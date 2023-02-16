財政預算案不是用來派錢

民建聯、經民聯、工聯會、自由黨、G19聯盟、民主黨、香港總商會、稅務學會、澳洲會計師公會、德勤、畢馬威……他們有一個共通點：全部都希望新一份《財政預算案》再派電子消費券。



距離公布日子只餘幾天，相信《財政預算案》大局已定。財政司司長陳茂波若果再派電子消費券，肯定會為他贏來不少掌聲——但官員的KPI不是一時的掌聲，財政司司長的責任更不只是派糖。



將2017年接替曾俊華的那一次撇開不算，這份是陳茂波的第六份《財政預算案》。但這份預算案不應該只是延續過去五份的方針，因為這是他作為新一屆政府任內的第一份《財政預算案》，政策及措施應該體現新一屆政府的施政綱領。

預算案要推動經濟發展

事實上，《施政報告》不少內容已提及預算，例如「產學研1+計劃」涉資100億，資助會議展覽業的新計劃涉及14億，鼓勵本地遊要用6億等。但具體如何增加土地儲備，重奪供應主導權，如何推動經濟發展，卻要財政司司長交出答卷。而這些問題，比起派糖更加關鍵。

當然，派糖作為紓困措施，有一定的作用。尤其是通脹升溫，基層市民需要較多的支援。放眼新加坡政府，在日前公布的《財政預算案》中亦延續了購物券，資助每戶300坡元（約1780港元）在超級市場等指定商店消費。但與此同時，他們的副總理兼財長黃循財亦明言，新加坡不能靠賴以往的模式，在新時代必須為經濟重新定位。比起星洲，香港更沒本錢不改變。

新加坡政府2月14日發表《財政預算案》，以消費稅恆常補貼合資格家庭，增加男士侍產假及發放津貼鼓勵生育。(Singapore MCI Photo by Betty Chua)

獅城助企業走進國際

新加坡的經濟較香港多元化，在金融和旅遊業以外，還有電子、資訊通信科技、精密工程等。雖然他們已有購物平台蝦皮、線上遊戲商Garena等攻佔東南亞市場，以新加坡為總部的網約車Grab也在區內雄霸，但星洲政府仍然沒有停下步伐。其《預算案》再斥資10億坡元（約59億港元）推動新加坡公司走出國際，發展成為全球企業。

去年新加坡增長3.6%，香港經濟衰退3.5%，比起只增長1.1%的日本還要差。毫無疑問，這與我們的第五波疫情以及防疫措施有關。但若以為疫情過去，社會重新開放，經濟便會重拾增長動力，那肯定是過於樂觀。

日本檢討貨幣寬鬆政策

各地政府在後疫情時代不只追求復常，更積極變陣迎接新挑戰。新加坡增收豪宅及豪華車輛的稅收和費用，「富裕者付出多一些」。日本政府近日敲定央行新總裁人選，據報副總裁雨宮正佳拒絕了接任，表明應該有新人事，新作風。而爆冷接任的大學教授植田和男，不久前才明言以往的貨幣寬鬆政策是時候檢討，似乎意味日本也進入改革時代。

安倍晉三與黑田東彥聯手推低日元匯價，在過去十年雖然撐住了日本經濟，但沒法提高工資及促進消費，根本結構問題仍然未解。適逢歐美央行去年大幅度加息，日本進口成本應聲上漲，加上貿易逆差持續，經濟雪上加霜。首相岸田文雄雖然表示交由央行決定是否沿用安倍經濟學，卻這推卸不了內閣政府才是經濟結構改革的第一責任人。

香港的經濟過份依賴金融及旅遊，而前者面對地緣政治以及環球市場波動的影響，後者未見得能走向高增值、高質量發展，可持續能力以及效益成疑。財政上，港府太過靠賴賣地收入，未能向有能力的人多取，向有需要的人多給，衍生嚴峻的社會問題，甚至連中產在內亦都生活質素持續下降。要令香港再次發展起來，香港人富裕起來，靠的不會是消費券。