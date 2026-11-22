來稿作者：陳文坪



新加坡公積金（CPF）制度給人民退休生活提供有力支撐。在低利率年份，CPF的退休戶頭存款利率都是高於銀行存款利率，確保利率比通貨膨脹來得高或持平。CPF除了作為退休養老金外，還可以用來購買房屋、提供高等學府教育費、醫藥保險等等。



新港馬退休養老制度亞洲三甲

國際諮詢公司達信（Marsh）、特許金融分析師協會（CFA Institute）及澳大利亞蒙納士大學商學院，10月20日聯合發布2026年全球養老金指數報告。亞洲國家/地區中，新加坡以82分，位居亞洲之首；香港以71.2分排名第二，獲評B級；馬來西亞以61.1分排名第三，獲評C+級別。

新、港是發達經濟體，又是國際/區域金融中心，在廉能施政、公共服務、法律建設都相對高效、完善。在三大評分之一的「制度健全程度」的得分都獲得90分，體現了政府的管治能力；馬國也表現不俗，取得79分。

這項已邁入第18年的年度評比，從退休收入是否充足、制度能否長期持續，以及制度是否健全可靠三方面，評估各地的退休養老制度。其中，退休收入充足程度佔總分40%，可持續性佔35%，制度健全程度佔25%。今年的報告涵蓋全球55個退休養老制度，涉及約三分之二的世界人口。

在世界排名中，新加坡CPF制度連續兩年獲評A級，以82分排名第四。獲評最高的A級六個國家是，荷蘭以85.8分蟬聯榜首，丹麥和冰島分別以84.1分及84分排名第二和第三；以色列以81.9分排名第五，澳洲以80.6分排名第六。

CPF無風險且回報率高

新加坡推行CPF已經超過70年，制度要求僱主與僱員共同按法定比例繳費，資金存入會員個人賬戶。現今涵蓋面更廣，除了養老、醫療、住房、家庭保障及教育等多功能的綜合性社會保障制度外，還包括可利用CPF來投資，以此賺取更高回報。CPF制度通過強制儲蓄和完全積累模式，成了新加坡社會保障體系的關鍵支柱，是一項強制性的長期儲蓄計劃。

隨着新加坡人口老齡化，新加坡也在調整CPF制度，以更好地保障國人退休後的生活所需。總理兼財政部長黃循財在2026年2月財政預算案聲明中就宣布，中央公積金局將推出新的投資計劃，是一個完全自願的「生命周期投資產品」（Life-cycle investment products，簡稱LCIP），核心理念是通過低廉的費用和簡化的選擇，幫助CPF會員利用儲蓄進行例如20年的長期投資，在風險可控的前提下，爭取比無風險的CPF固定利率更高的回報，從而加強人們退休後的財務保障。

換句話說，會員投資LCIP，不但「無風險」（除非政府倒台），還可以有更高的回報率。說明政府通過投資項目來協助CPF會員賺取更多回報，以此達到多贏。

「鐵三角」養老制度值得借鑑

馬來西亞僱員公積金（EPF/KWSP）成立於1951年。僱員公積金法要求僱主需繳付僱員的公積金，與新加坡大同小異。它相對靈活應對，允許其會員在退休前或其他特殊情況下（如金融危機、冠病大流行等）提取公積金來應急。而提取出來的錢，過後無須再存入。

馬國KWSP過去五年派息率分別為2025年-6.15%、2024年-6.30%、2023年-5.50%、2022年-5.35%、2021年-6.10%。利率非常高。可見，KWSP通過嚴格的風險管理與長期投資策略，仍是維持韌性並為會員持續提供穩定回酬的關鍵。

香港養老架構主要由強積金、政府長者津貼及個人儲蓄三大支柱構成。凡在香港受僱工作，僱員與僱主須各按月薪的百分比供款至強積金賬戶。繳交資金用於投資增值。從這裏可以看出，應對養老，同樣由政府、企業、個人三方組成的「鐵三角」，以此達到可持續的養老制度。

新馬現有的CPF、香港的強積金制度都是一項可持續性發展的模式，在亞洲區名列前茅。在沒有其他更好的退休養老制度得到驗證之前，新港的退休養老制度，值得亞洲區各政府、研究機構的參考、借鑒。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、大中華地區的政治時事和經濟民生。



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