思路研究會｜創科發展需技術專才　及早深化職專啟蒙教育為關鍵

來稿作者：思路研究會



香港正全速建設國際創新科技中心，對專業技術人才的需求與日俱增。政府一直重視職業專才教育，近年更相繼推出多元政策發展職專教育，既為社會培養技術專才，也為青年開拓更多元的個人發展和成功路徑。不過，要讓不同特點和興趣傾向的年輕人對職專教育有準確認識和足夠了解，關鍵之一在於從中學階段開始，加強具有職專教育元素的生涯規劃教育，提升學生對職專教育的認知，引導他們以更開闊的視野規劃未來。



生涯規劃重傳統

職教佔比待提升

隨着新興產業的快速發展，以及傳統行業的轉型升級，職業技術專才正廣泛參與高端技術職位，已成為支撐產業高質量發展的核心力量，職專教育將為年輕人帶來更多元的人生成功路徑。

中學階段是人生發展的關鍵起步階段，發達經濟體普遍在這階段引導學生全面了解職業教育，強化培育人才的早期導向。在本港，為了讓學生及早了解職專教育的學習環境和進修途徑，《中學生涯規劃教育及升學就業輔導指引》列明，考慮到學生存在不同的學習能力和性向，教師需要協助學生選讀切合自身的科目，除傳統學科外亦應涵蓋應用學習課程；亦建議學校安排初中學生到訪職訓局轄下的青年學院、各大專院校及大學。

在高中階段，指引則鼓勵學校加強學科知識與職場應用的聯繫。例如，修讀資訊及通訊科技課程的學生可參與應用程式開發工作坊；修讀物理科的學生則可參加機械人設計或創科比賽。指引亦建議學校將升學就業輔導與學科教學、應用學習課程，以及其他成長支援服務互相扣連，形成協同效應，比如把生涯規劃教育融入應用學習課程之中，或與工作體驗活動相結合。

事實上，儘管現行措施已將職專教育內容大幅納入生涯規劃教育，但整體而言，生涯規劃教育仍以傳統的學術教育升學路徑佔比例較大，職專教育相關內容的佔比和深度還有很大的空間可提升。

專設啟蒙教育

拓寬職專認知

有見及此，首先建議在中學職業生涯規劃教育中增設「職專啟蒙教育」的專門內容，應聚焦引導學生全面認識職專教育的獨特價值、完整的升學階梯及廣闊的就業前景。與此同時，建議在現有職業性向評估測驗中，增加與應用技術職業相關的維度，協助學生及早辨識自身對技術實操等職業範疇的潛在傾向。

第三，政府一直強調職專教育與傳統學術教育並行發展，職專教育同樣具備完整的升學階梯及廣闊的就業前景。現行生涯規劃教育對於不同興趣取向和能力的學生，尚未充分主動提供具針對性的職專教育銜接指導，建議由生涯規劃教師或升學就業輔導人員，根據相關學生的學業表現、能力特質及職業性向評估結果，與學生進行深度面談，共同制定個人化的職專教育銜接計劃，提供與學生未來職業方向相關的應用型課程的資訊、推薦適合的職專院校或應用科學大學、規劃在學期間到相關行業實習，以及協助學生了解相關專業資格的獲取途徑。

事實上，此舉的目的並非刻意引導其選擇職專教育。而是為學生設計更契合自身特點的升學和個人發展方案，從而達到如「指引」中提出的「令學生能夠清晰了解本身的學業/事業抱負」，以及「獲得支援，並按本身的興趣、能力和志向作升學就業決定」。

第四，學校應組織學生參與行業深度考察，不僅限於目前的院校參觀，更應參訪實際工作場所，比如前往科技園、北部都會區，乃至大灣區的先進製造業智慧工廠、科技企業的研發中心、高端實驗室等，讓學生親身觀察及體驗技術型人才的工作環境。學校還應舉辦工作坊，讓學生與在職技術人員、工程師及應科大學生交流，從而了解技術型人才擁有的清晰和良好職業發展與晉升階梯。此舉有助學生在價值觀形成的階段，能夠客觀、全面地了解職專教育，用親眼所見、親身所感打破對職專教育的傳統偏見。

提升師資素養

強化專業指引

生涯規劃教師或升學就業輔導人員的專業知識，對學生的選擇傾向有着關鍵影響。要優化具職專教育元素的生涯規劃課程，必須同步提升教師對職專教育的認知深度。

有見及此，建議在目前生涯規劃專業培訓課程的基礎上，加強職專教育的元素。首先需要提升教師對職專教育體系的認知。教師須全面了解現時職專教育所提供的課程種類、行業涵蓋範圍，以及開辦課程的主要院校，包括應用科學大學、自資院校及職業訓練局等，並熟知其入學要求及課程特色。

第二，教師也要熟悉職專教育升學階梯，除了需掌握傳統的「文憑—高級文憑—銜接學位」途徑外，更須了解高等教育的最新發展，比如學生現時可選讀與傳統學士學位同屬資歷架構第五級的應用學位課程。與此同時，應用科學大學已具備成熟條件，提供涵蓋資歷架構第五級至第七級的完整學位課程。教師全面掌握上述資訊，將有助向學生清晰說明職專教育具備完整的進修出路。

第三，職專教育緊貼職場、緊貼行業，所以教師對就業市場及行業趨勢基本狀況的認識，是協助學生了解職專教育發展路向，改變學生及家長對職專教育刻板印象的重要保障。因此需要確保教師基本掌握技術人才需求的最新資訊，包括新興行業的發展趨勢、前沿技術的人才需求、大灣區建設以及北部都會區發展所帶來的產業發展機遇。與此同時，教師亦須深入了解香港資歷架構、職業資歷階梯的運作，包括不同行業、不同職級所對應的資歷架構級別，以及獲取相關職業資格的具體路徑，乃至赴海外升學，取得內地及海外職業資格等相關內容。

加強中學階段職專啟蒙教育、完善個性化銜接指引、提升師資職專素養，改變社會對職專教育刻板印象，引導年輕人選擇職專教育，打開人生多元成功大門的重要路徑，對於促進職專教育與學術教育雙軌並行、為現代產業發展培育適配型技術專才同樣具有重要的現實價值。

作者是思路研究會。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

