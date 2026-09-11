來稿｜六招心理調適　紓緩開學焦慮

來稿作者：羅浚軒



開學數日，全港已發生多宗學生自殺、自殘或情緒不穩個案，再次觸發社會各界對青少年心理健康的高度關注。年齡最小者僅10歲。上月初香港撒瑪利亞防止自殺會公布統計數據顯示，2025年全年香港整體自殺率明顯回落，但10至19歲青少年自殺個案卻升至47宗，按年大增三成，創下十年新高。青少年自殺率出現明顯上升趨勢，反映出當局有必要在各個環節提升對青少年情緒問題的支援，提高全社會預防青少年自殺的意識。香港撒瑪利亞防止自殺會去年處理1,147宗個案，其中兒童及青少年仍是求助比例較高的組別，0歲至19歲組別自殺危機介入個案達到228宗，佔整體近兩成。



開學齊來關心兒童及青少年精神健康

「世界防止自殺日」（9月10日）晚上8時，香港撒瑪利亞防止自殺會舉辦為時1.5小時的免費線上直播對談會。活動集結防止自殺專家及本港社交平台營運代表，機構冀藉公眾即時留言發問，共同探討預防青少年自殺的策略，並為家長提供數碼時代的親子溝通錦囊，分享辨識子女情緒警號及維持良好親子關係的方法，助保障青少年心理健康及家長建立網絡安全界線。香港撒瑪利亞防止自殺會計劃開拓「Parent Seek」的網上家長支援平台。防止自殺的首步源於身邊人的接納及同行。無論是家長、伴侶或同儕，當察覺身邊人情緒出現變化時，陪伴及聆聽已是最強大的支持。

城市大學社會及行為科學系副教授馮麗姝指出，學生習慣透過網絡與人交流，開學後需重新面對面相處，容易產生適應困難，形成精神壓力。加上AI時代一切講求快速，社會在灌輸大量知識的同時，未能同步培養學生從零開始、逐步解難與探索的能力。種種問題疊加，導致學童面對真實世界的挑戰時，可能缺乏抗逆力與自我調節能力，問題長期累積，最嚴重可能演變為自殘等極端行為。

來自不同跨專業協作的心理健康

原本在高小小四至小六試行的學生精神健康「三層應急機制」，為期九個月的試驗將於8月底結束。直至今年6月，已有14名高小學生透過機制轉介至精神科服務；而第二層的校外支援網絡則接獲95宗小學轉介個案。機制分為三個層面：首先由學校及早辨識和支援自殺風險較高的學生；其次把有需要的個案轉介至社福機構；最後，學校可在取得家長同意後，直接把高風險學生轉介至醫管局精神科專科門診。

資助小學校長會名譽主席張勇邦認為機制對於學校十分實用，尤其是第三層可直接轉介精神科的渠道，猶如學校的「安全出口」。張勇邦認為短短九個月（未足一年）不足以全面評估成效，建議至少延長試行一年，甚至將制度恆常化。他亦強調，家長是否願意參與和接受孩子可能有特殊教育或精神健康需要，是機制成功的關鍵。未來應加強家長教育，並促進家校合作，讓家長及早與學校溝通孩子的情緒和精神健康狀況。

青少年精神健康面臨多重壓力

青少年精神健康正面臨學業、人際及數碼社交等多重壓力，常見困擾包括焦慮、抑鬱及動力低落。當青少年出現情緒起伏大、功課成績退步、孤僻或睡眠失調等警號行為時，家人與學校應保持密切聯繫，並建立不帶批判的溝通空間，以協助他們及早識別並面對情緒困擾。面對情緒危機，社會提供了多元化的專業支援渠道。除了學校社工及輔導員的日常協助，坊間亦設有「Open噏」等專為青少年而設的匿名網上文字聊天平台，讓他們能安心抒發心事。若情緒問題持續或惡化，應主動尋求精神科醫生或心理學家的專業介入，或參考精神健康諮詢委員會推行的「陪我講ShallWeTalk」的社區資源。

根據香港青年協會2024年數據，隨着新學期開始，面對繁重的學業及各類挑戰，部分學生因此承受巨大的心理壓力。調查發現，在6,073名受訪中學生中，四成五（45.1%）開學壓力指數屬偏高水平，自評為7至10分（1為最低，10為最高），打破連續4年的跌勢。數據亦顯示中學生普遍存在抑鬱情緒，即將考文憑試的中六學生，抑鬱指數最高，平均分達22.3分；即使是剛入學的中一學生，平均分達17分，代表已出現抑鬱情緒表徵。仔細研究結果顯示，學生開學最擔憂的問題主要與學業成績有關，連續五年高企，依次為「成績退步」（44.6%）、「學習動力低」（37.9%）、「功課/考測繁重」（37.4%）及「課程緊湊，跟不上進度」（33.2%）；其中榜首的「成績退步」更比上一年增加7.3%。

如何找回學習與生活的掌控感？

面對這股鋪天蓋地的開學焦慮，同學們不必獨自硬撐或過度責怪自己，不妨試試以下幾招心理調適技巧，逐步找回學習與生活的掌控感：

1. 先覺察並接納焦慮：面對新學年，不安是合理的開學面對新班別、新學科、或排山倒海的功課與考試，感到焦慮、挫敗甚至想逃避，請先不要責怪自己，並告訴自己：「這份壓力是正常的。」你可以在心裏為情緒命名：「我而家係因為未適應開學進度，驚跟唔上，所以好緊張、好唔舒服。」接受自己的不安，是重新掌控節奏的第一步。

2. 預備「三句式回覆」：應對老師與家長的學業追問開學不久，家長或老師難免會追問你的學習進度或目標，讓你感到窒息。建議事前預備幾句通用回應：有關感謝/認同：「多謝你提醒呀，我知道呢科要擺多啲時間。」；有關界線：「我而家摸索緊新學期嘅節奏，想跟埋呢個禮拜嘅進度先，之後再同你分享。」；有關轉焦點：「不過呢一科嘅課外活動好似幾得意，你有無聽過？」這種回應既能展現你的主動性，也能為自己爭取喘息的空間。

3. 以「微進度」取代「大目標」：只與昨天的自己比開學時看到身邊同學好像很快進入狀態，很容易陷入自我懷疑。請記住，每人的學習步伐不同。當比較的聲音出現，請把焦點轉回今天掌控到的微小進度：「我今天做了甚麼努力？我下一小步可以做咩？」例子：與其要求自己「今晚溫完一整個章節」，不如定為「完成3條數」或「查完五個英文生字」。用「具體微進度」取代「宏大的成績目標」，能有效減少開學初期的無力感。

4. 做好「校園能量管理」：適應開學後的社交疲勞從暑假較多私人時間重回喧鬧日常的校園，社交和長時期專注會極速消耗能量。你可以這樣分配精力：上學前：保持固定作息，預留一首音樂的時間讓自己在上學途中沉澱。上學中，小息或午飯時若覺得「社交過載」，使用「短暫抽離」技巧，包括洗手間洗臉、去圖書館翻翻書、或去走樓梯，讓感官暫時離開高壓環境。放學後，留出15至30分鐘「無功能時間」（不看功課、不回訊息），做自己喜歡的事作為緩衝，補充電量。

5. 列出「新學期可控清單」：將開學焦慮化為具體行動面對未知的測驗範圍、剛升中六學生準備應對沉重未知的DSE/升學壓力，焦慮往往源於「未知與失控」。你可以拿出一張紙，將事情分成兩欄。第一欄是「我可控制」：我今晚幾點瞓、我每一科遇到唔識肯去問人、我的功課時間表、每天預留的休息時間。第二欄是「我不可控制」：老師出卷有幾難、同學讀得有幾快、新一年的評級標準、未來的考試結果。將精力專注在「可控制」的欄目上，能有效減低對新學年的失控感。

6. 留意開學情緒警號：求助是勇敢的表現，而非軟弱開學初期是精神健康的高危期。若你發現以下狀況持續超過兩星期，請不要獨自硬撐：一想到返學就失眠、胃痛、頭痛，或食慾大變；持續情緒低落、容易發脾氣、或上課時專注力嚴重下降；開始強烈想逃學、拒絕見同學，甚至出現自我傷害的念頭。求助是對自己負責。你可以主動找信任的同學、老師或家人傾訴，亦可尋求學校社工、家庭醫生或社區心理支援。愈早介入，愈容易重新適應校園生活。

本人十分支持繼續將校園三層應急機制維持在高小一段時間，甚至其實可以擴展至整個小學中學均可以實行三層應急機制，以應對小學生及中學生可能面對不同的精神健康問題或學業壓力等的時候，可以跨部門跨專業團隊等處理更有效讓學生的心理及情緒健康得到安全保障。我強調預防勝於治療，主張將情緒管理與正念減壓全面融入中學常規課程，防範學童情緒危機。

作者羅浚軒是一名研究助理，持有香港教育大學社會科學學士及文學碩士學位，現正修讀香港大學社會工作及社會行政學系社工碩士學位。



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