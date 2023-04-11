多聲道｜新中建交33年　關係轉向「快車道」

今年是新加坡與中國建交33周年，兩國領導人同意把關係提升至「全方位高質量的前瞻性夥伴關係」。這是水到渠成的體現，也是兩國關係躍上歷史新高點。自1990年建交後，新中發展一步一腳印，腳踏實地，不斷向前邁進。如果說新加坡是所有與中國建立外交關係中發展得最快的國家，並不誇張，也不為過。新加坡雖是小國，但對中國的改革開放，比起一些大國貢獻良多，有目共睹。



來稿作者：陳文坪



受中國新一屆政府總理李強的邀請，李顯龍總理3月27至4月1日到中國北京作正式訪問。期 間訪問了廣東、海南，並出席博鰲亞洲論壇年會並發表演講。李顯龍3月31日在北京與中國國家主席習近平會面，兩人重申新中卓越的雙邊關係，並同意將新中關係升級為「全方位高質量的前瞻性夥伴關係」。這是本次訪問所取得的豐碩成果之一。

回顧過去，新方不但支持中國的改革開放政策，也提供了「軟實力」的協助。

八九年「六四」事件後，中國改革開放政策不但遭受西方國家的抵制，也面對內部保守勢力的反制。1992年春，中國改革開放總設計師鄧小平特地從北京來到南方城市深圳、上海等地視察（南巡），並發表對改革開放的重要講話。其中包括向「新加坡學習成功的經濟發展經驗與社會治理」。後來的南洋理工大學「市長班」就是因應中方的要求而開辦的。新加坡為中方官員提供的各種課程培訓，廣義來說，受益者是大陸千千萬萬的人民百姓。

特別是，中新蘇州工業園區的成立與發展，是新中兩國政府間的重要合作項目，被譽為「中國改革開放的重要窗口」和「國際合作的成功範例」。 經過20多年的引資、開發，它已是傲立中國外資建設「最成功」的典範之一。

除此之外，新中天津生態城的發展、中新（重慶）戰略性互聯互通陸海新通道的建設，，廣州知識城國家級雙邊合作項目，這些政府間合作工程，以及新加坡與多個省市不同的經濟合作開展，在在說明新中過去30多年來取得了豐碩的成果。

不但如此，中國首次同亞洲國家簽訂的全面雙邊自由貿易協定的國家也是新加坡。自兩國於2008年10月成功締結自由貿易協定後，新中經貿發展迅速。單2022年，中新雙邊貿易額為1151.3億美元。截至2022年10月，新加坡累計對中國投資1304.6億美元。

2019年10月，新中升級版自貿協定生效，給自貿協定提升了一個層次，強化了新中兩國之間貿易和投資的聯動。2013年起中國連續9年是新加坡最大貿易伙伴國，而新加坡連續9年是中國最大新增投資來源國。

從這些事例可以看出，新中升級版自貿協定是實質性、富有意義和互惠互利的。

其實，新中關係不但經貿有良好的發展，在其它領域都也有很好的合作表現。如新加坡積極參與中方倡議的「一帶一路」建設、加入由中方牽頭的亞洲基礎設施投資銀行，成為亞投行的創始國之一。在教育方面，新加坡的雙語政策受到中方莘莘學子的青睞，獅城成了他們升學、留學的樂園。從鄰里學校到高等學府，都可看到來自中國學子們勤奮學習的身影。

兩國也在文化、藝術、文物等不同領域的深入交流與合作。過去30多年裏，幾乎每年的春到河畔都有來自中國大陸的表演團體參與，給華族文化增輝 ；傳統節日的牛車水街道燈飾造型都有中方工匠的藝術創造；亞洲文明博物館裏，時常展出中方友情借來的歷史悠久文物，讓訪客觀賞。

2015年11月，中國國家主席習近平在國事訪問新加坡時，特地為在新加坡鬧市中的「中國文化中心」揭牌。文化中心的設立，加強兩國文化交流，增進兩國人民之間的相互了解和友誼，是雙邊關係進一步深化的重要標誌，意義非凡。

新中關係33年另一個「特別」讓人津津樂道的是，1993年新方促成中台兩個意識形態各異的政府放下歧見，利用新加坡提供的便捷，汪（道涵）辜（振甫）首次在獅城握手言談，開啟了兩岸政府間的接觸。在相隔二十二年後，即2015年11月7日，中國國家主席習近平、時任中華民國總統馬英九，以「中台兩岸領導人」的身份，於獅城舉行歷史性會晤，從而締造兩岸間66年來領導人的首次會面。說明小國也能為世界的和平作出貢獻。

2020年新冠病毒疾病大流行，中新兩國先後都受到影響，也阻隔了人們之間面對面的往來交流。雖是這樣，卻阻斷不了兩國政府、人民之間的相互支持與聯繫。

當中方面對冠病爆發時，新方各界包括政府、商團、民間組織都給予有力支持與幫助，提供抗疫物資、防疫產品，通過不同渠道，送到中國各地。而當新加坡面對冠病在客工宿舍傳染開時，中方也以實際行動給予協助與回饋。這體現兩國政府不分國界對公共衛生的關心，體現了兩地人民心中的友情、友愛、互助精神。

面對疫情，兩國高層聯繫也不間斷。2020年2月，副總理王瑞傑同時任副總理韓正就新冠病毒疫情通電話，表達關心之餘，表示將加強兩地衛生防疫的合作。1月至4月，外長維文先後3次與時任國務委員兼外長王毅就合作應對新冠病毒疫情進行聯繫。高層之間的信任、相互支持，讓新中關係行穩致遠、堅毅向前。疫情期間，兩國設立「快捷通道」來服務各界，讓兩國人民都能從中受惠。推進「一帶一路」與陸海新通道建設相結合；在國際事務上充分支持與合作。

同年7月，習近平主席致電恭賀總理李顯龍再次獲得人民支持贏得全國大選。兩人重申了新中兩國的牢固關係，並對雙方在2019冠病疫情期間的相互幫助與支持表達謝意。8月，時任中國中央外事辦公室主任楊潔篪在出訪韓國前先到訪新加坡。在國務資政兼國家安全統籌部長張志賢的陪同下，特地瞻仰矗立在新加坡河畔的鄧小平銅像。說明中新關係在老一輩領導人建立的基礎上，得以繼續發揚光大，源遠流長。

2021年6月30日，李顯龍總理致函中國共產黨總書記習近平，祝賀中共建黨100周年，並表示有信心新中兩國關係將不斷加強深化。

2021年10月，習近平在與李顯龍通話中稱新加坡為「近鄰和夥伴」。他說，兩國「在政治上相知互信，合作中與時俱進，交往中互學互鑑」。面對疫情雙方守望相助、共克時艱，推動雙邊合作逆勢前行，彰顯中新關係的活力和韌性。

2022年2月，哈莉瑪總統訪問北京會見習近平。兩人一致認為，新中應密切合作，推動雙邊關係不斷升級。雙方肯定了新加坡和中國應在現有合作領域加強合作，包括在蘇州、天津和重慶有着良好發展的三個政府間合作項目。

2023年，是新中「全方位高質量的前瞻性夥伴關係」的元年。兩國關係已提速進入「快車道」。為深化兩國未來在多領域、多廣度、多層次進一步的合作注入了新能量、新動力、新維度。

進入後疫情時代，期望除了高層領導不時互訪外，雙方須早日消除「內在壁壘」，加大開放速度，加強企業、文化、商旅的合作；促進民間多交流、人員可便捷往來，把冠病阻隔的時間「搶回來」，才有助於實質的進展。兩國協力合作必將能進一步跨步向前，一同走向共榮共贏的新篇章。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01觀點」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。