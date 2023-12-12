來稿｜「國際控煙先驅」的最佳示範

科學其中一個核心原則，在於「證偽」（falsifiability），也就是一個理論或假設必須要能夠被實驗或觀察所證明是錯誤的，否則，就不能被視為科學上的有效理論，只是一種「信仰」。



社會科學亦然，而社會本身就是實驗室，每一次「實驗」，都需要付出高昂的代價，因此任何公共政策往往需要經過深思熟慮、反覆辯論，方可以用較小的代價，找到最符合整體社會利益的政策。正因如此，國際例子才彌足珍貴，以網絡術語來表示，就是「看好了我只示範一次」。香港的控煙策略公眾諮詢正式結束不足兩個月，新西蘭就傳來最好控煙示範。



來稿作者：歐陽熙



新西蘭素來被某些團體視為「控煙先鋒」，皆因其去年在一片爭議聲中，通過俗稱「新世代禁煙令」的法案，永久禁止向2009年1月1日或之後出生者出售香煙或煙草產品。法例的通過，本身就有莫大爭議及分歧，對資本主義社會稍有認識的人均會知道，如此極端的措施，必然會助長非法私煙市場，如此諤諤之言，卻敵不過當時千人之諾諾。

言猶在耳，新任總理盧克森（Christopher Luxon）甫一上場，就立即廢除相關法例，原因也正是要防止形成地下煙草市場，盧克森強調政府未來將透過教育和其他政策，以降低吸煙率，至於所謂「世代禁煙」，早就拋在九霄雲外。無獨有偶，香港東南亞的鄰近國家馬來西亞亦基於現實考慮，從善如流撤回類似「世代禁煙」的法案。

香港情況亦類似，自年初上調三成煙草稅後，自由市場反應最是迅速──坊間馬上出現大量私煙宣傳廣告，甚至「老鼠煙」亦正逐步地面化，亦摑了煙草稅一巴。一個關注控煙政策的「長遠煙草政策關注組」進行實地調查，發覺在北角、九龍城、荃灣區內所出售香煙零售點中，近半有售低於煙草稅項成本的「老鼠煙」；部分售價低至每包$30，情況的猖獗看似匪夷所思，不過細想一下，在盲目增加煙稅的情況下，這其實是必然結果。

從數字上可見，海關打擊私煙不遺餘力，今年截至11月已偵破10,604宗私煙案，較去年3,436宗增加逾兩倍，拘捕9,716人，亦按年增兩倍，海關努力有目並睹，但是為何私煙仍是俯拾皆在，即使海關落力打擊，仍是「野火燒不盡，春風吹又生」。只有從根源著手，才可真正有效遏阻私煙猖獗的問題。

香港的控煙政策倡議，以往都由一群「信仰」行先的反煙人士主導，提出各種離地主張建議，結果不僅控煙不成，更催旺了黑市交易，洐生其他社會問題。「香港吸煙與健康委員會」多年來一直倡議政府大增煙稅，以為瘋狂加煙稅，吸煙者便會肉痛戒煙。另一邊廂，委員會早前多次建議香港仿效「控煙先鋒」新西蘭實行「世代禁煙」的做法，也引起了一片爭議。

如今新西蘭這個先驅、師傅、模範生，已經用自身的慘痛經驗，證明了「世代禁煙」的極端手法無助控煙、甚至適得其反，亦撤回相關法例；吸煙與健康委員會也該收回有關建議。還望委員會能放下「信仰」，檢討自身，日後提出務實有效的控煙建議，發揮真正的進言角色。

作者筆名歐陽熙，曾於跨國科企處理及打擊電子商貿詐騙、假新聞及訊息工作，常駐新加坡及香港，現時從事資訊科技公司顧問。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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