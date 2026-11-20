來稿作者：楊思毅



11月4日，林偉全議員在立法會書面質詢：開心指數調查顯示，逾四成受訪市民自評有中度至嚴重抑鬱症狀，Y世代最不快樂，政府會否做專項調查？醫務衞生局的書面答覆以「支援青年人」起首，列出《青年發展藍圖》、「情緒通」18111等措施，並說要培育正向思維、提升抗逆力，讓他們成為「願意為國家、為香港未來奮鬥的新一代」。措施值得肯定，卻未交代會否做專項調查。上述開心指數調查只有1,000多份網上問卷，反映受訪者不快樂，卻未能解釋原因。 Y世代指80至90年代出生、今天30至40多歲的一群。不少人已入職場、供樓養家，走到中途發現生活與想像不同。面對他們的不快樂，除了列出支援措施，可否先問：你經歷了甚麼，有甚麼感受和需要？



老師手上的「成功方程式」

我會這樣問，和自己的經歷有關。我是第一屆文憑試考生，今年30出頭。當年一位關心我的文科老師勸我揀翻譯系，說擔保畢業搵到工。他是真心為我好，卻沒有問我喜歡甚麼、害怕甚麼。

我按興趣選了社會科學。2017年在小學教書時，我見過學生突然大哭，發現學校缺乏情緒教育；學生的眼淚勾起我的童年經歷，翌年與夥伴創辦了慈善機構JUST FEEL感講。

老師當年盡了力，我也慶幸沒有照做。問題不在善意，而在「讀對科就有好出路」的假設。程介明在《不讀大學的故事》寫過，單靠一紙學歷已難以一生受用。讀醫衞局回應議員的書面答覆，我想到：有善意、有資源，不等於理解眼前的人；未問清楚便替人決定需要，再用心也可能幫錯方向。

Y世代的壓力應被看見

醫衞局的答覆未解釋Y世代為何不快樂。我們聽着一套人生劇本長大：讀書、入大學、搵錢、買樓、結婚、生仔，照做就會安全。不少人走了十幾年，才懷疑這條路能否帶來安穩。

敢不敢表達困難，不只是性格問題，也看環境。Amy Edmondson（艾美・艾德蒙森）是哈佛商學院的領導力與管理學教授，亦是全球管理學界公認的「心理安全感」研究先驅。Amy Edmondson提出「團隊心理安全感」：一隊人共同相信，提問題、認錯不會受辱或受罰。欠缺這種信任，大家便不敢報憂。我做了執行總監，某些場合開口前仍會心跳加速。我問過一位年輕同事，為甚麼敢向我表達不滿。他笑說：「唔使供樓，大不了咪唔撈。」我才發現，他敢講，也可能因為承受得起離職的代價，不代表我已令人安心。

到了三四十歲，有了年資和職位，卻也多了供樓、養家和轉工的顧慮，更難冒險開口。那套人生劇本還有一條規則：有事忍住，收聲、照做、儲年資。有人說出困境，換來的是「邊個返工冇被鬧過」。聽的人覺得尋常，說的人卻可能覺得：講了也不會有人處理，連自己的經歷都不被承認。

被貶低不只是捱不捱得的問題。美國組織行為學與管理學界的兩位知名學者——Christine L. Porath（克莉絲汀・波拉斯）與Amir Erez（阿米爾・埃雷茲）的實驗發現，被權威人物貶低的人，字謎任務表現低三成三，創意點子少三成九；旁觀者的表現也較差。說「返工係咁㗎啦」，是把有代價的傷害說成必經的成長。

全球學術界研究「情緒勞動」與職場情緒管理的頂尖權威Alicia A. Grandey指出，強忍情緒、裝作沒事，不代表身體的壓力消失，還與情緒耗竭有關；工作自主權與上司同事的支援才有助緩衝壓力。員工開口求助後，機構是否保護他，同樣重要。美國心理學界的兩位知名學者——Carly Parnitzke Smith（卡莉・史密斯）與Jennifer J. Freyd（珍妮佛・弗雷德）稱機構未有保護依賴它的人、反而加深傷害的情況為「機構背叛」；「機構勇氣」則是主動查問、承認傷害、修補制度。

老師也需要被接住

不敢說出困難的情況，也出現在學校。我們多年與學校共建同理心校園，見過老師的壓力未被重視。不少老師正值三四十歲：要回應管理層、支援新人，也要照顧學生。

學校希望老師理解學生的情緒，但老師自己的壓力，又有誰認真聆聽？老師向上司說「我好大壓力」，若只得到一句「個個都係咁」，困難沒有解決，也更難再開口求助。我們教老師聆聽學生的感受、理解學生的需要；但要老師有餘力這樣做，學校也要聆聽老師，實際處理他們的工作壓力。

我們入校培訓時，老師未必不認同善意溝通，而是已經疲累得沒有餘力實踐。Eva Oberle（伊娃・奧伯勒）與Kimberly A. Schonert-Reichl（金伯莉・肖納特－賴希爾）在加拿大的研究發現，老師越倦怠，班上學生早上的皮質醇（壓力荷爾蒙）水平也越高。這提醒我們：關心學生，也要關心老師的工作處境。

講座之外還要減少壓力來源

要讓員工敢求助、求助後得到支援，不能只靠個別上司的善意。政府有嘗試：《精神健康職場約章》截至9月底有超過3,400間機構簽署。但簽署數量不等於員工處境改善：約章自願參加，完成行動項目即可獲名銜，項目多是講座與資訊分享，沒有申訴渠道、調查程序或成效指標。美國心理學家Christina Maslach（克莉絲汀・馬斯拉克）等學者指出，倦怠與工作太多、無話事權、付出無回報、待遇不公有關；這些要改工作安排，單靠講座不夠。

醫衞局的答覆也強調提升抗逆力，但訓練有其限度。中大一項由醫衞局資助的研究，比較92位接受八星期抗逆力訓練的自閉症兒童家長與51位候補者，整體抗逆力與壓力未見顯著改善：只有壓力中等的一群有得着，壓力最大的一群沒有。這不是職場研究，但提醒我們，壓力太重時，不能只要求個人學會承受，還要減少壓力來源。

除了約章，還要改變上下級關係、權力運用，以及「返工係咁」「後生要先捱」的想法。第一步是看自己：難的未必是讀懂指引，而是承認自己也曾這樣對人。知道溝通方法，不代表已有勇氣面對承認自己曾傷人的羞恥。

觀察與判斷間有顯著區分

善意溝通第一步是「區分觀察與評論」，「學生摔門離開課室」是觀察，「他不尊重老師」是評論。美國組織行為學大師Chris Argyris（克里斯・阿吉里斯）的「推論之梯」描述人如何挑選所見、賦予意思，再下結論。說一代人「唔捱得」之前，我們是否還未問過他們經歷了甚麼，就先下判斷？

受傷後，我也曾急着下判斷。一位曾支援我工作的前輩公開說要相信、聆聽、提攜年輕人，也邀請我坦白提意見。我多次約對方談，卻反覆陷入困局：事前提醒，被質疑為何預設有問題；當下提出，遇上情緒爆發；事後再談，又被問為何不早說。對方否認說過傷害性的話，又說我們不接納、不欣賞她，反問是否年輕人、Gen Z太容易有壓力、不夠抗逆力。講又錯，不講又錯；原先的困難擱下，我還得安撫對方的委屈。

我很受傷。幸有其他前輩相助，也從美國心理學界兩位臨床與創傷心理學家Ramani Durvasula（拉瑪尼・杜瓦蘇拉）和Jennifer Freyd（珍妮佛・弗雷德）兩位心理學家的分享學到：有些造成傷害的人被問責時，會否認傷害、攻擊提出問題的人，再把自己說成受害者；即是「DARVO」。認出這種模式後，我才學會不再爭辯，盡力保持距離、照顧自己。幫我的也是前輩，一個人的行為不代表整個世代。

可是，道理明白了，受傷後的反應未必就此消失。面對沒有傷害過我的中老年人，我心裏也曾一閃而過：「佢哋都係咁」，甚至浮起「廢中、廢老」的標籤。下一刻我察覺：眼前的人甚麼也沒做，是我把過去受傷的經驗套到他們身上。受傷不是我的錯，但我有責任照顧自己的傷，不讓別人無辜承受。我需要空間哀悼受過的傷、落空的信任，也要問自己：被指出錯處時，我能否不急着否認、反擊，而是聆聽、承認自己造成的傷害，並負上責任？

向前走之前須先向內問

想理解Y世代，先問：我是否未經了解，就認定他們捱得少、要求多、心理質素弱？我們怎樣看待和回應他們，也會影響他們敢不敢說。

政策上，短期可做專項調查，了解這一代人的經歷。調查未能確定成因，但職場欺凌本身就是值得處理的傷害。香港反歧視條例針對性別、殘疾、家庭崗位、種族，未將一般職場欺凌列為獨立保障範疇；我們需要專門的申訴及調查機制。

台灣今年7月起施行《職業安全衛生法》職場霸凌防治專章，要求僱主設申訴及調查機制。我在台灣教善意溝通的同行，其後陸續收到企業內訓邀請。有了法定責任，機構更有動力學習：怎樣指出工作表現不足，而不貶抑、羞辱員工。香港也需要這條界線，不能只靠自願簽署約章。

立法不等於放棄溝通。善意溝通需要愛，也需要真理與勇氣：重視彼此的需要，不把傷害說成小事，明知關係可能破裂仍願意說，也願意承認、道歉、改變。法律劃出底線，溝通才有安全的空間。

我不敢說自己理解整個世代，才更需要問：此刻的我，令身邊的人更敢講，還是更不敢講？勸我讀翻譯的老師，我至今仍感激。到我們做大人，但願先問眼前的人經歷了甚麼、需要甚麼，再分享自己的成功方程式。

作者楊思毅是慈善機構「JUST FEEL 感講」共同創辦人兼執行總監。



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