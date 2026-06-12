思路研究會｜優化中學職專課程　完善專才教育階梯

來稿作者：思路研究會



為配合香港產業多元發展以及經濟升級轉型，從小培育兼具理論基礎與實踐能力的新一代人才至為關鍵。政府現時已經從多個層面入手，於中學教育階段推出一系列措施，積極構建傳統學術教育與職專教育並重的雙軌教育體系。不過，中學階段應用學習課程的職專元素仍有進一步提升的空間。



及早發掘技術專才

豐富職專學習與實習體驗

未來不論是發展新興產業，還是傳統行業的轉型升級，對技術人才的要求越來越專精，而培育高級技術人才不但需要的周期長，而且還要分層次、分階段培養，所以學生有必要在中學階段盡早開始學習及接受訓練。正如「十五五」規劃中提出，深化中等職業教育改革，辦好少而精的中等職業學校，建設特色鮮明高等職業學校，支持中高職一體化發展。事實上，中級職業教育是培養高質素職業技術專才的基礎，在職專教育體系中的角色不可輕視。在中學階段強化職專元素，不僅有助學生及早發現志向，盡早規劃適合自身發展的路徑，更能為發展新質生產力培育具備理論及應用技術能力的人才。因此有必要探討具針對性的優化措施，以鞏固及發展中學階段的職專教育。

首先，建議構建豐富學習模式。多元的職專教學模式不僅能培養學生的基本職業技能，更能讓其親身體驗職場文化，增進對不同行業的實際認識，從而在中學階段及早評估相關領域是否符合個人性向與專長，並盡早開始學習及訓練。多元的學習模式，除了日常在校學習，還可以包括企業實習、以及師友計劃等。企業實習讓學生透過在真實工作環境應用所學，掌握行業基本技能，同時了解企業的日常運作與要求。學生還可以在企業專家的指導下完成特定任務，從中鍛鍊解難及應用能力。職專師友計劃則邀請來自不同行業的資深從業員擔任導師，透過定期交流分享行業經驗、職業規劃建議及職場心得，為學生提供貼近實際情況的指導與啟發。

建議由學校的生涯規劃教師及相關學科的教師，因應學生的職業志向、學習需要及能力水平，透過系統規劃與針對性輔導，引導其參與適合自身興趣與所長的職專課程活動，讓學生為未來升學或就業作好準備。

開辦應用課程「ApL2」

聚焦新興產業育人才

第二，在課程設置方面，需要重點發展面向新型產業發展人才需求的應用學習課程（Applied Learning, ApL）。透過強化應用學習課程與產業需求的銜接，不僅能滿足新興產業對技術人才的需求，更能為不同志向的學生創造多元發展機會，完善香港職專教育生態。建議在保留現有餐飲服務、設計、電腦應用等課程的基礎上，新增面向智慧醫療、智慧建造、新能源、新材料、生物技術、人工智能、大數據應用等新興領域的應用學習科目。有關科目具有更強的理論深度及實際操作訓練要求，例如涉及工程類課程可增設數學或物理方面內容，護理課程融入生物學單元，服務類課程增加英文或其他外語單元，創意類課程增加美術理論或樂理等。因為課程難度及對學生的要求會較傳統的應用學習科目更高，因此有關課程應該列為「ApL 2」，以便於學生更加清晰地選擇。

升學銜接機制方面，應該推動大學在收生時認可「ApL 2」課程成績，指定專業應該接納相應的「ApL 2」學習成績，例如工程類課程收生接納中學工程類應用學習科目成績，護理類課程可接納健康護理範疇的中學應用科目學習等。

透過推動應用學習課程更多地面向新興行業，並建立穩固的升學銜接機制，不僅能切實提升中學階段職專教育的社會認可度，更能吸引更多學生選讀，進一步完善香港職專教育的人才培養階梯。

鼓勵發展職專校本課程

加強師資培訓與業界合作

第三，除了應用學習課程外，政府還應鼓勵學校按照自身辦學特色及學生特點，遵循資歷架構下的《能力標準說明》，針對特定行業自行設計及開發資歷架構校本課程，專注培養學生符合市場需求的實務技能，並進一步豐富中學職專課程類別。支持學校開辦校本課程，能夠協助學生確立進修目標與方向，為他們提供多元發展路徑，課程同時配合資歷架構要求，經過嚴謹的質素保證機制，讓學生在修畢課程後獲取相應的資歷等級。

然而，開發校本課程面臨諸多挑戰，不僅需要學校投入額外資源，課程亦須獲得家長和市場認可。因此，政府有必要提供系統性支援。首先，可由政府構建支援平台，連接學校與業界，由業界指導並協助學校設計課程內容，確保教學內容與市場需求緊密結合。第二，透過此平台實現資歷架構課程資源共享，讓學校相互參考課程框架、教材範本及行業能力標準，從而降低開發校本課程的成本與難度。政府還應在可行及合適的情況下，鼓勵學校之間在共享課程資源的基礎上聯合開發課程，以提升成本效益。同時，政府應資助並組織教師參與資歷架構相關的專業發展課程，提升教師在課程設計及應用《能力標準說明》方面的能力。

作者是思路研究會。



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