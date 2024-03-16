元朗攸壆路簡約公屋項目料明春落成　當局籲有意營運機構做好推廣

房屋局月初就首個「簡約公屋」項目、元朗攸壆路項目的營運及管理服務合約進行招標。房屋局局長何永賢今日( 16日 )在表示，簡約公屋的工作在全速推進，元朗攸壆路項目預計於明年第一季落成，當局周五（15日）舉行了簡介會，向有意參與的NGO及物業管理公司講解內容，包括當中的賞罰機制，以及鼓勵營運機構做好宣傳推廣、讓有需要的基層市民掌握資訊選擇入住，並做好管理支援，讓住戶可以安居。



何永賢在Facebook表示，簡約公屋不只是提供住的地方，營運機構除了要管理項目，還要對住戶作出多元支援，包括幫助居民適應社區，並在就業和就學等方面提供協助。何永賢，為加強住戶的了解，房屋局副局長戴尚誠周五與團隊舉行了簡介會，向有意參與的非政府組織和物業管理公司講解內容，包括賞罰機制，以鼓勵營運機構做好宣傳推廣、讓有需要的基層市民掌握資訊選擇入住，並做好管理支援，讓住戶可以安居。

▼2月18日 元朗攸壆路簡約公屋動土禮▼



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何永賢稱期待見到有心有力營運攸壆路簡約公屋

何永賢又指，簡約公屋工作在全速推進，其中元朗攸壆路項目預計於明年第一季落成，相關的營運及管理服務亦已於本月初開始招標，有關招標將於4月19日中午12時截止，當局期待見到有心有力的營運機構參與其中，發揮創意為未來簡約公屋攸壆路項目的住戶提供最適切的支援，讓他們在攸壆路的居所，有機會更好地規劃人生。