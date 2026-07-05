醫善同行｜中醫減重　標本兼治

醫善同行｜盧志文中醫師



提到體重管理，不難聯想到運動及調節飲食等方法，不過在中醫角度去理解減肥方法則着重調和體質，因為中醫視肥胖為五臟六腑失調的外在病理顯現，主要的治療方向在於「辨證施治」。我們不將目光局限於秤上的短期數字，而是致力於全面調理體質，引導患者體內的寒熱、虛實歸於「陰陽平衡」。透過重塑受損的代謝機能、激活身體本有的燃脂效率，再輔以膳食優化與適度鍛鍊，帶出長效且健康的減重效果。



不時聽到坊間對於中醫減肥的常見疑問就是，究竟是促進代謝「燃脂」，還是抑制食慾「消脂」？這個問題，筆者的答案是順應體質，因人而異。舉例對於胃火過旺、食慾亢進的患者，治法以清瀉胃氣為主，藉此平抑過度亢進的飢餓感，讓飲食回歸理性。另一例子是對於新陳代謝低下、氣虛水腫的患者，治法以補脾益腎為核心，旨在啟動身體的氣化功能，促使機體自主消脂、排除積水。簡而言之，中醫減重並非硬性地「強行去脂」，而是遵循「虛則補之，通其所堵」的原則。當臟腑機能的齒輪運轉順暢，人體這座加工廠能正常營運時，多餘的脂肪自然會作為「代謝廢料」被身體自動汰除。這也是為何許多患者在調理後，不僅體重穩步下降，連帶原有的疲勞、失眠、便秘或水腫也一併改善，真正由內而外蛻變為易瘦體質。

剛才提到中醫視肥胖為五臟六腑失調，而西醫較常以能量守恆的角度來看待肥胖，即卡路里攝入大於消耗。然而中醫卻會思考為何在相同的飲食分量下，有人能將其轉化為活力能量，有人卻轉化為贅肉？為何有人自嘲「喝水都會胖」，有人卻能狂吃不長肉？這背後的決定性因素，正是臟腑的運化與氣化功能紊亂。中醫會將人體比喻為一個精密加工廠，五臟六腑各司其職。如果工廠運作流暢，吃進去的食物會被高效轉化為「氣、血、津液」滋養全身；部門罷工或效率低下時，食物無法被完全利用，代謝廢物就會開始堆積，在中醫範疇裡就演變成了病理產物——「濕」與「痰」。

當人們長期飲食不節（如偏嗜肥甘厚味、生冷黏膩）、精神壓力過大或缺乏運動時，脾胃功能首當其衝受損。吃進的食物無法轉化為身體所需的精微物質，這些病理性的「濕痰」在體內日積月累、黏稠化，最終轉化為蓄積於體表與內臟的「膏脂」（即脂肪）。在臨床診斷方面，中醫首先會將肥胖歸納為「虛證」與「實證」兩大綱領，再依據受損臟腑與具體病因細分證型，臨床常見以下證型。

虛證類：

1. 脾虛濕盛型

病機：負責搬運的員工（脾臟）沒力氣工作，導致體內的水分和營養無法運送出去，停滯在體內變成水濕。

症狀：身體困倦、四肢乏力、面色萎黃、食慾不振、脘腹脹滿、大便偏軟或黏馬桶、口淡不渴，顏面四肢容易浮腫、舌質胖大且有齒痕。

2. 腎陽不足型

病機： 身體的生命之火（腎陽）火力不足，全身缺乏溫煦與氣化的動力，造成基礎代謝緩慢，此即典型的「喝水都會胖」體質。

症狀： 畏寒肢冷、腰膝酸軟、精神萎靡、小便清長、夜尿頻繁、五更泄瀉。

實證類：

3. 胃熱熾盛型

病機： 胃腑的胃火過於旺盛，導致投入的食物很快就被消磨殆盡。這類患者食慾亢進，極易產生飢餓感。

症狀： 消穀善飢、牙齦腫痛、口舌生瘡、口乾口臭、口唇紅赤、喜冷飲、面紅怕熱、大便乾結或便秘、舌紅苔黃。

4. 肝鬱氣滯型

病機： 負責疏通全身氣機的部門因情緒、壓力等因素導致交通大堵塞（氣滯）。氣行不暢，不暢則血行、水液隨之停滯，進而演變成脂肪囤積。

症狀： 口苦、失眠多夢、煩躁易怒、胸脅脹滿、眠差。女性常伴隨經前乳房脹痛、月經不調。

在中藥處方上，中醫嚴格遵循「虛則補之，實則瀉之」的原則，講究辨證論治，臨床上並不存在一味藥吃到底的通用「減肥神藥」。針對上述四種證型，調理方向及常用藥材如下：

1. 脾虛濕盛型

調理方向：健脾益氣，利水滲濕

常用藥材：茯苓、山藥、薏苡仁、白朮、黃芪、黨參等。

2. 腎陽不足型

調理方向：溫補腎陽，化氣行水

常用藥材： 肉桂、製附子、補骨脂、巴戟天、山茱萸等。

3. 胃火熾盛型

調理方向：清瀉胃火，消導通便

常用藥材： 知母、石膏、黃連、大黃等。

4. 肝鬱氣滯型

調理方向：疏肝解鬱，理氣活血

常用藥材： 柴胡、香附、鬱金、烏藥、丹參、川芎等。

除了口服藥方，針灸亦是臨床上非常高效的減肥外治法。其原理是透過中醫經絡理論刺激特定穴位，以調整臟腑、調節人體的代謝及內分泌功能，並促進脂肪分解，達到降脂與雕塑線條的雙重效果。臨床上較常對腹部及四肢的穴位進行針刺，如天樞穴、大橫穴、中脘穴、帶脈穴、水分穴、氣海穴、關元穴、足三里穴、豐隆穴、太衝穴、合谷穴、內關穴等。針灸最顯著的特點，在於它具有雙向調節的特性，能引導機體自發性地向平衡靠攏。針對食慾過盛、暴飲暴食的人，針刺能調節大腦，自然抑制過旺的食慾。對於排便不暢或水腫的人，針刺能調順氣機，令其通便順暢，消退水腫。特別是腹部的針刺能直達病所，刺激局部脂肪細胞的代謝並活血化瘀，在縮小腰圍及緊緻腹部線條上，有顯著效果。

講到針灸療法，有一種「穴位埋線」技術是為針灸療法的「升級延伸版」，亦是近年備受關注的持久型減重療法，特別適合生活節奏快、無法頻繁前來就診的患者。中醫師會利用特製的拋棄式埋線針，將可吸收的線材（如羊腸線或PDO/PPDO蛋白質線）植入特定的穴位，持續刺激穴位，以調節脾胃運化功能、提升代謝，並調節內分泌系統，達到持久行氣活血、加速脂肪分解的效果。

不過須注意穴位埋線屬於微創操作，必須由註冊中醫師在嚴格的消毒與醫療環境下進行，以防止局部感染。埋線後1至3周內，，皆屬於正常現象。而埋線後應嚴格按照醫師指示，在限定時間內（通常為術後 2至24 小時內）傷口不可碰水，期間禁止泡澡、泡溫泉或游泳。同時切勿用力揉捏埋線部位，以免線體移位或影響癒合。穴位埋線並非人人都適合，舉例如蟹足腫體質者、皮膚局部有感染或傷口者、孕婦、嚴重糖尿病或凝血功能障礙者就不宜進行。

在臨床上有不少瘦身兼改善體質的成功案例。以下分享一個典型的「虛胖」個案。曾有一名 31 歲的女患者，在過去兩年內體重急升 10 公斤，脂肪主要囤積於腹部與大腿。患者曾嘗試激進節食與高強度運動，但體重反覆反彈，且伴隨極度疲憊、下肢嚴重水腫、大便稀溏且黏馬桶。患者初次求診時面色偏白、頭面與雙下肢有水腫明顯。患者自述常感頭身困重、脘腹發脹，腸鳴音亢進(胃腸中常有漉漉的水聲)。舌淡苔白膩且邊有齒痕，脈濡。此乃典型的「脾虛濕盛、水濕內停」之證。

其實患者先前的盲目節食不僅未能消耗脂肪，反而進一步重創了本就虛弱的脾胃之氣，導致體內的水濕毒素堆積得更嚴重。針對她的狀況，治療會以健脾益氣、利水祛濕為主，切忌盲目投用瀉藥。我們採用內服中藥配合穴位埋線的綜合治療策略，歷經三個多月的內外兼治，患者體重穩步下降了 6公斤，腰圍足足縮減了將近 3 吋，身形明顯緊緻。原本困擾她的頭面與下肢水腫基本消退，大便恢復成形，下午易疲憊的精神狀態大為好轉。最令人欣慰的是，由於其脾胃運化機能與基礎代謝率已回復平衡，在停止療程後，對方只需維持正常的均衡飲食與適量運動，體重完全沒有反彈，體態依然保持纖勻。這正是中醫「治病求本」的科學減重優勢。

作者盧志文中醫師是「醫善同行」醫學顧問。



「醫善同行」欄目由醫護人員撰寫。「醫善同行」是註冊慈善團體，舉辦健康講座和義診；期盼凝聚社會上的愛心和力量，幫助弱勢社群。



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