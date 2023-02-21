多聲道｜新加坡2023年財政預算案：協助年輕人擁屋夢

2月14日，新加坡副總理兼財政部長黃循財發表「攜手前進新時代」（Moving Forward in a New Era）2023財年預算案聲明。推出更高購屋津貼，協助年輕人早日擁屋夢想。這一新措施，無論是對國家、社區、家庭來說，是夯實「社會穩定的牢固基礎「。



來稿作者：陳文坪



新加坡自1965年獨立以來，在房屋政策上都堅持「居者有其屋」制度。建國近60年，「居者有其屋」這一理念，的確帶給新加坡人民在住屋方面獲得全面的提升，同時給國家發展、政治層面帶來堅穩的力量。執政黨人民行動黨能長期執政，「居者有其屋」 這一國策，是功不可沒的。在人民心中也是一代接一代相傳的。可見，小家的幸福關係到國家的福祉，更關係到政治的穩定性。

其實，反對黨也深知其道理，不時會利用有利時機，向政府提出種種房屋政策的訴求。看似為人民發聲，實至是在為自身及自己政黨撈起政治資本的另類途徑。

今年1月，新加坡上調消費稅至8%，加之全球處於高通脹時期，人民生活面對通脹壓力，政府除了加強「定心與援助配套」等援助外，也及時推出緩解房屋價格上漲的措施，給予購屋者更多的財務支持。可說是，「治理國政先安家」的理念在此次預算案得到加強。

2020年春新冠病毒在全世界大流行後，各國採取「封城鎖國」來遏制病毒的輸入，因而導致全球供應鏈、人員流動的中斷。依賴材料進口、外籍勞工的新加坡建築業也受到很大的衝擊，導致建築工程嚴重滯後。加之實行冠病阻斷措施，採取居家辦公，市場對房屋需求瞬間增加不少。市面上的房屋價格在冠病的肆虐下，無論是買房、租房，其價格不降反升。房屋成了市場的「緊俏商品」。

反對黨批評房屋供不應求

過去三年來，二手房成了搶手貨而轉售價不斷攀升，造成了許多新加坡人轉向申請政府的新建組屋。這樣一來，造成了雙重壓力，新建組屋因冠病阻斷措施致使工程推遲完工；市場二手房價高攀，買房者只好湧向政府推出的新建房屋進行抽籤，而新建房屋等待期須4至5年才能完成。

反對黨看準這一時機，在國會內外不斷批評政府的房屋政策，導致公共住房屋價節節上升，房屋供應「僧多粥少」，年青人在組織家庭面對極限，並提出「安居樂計劃」和「千禧房計劃」的可行性，說這兩項計劃不會掠奪國家儲備金，政府也有能力承擔這些政策的財政開支。但「安居樂計劃」和「千禧房計劃」已遭到執政黨議員的反駁。如果推行這一計劃，對國家土地儲備金、財政可持續都會產生不良後果。

此預算案可說是面面俱到。特別是在協助人民減輕物價上漲與生活費負擔的各層面都給予更多援助，預算案採取以輔助家庭、提升家庭、協助家庭為重點的「安家」政策，更是在此次預算案中體現。

新加坡政府當然了解房地產市場價格穩定的重要性，除了不時採取行政手段加以調控外，也增加公共房屋供應。但建房是需要時間的，而且非一、二年內就能完成的。說句公道話，房屋政策是不易拿捏的。供應量過多，會造成先前的房價「貶值」；而供應量少，卻應付不了需求，會產生「民怨」。

然而，從施政中可觀察到，政府是有誠懇解決這一難題的，但必須給予時間。不過，反對黨肯定緊抓這一機會不放的。政府也不斷強調與解釋，「公共住房價格是人民可負擔得起的」的這一保證沒有改變。雖是如此，年輕新加坡人還是擔憂新組屋等待時間長和轉售組屋價格攀升。

新加坡政府2月14日發表《財政預算案》。(MCI Photo by Betty Chua)

財政預算案加大購屋津貼

政府在2023年預算案中隨即調整房屋政策，進一步幫助年輕人早日實現擁屋夢。財政部長宣佈，有孩子的首次購屋家庭和40歲或以下的年輕夫妻若購買人生第一套房子，申購預購組屋時可獲多一次抽籤機會。所有符合條件的首次購屋家庭，購買轉售組屋也可享更多公積金購屋津貼。二房式到四房式組屋的津貼從5萬元增至8萬元，五房式或更大型組屋的津貼從4萬元增至5萬元。

換句話說，首次購屋者，抽中機率提高了一倍；若購買市場上的二手房，津貼比先前多了1萬至3萬不等，大大減輕財務負擔。政府的「承諾」買得起房屋也獲得體現。

從這裏可以看出，反對黨並非一無是處，也有積極的一面。沒有反對黨對房屋政策的批評，政府的行事就不會那麼迅速改變。但是，真正解決問題的還是須靠政府。「治理國政先安家」這一措施在預算案中進一步強化，體現新加坡政府聆聽民聲民意，優化與調整「居者有其屋」的措施。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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