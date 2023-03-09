多聲道｜有為政府？香港正在學新加坡？

講起新加坡，大家最羨慕可能是他們的組屋政策，人人都可以有自己的房屋，可以安居樂業。然而，大家可曾想過，能夠承擔起如龐大的社會開支，新加坡政府有著驚人創富的能力及動力。



新加坡與香港同為亞洲國際大都會及金融中心，亦是主要競爭對手。在8、90年代，香港經濟實力比新加坡好，新加坡甚至視香港為學習對象，到了2000年，兩地的經濟仍然旗鼓相當，但之後新加坡高速發展，香港已經被拋離。在2000年，香港人均GDP為2.58萬美元（下同），新加坡是2.39萬，分別其實不大，但去到2021年，香港是4.98萬，新加坡達到7.28萬，已經不可同日而語。



來稿作者：李慕飛



新加坡近年高速發展，有很多因素，包括社會及政治環境穩定、以及一個大有為政府。新加坡政府做任何事都習慣主動出擊，對於推動經濟發展就加主動，當中在招商引資方面，新加坡有一個專責的機構——經濟發展局（EDB），除了為外資企業度身訂做優惠政策，以及一站式服務，並且網羅精英人才，在世界各地建立網路，還會主動派員到世界各地邀請企業到新加坡投資，每年亦會舉辦多場招商活動，由總理級和部長級人物帶隊。所以，新加坡在招商引資上，取得極大成就，筆者聽過不少香港商界人士抱怨，新加坡招商工作比香港出色，奪得不少國際的重要投資，甚至搶走香港不少生意！

事實上，香港政府不少經濟政策正朝著新加坡的模式去做。特首李家超發表首份施政報告，推出「引進重點企業辦公室」、「招商引才專組」、成立「香港投資管理有限公司」，近日預算案亦表示計劃引入「公司遷冊機制」。同時，特首及財政司司長亦分別帶隊，去外國做招商工作。這些措施都向外地搶企業、搶人才，與過去香港政府保守的招營策略，大相徑庭，令人耳目一新。

2月22日，財政司司長陳茂波到立法會宣讀新一份的《財政預算案》。（資料圖片／盧翊銘攝）

財政司司長近日發表財政預算案，演辭中有一段話，實在可圈可點：「本屆政府會更好結合『有為政府』和『高效市場』，在需要政府引導的範疇，我們敢於引領、全力承擔、加速推動；在需要市場力量推動的部分，我們通過創造有利環境和條件，讓市場發揮力量，這將大力推動香港高質量發展。」

香港「積極不干預」難與新加坡匹敵

講到政府的營商策略，香港多年來一直沿用70年代由當時財政司夏鼎基引入的「積極不干預」政策，財金官員一直視為最高原則。當年，由費利民及海耶克等經濟學大師提倡的自由經濟學派，在歐美極為盛行，當時香港的「積極不干預」政策就是在此氛圍下產生，此政策亦確實幫助香港在70年代經濟起飛。簡而言之，「積極不干預」的理念，就是讓市場自由運作，香港只做好法律、制度、基建等等工作，客戶自然會來港做生意，而「積極」兩字則代表有需要時政府還會出手干預。與之相比，新加坡不太相信自由市場，反而更著重主動四出尋求機會。

筆者不敢去評論經濟學派的理論，但從實證的角度看，從2000年以後，香港的「積極不干預」或者後來經微調後的「小政府、大市場」的政策，已經難與新加坡的「有為政府」匹敵。其實，特區政府當然都應該知道問題所在，當時亦曾提出改為「適度有為」的思維，但香港回歸後長期陷於政治紛爭中，政府極其弱勢，官員畏讒畏譏，根本無能力作出任何改變。

今時今日，特區政府重新走向強勢，亦明顯採取主動招商政策。筆者認為，是否學新加坡，其實並非重點，今日世界經濟一體化，任何成功的經驗都值得借鏡。筆者相信，在招商引資的工作，新加坡的經濟發展局，是最值得借鏡。香港新成立的「引進重點企業辦公室」，目前只針對幾類高端行業，如果要長遠爭取國際投資者來港，應該考慮當「引進重點企業辦公室」有具體經驗後，將投資推廣署及貿發局等部門機構，合組成一個具備實權的獨立機構，以積極有為的行動，專門處理所有招商工作。事實上，現今環顧世界各地，已經甚少國家或地區採用被動的招商模式，香港必須作出改革。

作者筆名李慕飛，從事政策研究工作，曾任職傳媒。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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