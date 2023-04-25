多聲道｜探索太空　獅城積極推動

2023年4月17日，國際科學理事會屬下的太空研究委員會（Committee on Space Research，簡稱COSPAR）在新加坡南洋理工大學舉辦的第五屆COSPAR研討會上，宣佈新國加入委員會的消息。這個委員會於1958年成立，旨在促進太空科研，讓成員交流成果、訊息和意見，併為所有科學家提供平台討論太空領域研究，推動航天技術的發展。



來稿作者：陳文坪



全球總共有將近200個國家。而至今加入COSPAR的只有45個。新加坡是第46個加入COSPAR的國家，也是成員國中第15個亞洲國家。由此可見，新國雖是彈丸小國，有能力加入COSPAR，新國積極參與太空探索，其國力是不容小覷的。

這邊剛加入COSPAR的新聞才發布，另一邊就再次發射衛星，足見準備功夫做得完美。4月22日，新國第二個商用地球觀測衛星（eLEOS-2衛星）在印度成功發射升空。這款衛星重750公斤，有新國製造的合成口徑雷達，能在任何天氣情況下，協助監控災難，氣候變化和自然資源等情況，並以高分辨率全天候捕獲晝夜圖像。

探索太空除了使人類能夠更好地了解宇宙，也能增加了解地球大氣的程序，如更準確地預測天氣模式來服務人類。對航空、海事的發展也能獲益，甚至在遠程醫療方面也能進一步發揮功用、功效。

回顧過去，新國貿工部長顏金勇在2022年2月9日召開的第14屆環球太空與科技大會開幕儀式上，宣佈將投入1.5億新元的資金，進一步推動太空領域的研究與開發工作。同年3月28日，新國總理李顯龍帶領多位內閣部長到美國進行工作訪問時，貿工部長顏金勇在美國國家航空航天局副局長梅爾羅伊（Pam Melroy）等官員的見證下，在華盛頓簽署文件，正式加入《阿耳忒彌斯協定》。他表示，新加坡希望通過加入此協定與美國以及其他簽署國交流、合作開發太空行業，帶動其他相關行業的蓬勃發展。

美國國家航空航天局是在2020年提出阿爾忒彌斯協定（Artemis Accords）。最初的發起與簽約國有澳洲、加拿大、意大利、日本、盧森堡、阿拉伯聯合酋長國和英國。後來加入協定的國家還有巴林、巴西、以色列、墨西哥、紐西蘭、波蘭、韓國、羅馬尼亞及烏克蘭，新加坡是該協定的第18個簽約國。

新加坡是東盟地區首個加入此協定的國家。可見，新加坡也希望有機會與其它國家一道，參與太空探索，為未來的科技發展，創新技術，甚至太空行業的經濟大餅分一杯羹的雄心。這裏說明，新國對加入太空探索是用心的，積極的，而且不斷向前邁進。

其實過去幾年來，新國在太空領域出現騰飛式的發展，業內人士希望新加坡除了是金融中心外，也能成為一個「太空中心」。目前新國已有超過60家從事太空行業的公司，這個領域的專才和研究員超過2000人，在開闢新加坡的太空商機。新加坡至今已向太空發射了超過20顆衛星。

在新加坡的高等學府如國立大學、南洋理工大學都設有太空研究機構，大學也積極培養太空科學家、工程師與企業家，並讓學生和年輕專業人士有更多機會接觸頂尖太空科技；也參與負責開發衛星發射或空間站運行技術，以及與業界合作加快太空項目的發展。

誠然，新加坡在加入阿耳忒彌斯協定與COSPAR之前，已做了許多準備，也投入資源製造與發射衛星，向太空發出探索。隨着新加坡加入國際太空研究委員會，將確保亞洲及東盟地區未來也有機會對參與太空事務給予建言，包括制定規則、訊息分享及使用。新加坡雖是小國，卻能以自身的國力，在太空探索方面投入資源，為人類作出應有貢獻。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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