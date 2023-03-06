多聲道｜新加坡應屆大學生「吃香」

大學教學，跟上市場需求。大學生能學以致用，符合僱主的需要。高等教育的投入產出，與企業發展需求，可以相輔相成，相得益彰。



2月20日，新加坡國立大學（國大）、南洋理工大學（南大）、新加坡管理大學（新大）以及新躍社科大學（躍大）聯合公布2022年畢業生就業調查，以了解應屆畢業生在完成年終考試後半年內的就業狀況，約有75.8%的學生（1萬2100人）參與。



從調查結果公布來看，新國大學生不但吃香，還具有明顯優勢，即入職薪資高、就業率也高，可說是兼具「雙高」成份。



來稿作者：陳文坪



調查顯示，四所大學的畢業生就業情況已全面恢復到疫前水平，就業率高達87.5%，比2021年的84%多了3.5個百分點；比疫情大流行的2020年的比率69.8%高出17.7%。整體月薪中位數也從2021年的3800元升至2022年的4200元，增加了10.5%。高於通貨膨脹的6%。實際薪資有所增加。其實，國大計算機學士（電腦科學），月薪中位數更是高達6600元。

整體而言，即包括兼職和自由從業者在內，去年四所大學的畢業生有93.8%在畢業後半年內找到工作。這個比率是很高的。與海外其它國家、地區的畢業生相比，新國的大學畢業生幾乎「全員就業」。

大學教育，能學以實用，是社會各界，包括企業、家長、畢業生的最大期望。大學畢業生起薪高，說明大學教育與市場期望是相若的。畢業生具有一技之「識」，所學知識有所發揮是各方的期待。因為學生花了4至5年讀大學，目的就是畢業後能找到更好的工作，更高的收入。僱主也期望畢業生的一技之能是自己所要聘用的，且畢業生的知識可以用在工作上，為企業增值與貢獻。

學校、家長同樣也是如此盼望。政府投入許多教育資源在大學生身上，當然也期望所培養的人才能為國家、商企服務，受社會各行業所青睞。

新加坡大學以「市場為導向」

新加坡的國大、南大已有數十年的歷史，在亞洲大學排名更是名列前茅。新大也有23年辦學經驗，是亞洲頂級的財經類院校。與美國精英大學相同，新大采用了美國常春藤大學式研討會形式的教學方法。這是因為新大與美國兩所頂尖商學院，即美國賓夕凡尼亞大學的沃頓商學院（Wharton School）及訊息科技教育與研究聞名於全球的卡內基梅隆大學（Carnegie Mellon University）保持密切的合作關係。其商科深受學生的嚮往；能被新大錄取進入商科的學生成績都不俗，畢業生更受商界、企業界的招手。筆者認識的一些學生，在還沒畢業，就被一些國際企業招聘入職。可見，畢業生的才華、才幹受到市場的重視。

而躍大成立才短短六年，其畢業生同樣受企業界所歡迎，的確令人刮目相看。躍大是在2016年10月升格為大學，是新加坡第六所公立大學。成立雖短，但其「母校」，新加坡管理學院（SIM）有着半個世紀多的辦學經驗，師資雄厚。

新加坡沒有自然資源，國土面積小，但重視教育。沒有資源的新加坡，對教育的投入卻不吝嗇。政府每年都會撥出財政預算填補每個學生的教育戶頭，從上百到上千不等。持續性到畢業。政府甚至也撥款給每位成人從500元至1500元不等的金錢供人民繼續進修。這相信在其它地方是少有的。

新國大學生能享有「雙高」，說明了政府對教育的重視及高等學府對學術自由、學術應用的不斷提升。重要的是學生所學有所用、所學有所需、所學有所發揮。教與學符合職場的需求。

小國家，大教育。新加坡高等學府培養出來的大學生能得到企業的招手，說明高等教育的課程與時俱進，教學知識符合市場所需。教育是立國之本，是創新源泉、是經濟發展動力、是推動社會不斷向前的力量。高等教育以「市場為導向」的教學理念符合各方利益，也是一種優勢。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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