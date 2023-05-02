來稿｜從幫傭案件裁決　彰顯新加坡司法剛正

與本土居民相比，外籍幫傭是相對「弱勢」的個體。如果發生法律糾紛，自身更是處於「不利」的條件。然而，在新加坡工作的家庭幫傭，在面對法律問題時，卻能得到法庭公正的裁決。說明司法制度的廉潔，弱勢個體也能受到法律保護。



來稿作者：陳文坪



女傭莉雅妮（Parti Liyani）來自印度尼西亞，在新加坡一戶名望家庭做幫傭約九年，2017年被控偷竊僱主總值3萬4600元的財物。她原本被判罪成和坐牢26個月，但她於2020年9月向高庭上訴，最終洗脱偷竊罪名。反而是其僱主的兒子被控，因在法庭審訊中提供假資料，並對警員撒謊，僱主的兒子最終被判坐牢兩周。

新加坡國家法院法官張榮光在4月14日下判時強調，雖然控辯雙方都建議開罰5000元，但法院有責任確保判決妥當。張法官說，向警員撒謊及在法庭提供假資料屬嚴重罪行，被告誤導警方展開調查及控方提控莉雅妮等都耗費了資源，不能說沒造成實質傷害。

在法庭上，當雙方律師都建議法庭判處被告罰款或相若刑罰時，一般上，法官會「依照」雙方律師的建議去判決。但是，在這起案件中，張榮光法官並沒有遵從兩造律師的「同等共識」，而是維護司法公正與廉明的最高原則精神，判被告坐牢，而非罰款了事。

另一起事件也涉及家庭幫傭。來自菲律賓的沃爾加斯（Ontal Charlene Vargas），在2021年12月9日接種輝瑞／復必泰疫苗追加劑，隔天因呼吸短促和胸悶入院治療。但12日突然因心血管衰竭而暈倒，經過搶救後無效，不幸於13日死亡。

新加坡驗屍庭驗屍官4月14日裁定這是一起不幸的醫療事故，死者死於心肌炎（myocarditis），她的死因相信與接種冠病疫苗有關。其家屬已在疫苗致傷經濟援助計劃下，獲得22萬5000元的一次援助金。

根據衛生科學局最新疫苗安全報告，接種疫苗後出現心肌炎是罕見的，在接種單價疫苗為基礎疫苗時，心肌炎的病發率為每10萬劑1.1起，在接種二價疫苗時則是每10萬劑有0.1起。由此可見，在接種疫苗4天後才出現「大問題」更是非常少見。但驗屍庭法官還是依據科學、專業，公正，明確作出裁決。

新加坡自1965年獨立後，就不斷推行法律制度，建設一個以法律為準繩，人人尊法、敬法、守法、甚至「畏」法，在法律面前人人平等的社會。至今法律已經深入在各行各業裏、在人民生活中。

還有，聯合國首份跨境和解協議執行公約《新加坡調解公約》以新加坡命名，說明新加坡的法制建設、司法制度、法庭審訊、法律執行、法官公信力、司法獨立等獲得國際社會的信賴與肯定。以新加坡命名的《公約》成為調解各國商業糾紛的行動指南，新加坡的法制信譽也進一步提升，國際社會也從中受益。

新加坡也是國際仲裁中心。新加坡的麥士威議事廳（Maxwell Chambers）是全球首個綜合性糾紛化解中心，提供頂尖國際替代性糾紛解決中心的各項服務。包括美國仲裁協會的國際爭議解決中心、日內瓦世界知識產權組織仲裁與調解中心（WIPO）的首個海外辦事處，以及荷蘭海牙的常設仲裁法院的首個亞洲辦事處，都設在麥士威國際爭議解決中心。

法律面前人人平等，必須在日常生活中加以踐行。疫苗接種致死事件，驗屍官明確說明「死因相信與接種冠病疫苗有關」。一錘定音。而家庭幫傭與名望家庭的法律案件，體現法律的威嚴，法庭的公正，法官的正直。從判決說明可知，兩造律師只建議法庭判被告罰款，但法官不以為然，判被告坐牢。這裏彰顯新加坡司法制度的廉明、奉公、剛正的崇高精神。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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