不懂，而是孩子不願。不願溫習、不願溝通、不願承認錯誤、不願配合安排。這些「不願」，構成了家庭裏大部分的衝突。家長花大量時間試圖說服、規範、甚至壓制這些反應，但結果往往有限。如果這些反叛，在ai子女身上不再出現，那麼問題是否也隨之消失？表面上看，是的。沒有爭吵，沒有拖延，沒有情緒爆發。家庭變得平靜，甚至高效。每一個指令都能被執行，每一個目標都能被推進。

但這裏開始出現一個微妙的空缺。當孩子不再反抗，也不再偏離，家長其實失去了一個重要的參照點——那就是：孩子正在成為一個怎樣的人。ai子女可以理解指令，但未必理解意義。他可以完成任務，卻不需要問「為什麼要這樣做」。他可以表現出體諒，但這種體諒，來自對模式的匹配，而不是經驗的累積。這種差異，在日常中並不顯眼，甚至可能被視為優勢。但當教養進入更深層時，問題會逐漸浮現。例如，當孩子面對一個沒有標準答案的選擇；當他需要在價值之間做取捨；當他需要承擔一個不確定的後果。在這些時刻，「乖巧」並不足夠。因為真正的判斷，來自曾經的掙扎，而不是預設的回應。

當我們不再允許不完美

我們會選擇怎樣的孩子？

ai子女之所以吸引人，不只是因為技術，而是因為它回應了一種深層的需求——對可控、可預測、可優化的渴望。在一個競爭激烈、風險上升的社會裏，這種渴望是可以理解的。但當這種渴望走到極致，會開始改變我們對「孩子」的想像。孩子不再是一個需要慢慢成長的人，而是一個需要被準確配置的結果。在這個轉變之中，反叛變得不可接受，延誤變得不可容忍，不確定變成需要被消除的誤差。而正是在這些被消除的部分裏，原本存在着一個人逐漸成形的過程。

ai子女的出現，並不一定會成為現實，但它已經作為一種想像，滲入我們對教養的理解之中。它讓我們看到一個可能：孩子可以更好、更穩、更符合期待。同時，它也逼出一個問題：如果可以這樣做，我們還會選擇怎樣的孩子？回到最初的遊樂場，家長們對於「ai子女」的回答雖然不同，但都指向同一件事：子女好像可以被優化，也好像不應該隨便被優化，家長如何選擇，沒有標準答案，但已到了不能迴避的時間點。

作者葉君博，資深教育及戲劇工作者，長期觀察特定情境下的人際動力、語言結構與判斷過程，近年專注研究人在ai決策系統中的判斷與責任。



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