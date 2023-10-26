來稿｜100年後新加坡還存在嗎？——「李光耀精神」是一部經典之作

新加坡所取得的成就並非理所當然，而是建國一代的領導人克服重重困難、歷盡千辛萬苦、不畏前途艱險、高瞻遠矚目光、廣納能幹人才，任人唯賢制度、維護族群和諧、建立法制法規，並帶領人民，開疆闢土，建設家園而奠定下的基礎。



今年是新加坡已故建國總理李光耀百年冥誕。為紀念李光耀所留下的政治遺產、可持續發展制度，星國華社多個團體特地出版了《100年後新加坡還存在嗎？》一書，讓人們可以系列回顧已故李光耀在建國路上所推行的各項政策，重温他所倡導的建國理念、價值觀、發展觀。



來稿作者：陳文坪



此書除了序言、後記外，共有17個章節，如小國大外交、種族和諧、強大國防、鐵腕肅貪、居者有其屋、飲水思源、雙語政策、宜居城市等，可說涵蓋了李光耀及建國一代領袖治理國家所推行的各項重要施政方針與政策。而這些政策經過一甲子時間「淬鍊」，在今後很長的一段時間裏還是一部「指南」及可持續發展的「經典之作」。

為紀念李光耀所留下的政治遺產、可持續發展制度，星國華社多個團體特地出版了《100年後新加坡還存在嗎？》一書。（相片由作者提供）

以種族和諧為例，新加坡在經歷兩次種族暴亂後，李光耀就決心要實現族群和諧相處。1965年8月脱離馬來西亞獨立後，他的政府在制定政策時都以建立一個多元種族與文化的社會為宗旨。一甲子以來，各族群生活在同個屋檐下相處融洽、相互信任。各宗教團體也相互尊重、鼓勵互訪，開放場所讓不同信眾參觀；節日相互邀請對方出席活動；遇到重大災難（害）時，各大宗教領袖同場一起為國家、事件禱告，祈求國泰民安。

經過五十多年的發展，設施完善的新穎組屋，在各市鎮鱗次櫛比矗立，新加坡也從小漁村發展成為繁華大都市。經濟上取得驕人的成績，讓新加坡在一代人之間邁向發達國家行列。

新加坡自1965年8月獨立後，政府在制定政策與施政方針都是一視同仁，公平、公正對待各族群人民，不會因某個族群佔大多數而獲得優惠或照顧。政府長期來推行的政策都是以「任人唯賢」為原則來舉才是用，不因族裔身分而加分或減分。

回看9月1日新加坡舉行總統選舉，選民不但踴躍投票，而且是以候選人的才幹，能為社會、社稷作出更大貢獻為考量作為投票依歸。尚達曼這位少數族裔能以70.4%高票當選新一任總統，說明新加坡在族群融合、選賢與能等方面取得不俗表現，也說明「任人唯賢」制度的可持續性。這些都是建國總理李光耀留下的政治遺產之一。

《100年後新加坡還存在嗎？》一書是李光耀那一代領導人在建國路上推行各項政策的「精髓」摘要，值得人們進一步重温。特別是生長在Z世代的年輕人，這本書是你們了解新加坡建國領袖如何為新加坡的成功所付出的辛勞與奠定的良好基礎不可少的一本讀物。

還有，新加坡的成功獲得國際社會的讚許。一些國家、地方的官員、企業高管都希望有機會到新加坡取經，甚至到新加坡學習管理或進行培訓。其實，《100年後新加坡還存在嗎？》一書，就是現成的「理論知識」，可以深讀後再到新加坡「取經」，這樣更能達到學習效果。

值此建國總理李光耀百歲冥誕，他所留下的精神遺產，新加坡許多機構、團體、組織都藉此機會加以發揚。一些學術機構也舉辦紀念李光耀的治國精神，大中華區參與的學者對李光耀所留下的制度都讚賞有加。

可見，以新加坡繼續保持開放國門，力爭上游雄心，維持族群和睦、高度廉潔效率，法治法制並行，相信能打造成一個更包容的社會、更宜居的家園，來續寫新加坡的傳奇、新的篇章。只要不忘初心，人民勤奮，政府高效，100年後新加坡還存在嗎？答案是不言而喻的。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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