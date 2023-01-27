檢討抗疫要以避免同一結果為目標

政府專家顧問袁國勇日前在電台節目表示，下次的疫病大流行終究無可避免，故此建議當局仿傚「沙士」疫後的做法成立「調查委員會」，檢討檢測能力、個案追蹤和隔離措施等範疇。政府發言人隨後回應稱，社會現已全力邁向「復常」，並稱國際盛事返港舉辦及與內地逐步有序「通關」，都是「持續總結經驗」、「適時應變」的成果。



去年3月疫情肆虐之際，時任行政長官林鄭月娥曾在抗疫記者會上，回應傳媒相關提問說「香港面對的這一波疫情如此嚴峻，當然有很多地方須事後檢討，檢討範圍相信非常廣泛」，具體例子包括長者死亡個案、安老院的防護設備和措施等，又指她個人對「全面檢視這次應對疫情的政府、民間或機構行為」持開放態度，惟有關工作到港府換屆後一直未見下文。

調查檢討貴在改正

應該指出的是，當年「沙士」疫後其實並未有成立「調查委員會」。所謂的「調查委員會」，一般是指行政長官會同行政會議根據《調查委員會條例》委任、具備多項調查研訊及法官權力的委員會，但2003年以降針對「沙士」成立的特區政府專家委員會、醫院管理局疫症委員會報告與立法會專責委員會報告，皆非根據該條條例成立。

當然，在檢討如何應對重大公共衞生危機一事上，以上三個委員會的研究和報告都提出許多建議。有些後來確實獲港府接納及執行，像是成立「三層應變機制」。也有部分半途而廢、無疾而終，例如擬建三座傳染病大樓只完成了瑪嘉烈醫院一處。至於加強與私家醫生配合、加強發放訊息訓練等，則是好像完全沒有效果。

由此可見，不管檢討抑或調查，又或是根據什麼法例、設立什麼名目或形式的委員會，最重要的還是整理經驗、得出適當且可取的改善方案，並且確保它們後續真正得到落實。假若追究責任而不改正缺陷，或者提出建議而沒貫徹執行，這些其實都犯下捨本逐末的錯誤，對於我們日後應對同類危機毫無助益。

老患問題並非新事

不過，長者欠缺充足保護、院舍運作未如理想，這些明顯都不是在疫情爆發期間突然出現。相反，早於新冠病毒流行之前，社會各界有見人口老化益越嚴重，已屢次呼籲加強保護長者、改善院舍環境，具體措施包括政府主動提供更多公營宿位、提高院舍人員待遇與培訓等。無奈官員始終傾向繼續採用市場機制處理問題，寧可放寬引入外來勞工，卻不願意投放更多公帑。

與此相對，同樣是在疫情中暴露無遺的社區動員能力低下問題，當局倒是不用先等進行什麼檢討、調查，很快就做出各種改善措施，譬如是在地區成立「關愛隊」、在政府內部增設「全政府動員」級別與預先制定各部門指定候命人員名單等。這說明解決問題的方案有時原本唾手可及，未必需要將事情複雜化，否則反而可能招致拖延押後。

持續三年多的新冠疫情，今日終於見到平息曙光，我們必須好好吸收其間逾萬人喪命的慘痛教訓，直接面對和設法消除年老港人生活受到的威脅。無論採取「調查委員會」或其他什麼形式，社會上下絕不應該受政治或經濟利益等因素的干擾，而是需要同心合力，一起以避免去年初那種不堪入目的景象再度在香港發生為目標才對。