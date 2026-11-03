筆下心澄｜堅韌與共融

筆下心澄｜劉育成

《青山醫院六十五周年系列二：堅韌與共融》

在精神科的診室裡，每天都聆聽著不同的人生故事。然而，最令我難忘的是一位年輕人。五年前，他被送進醫院時，正處於思覺失調的急性發作期。那時的他，眼神空洞，終日被嚴重的幻聽折磨，感覺正被世界孤立。在社會大眾的印象中，他被標籤為一名精神病人，但在我的眼中，我看到的是一個靈魂在黑暗中苦苦掙扎的呼救。



當社會願意用共融代替孤立，每一個曾被陰霾遮蔽的個案，都能在社會的土壤中重新扎根，綻放出屬於自己的堅韌之花。（資料圖片）

精神疾病的治療從來不只是開藥那麼簡單。藥物固然能控制大腦的化學失衡，但真正讓一個個案走向康復的，是病人自身超乎想像的堅韌。

在病情最反覆的階段，他連自理能力也變得舉步維艱。然而，他的堅韌體現在那些微小的堅持中。在住院期間，他每天配合治療，即使睡得不好精神疲倦，仍堅持完成職業復康治療。出院後，他更是每天提早起床做運動強身健體。這種堅韌並非驚天動地的壯舉，而是一直堅持不懈努力抓住任何可以令自己進步的機會。

當他的病情好轉，準備重新步入社會時，真正的考驗才悄然而至。醫學可以治癒大腦的疾病，卻無法消除社會大眾心中的誤解。他在求職過程中難免碰壁，有僱主看到履歷上的空白期和得悉他曾患精神病，便委婉拒絕申請。遭遇這種情況往往比疾病更打擊一個人的意志。幸運的是，他後來遇到了一家願意實踐「共融」理念的本土企業。

那家公司的負責人沒有因為他的情況而將他拒之門外，反而為他調整了初期的工作節奏，並得到同事的接納與包容。當他偶爾感到焦慮時，團隊會給予適當的空間；當他發揮電腦專長完成項目時，大家給予的是平等的讚賞。在這樣的共融環境中，他的自信心迅速恢復，工作上更有超乎預期的出色表現。

一個健全的社會，不是要求每個人都完美無瑕，而是要建立一個足夠寬容的環境，讓受過傷的人也能安全地著陸。康復者需要的不是同情或憐憫，而是一視同仁的尊重、機會與信任。當社會願意放下有色眼鏡，用共融代替孤立，每一個曾被陰霾遮蔽的個案，都能在社會的土壤中重新扎根，綻放出屬於自己的堅韌之花。

青山醫院將於2026年12月5日（星期六）舉行65周年開放日，主題為「抗逆‧共融」。（資料圖片）

【同場預告】

青山醫院將於2026年12月5日（星期六）舉行65周年開放日，主題為「抗逆‧共融」。當日備有一系列精神健康教育活動，歡迎全港市民免費入場參觀。

作者劉育成是青山醫院精神健康學院副顧問醫生。



「筆下心澄」欄目由青山醫院醫護人員撰寫，安撫讀者情緒波瀾。故事細節經修改以保障病人私隱。



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