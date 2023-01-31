李家超如何總結抗疫經驗

「今天是兔年第一次行政會議，亦是第一次在這裏見大家，恭祝大家在兔年工作順利、身體健康。」特首李家超星期二（1月31日）早上出席行會前這樣說。



此前兩天，好幾位行會成員也公開談到了獨立調查防疫工作的事情。行會召集人兼新民黨主席葉劉淑儀形容由法官主持獨立調查委員會是「濫用法官」，經民聯副主席林健鋒認為「鞭屍」前屆政府官員沒有意義，陳清霞表示現在不是時候聚焦檢討，亦不應以獨立調查模式追究責任。

誰主張成立獨立調查委員會？ 政府專家顧問袁國勇及孔繁毅均認為要設立調查委員會，檢討檢測及追蹤能力、病床不足等問題。立法會議員江玉歡及狄志遠支持建議，認為檢討不是追究責任，而是汲取經驗。

行會召集人葉劉淑儀認為政府官員最清楚抗疫工作的問題，由法官主持獨立調查委員會「有點濫用大法官」。（資料圖片／林靄怡攝）

應跨部門檢討 讓局外人參與

李家超在行會前也主動指出，不同意「就過去的防疫措施作獨立調查」，但同意「要總結經驗，確保我們有效應對未來的不同威脅」，並表示「特區政府不同部門，包括勞工及福利局和醫院管理局會按疫情發展，持續總結經驗，把有效的應變方案寫進指引中，常規化和恆常化，並持續優化及更新指引」。

星期二的行會議程不知道有沒有包括獨立調查、如何總結抗疫經驗的問題。若然有的話，應該要有人提出，政府部門的內部檢討並不足夠。畢竟抗疫工作往往涉及多個部門，例如醫務衛生局的政策可能影響勞工安排，即是與勞工及福利局相關，因此周全的檢討必然是跨部門的。

再者，「局外人」有時可以帶來寶貴意見，正如審計署以及申訴專員公署一直發揮的重要作用那樣。李家超、葉劉他們即使不同意設立獨立調查委員會，但應否由政府委託指定專家，或者由政務司司長之類的高級別官員主持檢討工作，此等問題值得討論。

檢討方式多元 建議裨益不少

沙士當年雖然沒有成立獨立調查委員會，但政府也成立了專家委員會進行檢討，加上醫管局疫症委員會以及立法會專責委員會，三者的檢討以及建議共同加強了香港此後的醫療及防疫能力。

2019年反修例風波沒有成立獨立調查委員會，但監警會展開審視工作，並向特首提交了專題報告，就改善警隊的常規和程序提出52項建議。時任特首林鄭月娥讚揚報告「全面、客觀，並以事實為基礎，極具份量」，保安局亦認同建議「有助警方更好地處理將來的大型公眾活動及完善執法」。當時的保安局局長李家超今天作為特首，想必未忘外部檢討的重要之處。

行政會議成員、經民聯副主席林健鋒認為政府內部可檢討抗疫工作，但對調查有保留，並反問「將前朝官員『鞭屍』又有何意義」。（資料圖片／夏家朗攝）

政府要加強管理 官員要敢於擔當

即使政府部門已在「持續總結經驗」，但正如李家超也相信「沒有最好，只有更好」，總結經驗的方法也定必可以更好，從而提出更多改善建議。

檢討是為了改善。雖然葉劉淑儀在反對獨立調查的時候，舉例指出沙中線工程問題調查過後，社會已淡忘事件，但她不會不知道沙中線調查報告提出了不少寶貴建議，包括設立專責處理鐵路事宜的部門。而林鄭和李家超兩屆政府亦都同意在運輸及房屋局轄下成立鐵路署，最快在今年取得立法會財委會的撥款。

「反對獨立調查」六個字說來容易，但如何有效地「總結經驗」，卻是特首以至所有行會成員也得嚴肅對待的問題。若然有人如林健鋒所言，因為憂慮調查而不敢出任政府官員，或許他們的確不適合為官。不能忘記「加強政府管理，改進政府作風，樹立敢於擔當、善作善成新風尚」，是國家主席給予治港者的要求。