醫善同行｜杜拜朱古力熱潮的營養分析

醫善同行｜潘仕寶



近年掀起「杜拜朱古力」熱潮，當中靈魂內餡—開心果醬混合朱古力的風味大受歡迎。不少食店趁機推出一系列的甜品，包括杜拜朱古力磚、杜拜朱古力麻糬球、杜拜朱古力曲奇、杜拜朱古力蛋糕等等。不少甜品愛好者聽到「開心果」就聯想到健康有益的堅果，亦有感朱古力的「類黃酮」可以調節血壓。不過須注意其實原型食物在加工成為甜品後，原本蘊含的營養有機會在加工期間流失，加上混合不同配料調味後可能成為「隱藏熱量炸彈」。下文將就「杜拜朱古力」進行簡單營養分析。



作者潘仕寶是「醫善同行」醫學顧問，英國註冊營養師。

首先講講開心果，它本身屬營養密度較高的堅果，適量食用可提供健康脂肪、植物蛋白及膳食纖維。我們普遍建議一般成人每次食用堅果約 28 克（約一小把）。若一次攝取明顯多於此份量，或經常大量進食，可能導致總能量攝取過多。

根據美國農業部（USDA）食物數據中心（FoodData Central）數據，每100克開心果：能量約 560 千卡、脂肪約 45.3 克、蛋白質約 20 克、總碳水化合物約 27 克、膳食纖維約 10.6 克（淨碳水約 16.6 克）。其脂肪主要為不飽和脂肪，當中以單元不飽和脂肪為主。

近年市場上出現不同的開心果加工製品，若為100%開心果製成的開心果醬（未添加糖或油），其營養成分與原粒開心果相近，但因質地較細滑，較容易不自覺進食過量。至於市面上不少用於製作甜品的開心果醬或開心果忌廉產品，配方通常以糖及植物油為主要成分，並只含部分比例的開心果，亦可能加入奶類成分。這類產品的整體能量密度較高，且添加糖及脂肪含量顯著增加（實際數值視產品配方而定），因此與原型開心果相比，其營養結構會有所改變。

至於朱古力的營養組成與可可含量有一定關係。以黑朱古力為例，根據 USDA數據顯示，舉例100克的70–85% 黑朱古力能量約 598 千卡、脂肪約 43克、總碳水化合物約 46克、糖約 24 克。

一般而言，可可含量較高的黑朱古力通常含較多可可多酚（如類黃酮）。這類化合物屬抗氧化物，與減少氧化壓力及支持血管功能有關，但其實際健康效益仍取決於整體飲食模式及攝取量，不能單靠朱古力攝取達到明顯健康效果。黑朱古力亦含有鎂、鐵、銅及錳等礦物質，這些營養素分別有助肌肉與神經功能、紅血球形成及多種代謝過程。不過由於朱古力普遍被建議少量食用，其對這些營養素的整體貢獻相對有限。

簡單而言，黑朱古力在可可含量及部分營養成分上相對較高，但所有類型朱古力仍屬高脂及高能量食品，建議適量食用。如要更有效攝取相關營養素，可考慮從其他食物來源獲得，例如深綠色蔬菜、全穀類、豆類、堅果及種子、瘦肉及海鮮等。

除了開心果及朱古力，脆米麵線（Kataifi）亦是「杜拜朱古力」當中備受注目的餡料之一。Kataifi 本身為小麥製品，主要提供碳水化合物。根據產品類型不同，其營養組成可以有較大差異。未經加工的 kataifi 麵線主要由麵粉製成，脂肪含量相對較低，屬高碳水化合物食材。然而，在實際甜品製作中，通常會經油炸或加入牛油或植物油處理，以增加酥脆口感，從而顯著提高脂肪含量及整體能量密度。部分市售或餐廳甜品版本的Kataifi亦會加入糖漿或其他甜味配料，使糖及總碳水化合物含量進一步上升。由於其質地輕盈且口感酥脆，容易令進食者低估實際攝取量，因此這類配料的脂肪及熱量，較容易被忽略。

「杜拜朱古力」主要由以上三種餡料組成，同時加入奶油或糖粉等配料。這種組合會令整體能量密度顯著提高，屬於高糖及高脂的飲食結構，因此較容易在不知不覺中攝取過多能量。

以市面上類似「杜拜朱古力」產品為例（如含有開心果、朱古力及酥脆麵線的夾心朱古力），根據產品營養標籤，每份為2小塊（約30 克），約提供：能量 170千卡、脂肪 11克（其中飽和脂肪 6 克）、總碳水化合物 16 克（當中糖 12 克，約11 克為添加糖）、蛋白質 3 克。

而整條朱古力約含 5 份（約150 克），即合共約：能量 850 千卡、脂肪 55 克、飽和脂肪 30 克、總碳水化合物 80 克、糖 60 克（約55 克為添加糖）。

根據世界衛生組織（WHO）建議，以每日攝取約 2000 千卡 能量的人為例，游離糖攝取應少於每日總能量的10%（約50 克），並建議進一步降低至約5%（約25 克）以獲得額外健康效益。以上述產品為例，若食用整條朱古力，其添加糖攝取量已經可高於上述建議水平。對一般健康成人而言，建議此類產品作為偶爾享用的甜品，而非每日攝取，並須留意控制份量。

如欲避免「超標」，我們剛才提到可以控制份量（例如與他人分享）、避免頻密進食、亦可考慮進食時配搭無糖茶（如綠茶或普洱茶）可減少甜膩感，但不會抵銷熱量攝取。

總括而言，「杜拜朱古力」相關甜品雖然風味吸引，但整體屬高能量密度食品。建議大家適量享用，並將其納入整體飲食安排，而不應視為健康食品。

作者潘仕寶是「醫善同行」醫學顧問，英國註冊營養師。



「醫善同行」欄目由醫護人員撰寫。「醫善同行」是註冊慈善團體，不時舉辦健康講座和義診；期盼凝聚社會上的愛心和力量，幫助弱勢社群。



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