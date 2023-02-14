多聲道｜抗疫有方　新加坡解除防疫限制

自2020年春一場席捲全球的新冠病毒在各地傳播，新加坡也難以倖免。星洲迅速成立跨部門抗疫小組，以及調高疾病暴發應對系統（Disease Outbreak Response System Condition，簡稱DORSCON）接近最高一級紅色下的橙色警戒級別。醫療衛生部門也及時做好各項防範措施。



來稿作者：陳文坪



日前新加坡政府宣佈，自2月13日起，疾病暴發應對系統級別從黃色下調到綠色。其餘抗疫措施也將解除，如搭乘公共交通時無須戴口罩。所有未完成冠病疫情接種的入境者，無須再提交陰性檢測證明；未完成接種的短期訪客也無須購買冠病旅遊保險。成立三年多的政府抗疫跨部門工作小組將解散，交由衛生部管理冠病疫情。獅城解除其餘抗疫措施，建立把冠病視為地方流行病（endemic）的新常態。換句話說，新冠病毒對獅城社區的威脅大大減弱，如同其它流感。

早在2022年4月1日，新加坡重新全方位對外開放，經過近一年來的觀察、評估，冠病傳播在獅城已受到控制與遏制。這是一段「艱難且辛苦」的抗疫歷程，人民也逐漸走出了陰霾，一切邁向後冠病時代新常態。

由被笑「躺平」到有序防疫

新加坡公共衛生之「疾病暴發應對系統」警戒用不同顏色區分。DORSCON框架指的是通過綠、黃、橙、紅四個顏色來反映疫情嚴重程度，幫助政府機構、企業和民眾瞭解應採取的應對措施和指導資訊。紅色級別代表疫情最嚴重，綠色級別則最輕微，或無疫情。

回顧過去三年來的全民抗疫，新加坡在「與冠病共存」的路上雖起伏不斷，但都是採取科學防疫，不畏懼、不彷徨，即便被外界譏笑是在「躺平」、「仰臥起坐」，也默默前行，用心聆聽各界心聲，堅持「以人為本」、「以科學為依據」的理念與信念。

新加坡在2020年4月7日實施「阻斷措施」 （非必要服務人員居家辦公）後，一直在抗疫道路上摸索前進，希望儘快重開邊境。同年12月、次年3月、5月計劃與香港開通「旅遊泡泡」就是一例，但三次計劃都在最後一分鐘被迫喊停。星洲在取得信使核糖核酸（mRNA）冠病疫苗後，2021年2月隨即啟動疫苗接種，而且是從讓最前線醫護、工作人員開始，然後再從樂齡一族一直往下移動至13歲的年齡層。最後再到5至12歲的兒童。當然到後來的加強針、到最近的二價疫苗，可說是有序、有計劃、不斷向前推進。

中庸之道、科學決策取得人民支持

新國抗疫的另一個轉捩點是2021年6月24日，領導跨部門抗疫的三位部長在報章上發表「與冠病共存，過正常生活」。新國衛生部長王乙康說必須「摸著石頭過河」。這一政策的「大」 轉變，引來許多質疑。一些民眾一時不解，認為政府在防疫方面是採取「消極」態度，外國線民更說新加坡是「躺平」來抗疫。必將成為另一個「美國」。然而，事實卻恰恰相反。

星洲政府瞭解人民的感受，抗疫防疫策略並沒有全盤學習西方那一套的「全開放」措施，而是採取漸進式開放，並簡化多項「與冠病共存」的防疫指南。如簡明扼要的「三步驟」讓人民清楚居家康復的條件，教導人民如何使用快速抗原檢測（ART）自行檢測。這大大減少了人們往診所、醫院看病，把醫療資源留給那些重症患者。政府也全面加強樂齡一族的疫苗接種率，迄今因冠病疫情死亡人數只有1700多人，是世界上最低的國家之一。可以這樣說，在開放與防疫方面，星洲取中庸之道，採科學決策、用資料說明，來取得人民的信任與支持。

在抗疫路上，排除萬難摸索前進。2022年2月16日，抗疫部門進一步宣佈開放疫苗接種者旅遊走廊（Vaccinated Travel Lane，簡稱VTL），與近30個國家或城市開通VTL。同年4月1日起，新加坡全方位向全世界開放邊境，那些完成接種疫苗者入境新加坡免檢測、免隔離。生活、工作大致恢復疫情前狀態。達到了重開邊境的既定目標。

抗疫三年，民眾自覺配合政府推出的各項制度，疫情傳播得到良好控制。現在，防疫措施幾乎解除，乘坐公共交通不強制戴口罩，無須再「遮遮掩掩」蒙著臉，終於可以看見人人的臉龐。隨著星洲把冠病正式視為地方流行病，三年防疫，風雨同舟，這段歷程，使獅城民眾堅韌團結，也讓身兼跨部門抗疫領導小組主席的副總理黃循財為領軍的第四代領導團隊獲得人民更大支持。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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