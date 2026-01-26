思路研究會｜力促應科大與企業合作　構建需求主導型創新體系

來稿作者：思路研究會



政府正積極推動創科產業發展，打造香港成國際創科中心。創科產業一般分為「供給主導」和「需求主導」兩種驅動模式，香港多年來在「上游帶動下游」的供給主導模式發展得相對成熟。然而，要建立真正蓬勃的創科生態圈，並全面發揮科技創新對經濟和社會的帶動作用，必須在鞏固上游優勢的同時，大力發展「下游牽引上游」的需求主導型創新機制，而透過促進科技企業與應用科學大學深度合作，是實現這個目標的高效手段。



需求主導研發

快速轉化成果

由上游驅動的供給主導型政策對於創科發展的重要性不言而喻，首先，政府能夠引導科研力量與資源聚焦關鍵領域，精準服務國家與香港的發展所需。比如政府設立了100億元「產學研1+計劃」，通過配對形式資助大學研發團隊，分兩階段推動科研成果轉化與商品化，推動「從一到N」的科研成果轉化和產業發展。同時，「InnoHK創新香港研發平台」匯聚全球頂尖科研力量，在重點領域建立研發實驗室，引導上游研發成果轉移至應用層面。

第二，香港的高校擁有卓越的研發能力，具備實現技術「從零到一」原創突破的獨特優勢，而技術突破能夠催生新興產業，為香港經濟注入新動力。

但是也必須看到，單一依賴上游驅動產業創新，存在明顯的局限。比如科研成果與市場需求有時存在落差，導致研發成果轉化率不高，最終企業難以承接相關研發成果，無法形成規模化的新興產業或者無法明顯推動現有產業升級。而需求主導型創新則建立於企業的實際需求，再加上研發項目由需求方發起並全程參與，能確保科研方向緊貼市場且符合生產條件，所以後續能更順暢、迅速地實現成果轉化。

釋放企業資源

緩解財政壓力

政府早前已着手佈局需求主導型創新機制，包括旨在促進「政、產、學、研、投」協作的「香港新型工業發展聯盟」，河套合作區內以下游產業及市場需求為引導的企業研發基地，以及鼓勵企業與高等院校和研發機構設立聯合實驗室，但相關政策整體覆蓋面仍有擴大的空間。未來除了持續完善現有措施，更需積極整合北部都會區科創企業與「北都大學城」應用研究及培訓的資源，進一步強化以下游牽引上游的創新機制。

首先，建議於「北都大學城」內，設立以需求為導向的「應用技術校企聯合研發中心」。堅持「政府積極推動、持份者攜手行動」的原則，由政府定期徵集進駐北部都會區的創科企業所面臨的實際技術難題，制定出「重點攻關技術清單」，令有關研發活動緊密聚焦業界需求，並且有清晰的方向。

事實上，應用科學大學以應用理論與技術為導向，及其研究與教學聚焦於應用技術與應用技能，因此「重點攻關技術清單」應該鼓勵應用科學大學積極參與。各有意參與研發項目的應用科學大學應依據項目的技術需求，調配校內對應領域的專家團隊，主導設計並向政府提交具體研發方案，並由政府扮演協調角色，按照企業對院校和研發方案的選擇意願，促成企業與應用科學大學之間的協作。

第二，應用技術研發投入同樣巨大，有效調動企業的研發意欲，對於降低政府財政壓力相當重要。旨在支援院校與私營公司就應用研究進行合作的「創新及科技支援計劃（合作）」，現時僅允許以研發中心或公營科研機構名義申請，企業參與合作，本質仍然是由上游研發主導。未來可以允許企業提出申請，研發機構參與合作，讓企業也可以牽頭推動研發，這一方面有助令研發更貼近需求，另一方面也有助增加企業參與研發的誘因。

此外，政府應主動協調校企雙方在研發項目啟動前，預先議定清晰而符合雙方合理需求的知識產權歸屬與利益分配方案。此舉不僅能保障合作各方的核心權益，更能建立互信基礎，從而有效串聯產業需求、學術研究與研發資源，形成可持續的協同創新機制。

促進跨校合作

整合院校優勢

第三，應用科學大學作為研發牽頭單位，可按需要依據研發項目需求，聯合其他職專院校共同組建跨學科、跨院校的研發團隊。此模式不僅能發揮應用科學大學在實踐研究方面的專長，更能整合職專院校在實務培訓與技術操作上的優勢，實現資源互補，充分釋放香港職業專才教育資源的潛力。

同時，為確保研發成果切實符合產業標準與市場需求，企業技術專家需要系統性參與應科大研發過程。首先，建立項目進度聯席評審制度，由企業專家和應科大研究團隊共同參與，讓企業能夠從產業角度定期評估研發方向與進度。此外，亦需在關鍵技術節點設置聯席評審機制，由企業專家依據市場需求與生產標準進行把關。最後，應確保雙向溝通平台運作暢順，使企業專家能即時追蹤研發進度並提供建議。

