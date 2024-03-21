泰國潑水節2024攻略！曼谷活動日期+貼士+禁忌／胡慧冲推介景點

泰國潑水節2024｜4月去泰國旅遊一定要玩潑水節！泰國潑水節是當地的傳統新年節日，一般在每年的4月13日至15日展開，不過泰國政府宣布將今年潑水節延長至21日，即4月1日至21日舉行盛大慶祝活動。去前必睇胡慧沖推介潑水節景點、5大禁忌、泰國觀光局小貼士等，去泰國／香港潑水節都啱用！



潑水節（songkrangram@ig）

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泰國潑水節2024【1】4月11至15日去曼谷最好玩

雖然4月1日至21日泰國全國各地都有潑水節活動，不過首都曼谷集中在4月11日至15日大搞慶祝活動，計劃去曼谷玩潑水節的人記得留意這幾天！曼谷皇家田廣場（Sanam Luang）是本屆潑水節的主要舉辦地點，重點節目有4月11日的潑水節巡遊，共20支盛大的遊行隊伍、1000多名表演者，由Phan Fa Lilat橋出發，遊行至皇家田廣場。其他活動包括無人機表演、音樂噴泉及博覽會等。

泰國潑水節2024【2】胡慧冲推介曼谷潑水節熱門景點

泰國通胡慧冲近日在YouTube影片推介曼谷潑水節熱門景點及活動。（胡慧冲遊泰國@YouTube影片截圖）

除了皇家田廣場，泰國通胡慧冲近日在YouTube影片推介曼谷潑水節熱門景點及活動：暹羅天地（ICONSIAM）、考山路（Khao San Road）、Siam Square、centralwOrld、S2O 潑水音樂節等。至於酒店林立的史隆路（Silom Road）就未知會否有潑水節活動。

泰國潑水節2024【3】參加潑水節禁忌

潑水節（songkrangram@ig）

玩水固然開心，不過大家參加潑水節時，要注意勿觸犯當地習俗禁忌。以下是泰國潑水節5禁忌，服裝、飲食、潑水對象都有規矩！

● 避免赤裸上身及穿著暴露服裝，如比堅尼、薄身及過於淺色的衣服

● 禁止用高壓水槍

● 禁止潑灑污水

● 禁止潑長者、僧人、幼兒、病人及執務中的警察

● 禁止活動現場販售酒類



泰國潑水節2024【4】參加潑水節小貼士

2023年九龍城潑水節（資料圖片）

泰國觀光局提醒旅客以下4個小貼士，記得帶齊更換衣物、防水膠袋、玩水用具！

● 用好玩的心看待這場慶祝，不要因為被淋濕生氣。

● 穿著容易乾的輕便衣服。

● 把錢包、手機以及相機裝進塑膠袋內收好。

● 隨身帶個小水桶或是水槍加入潑水派對。



泰國潑水節2024【5】傳統新年習俗

泰國潑水節正式名稱是宋干節（Songkran，วันสงกรานต์），是當地的傳統新年節日，一般在每年的4月13日至15日國定假期展開。泰國人會仔細打扮後前往寺廟祈福，準備豐盛料理獻給和尚，祭拜祖先。在祭拜祈福之後，家人團聚在一起，年輕一輩準備花環點上蠟燭，將水倒到長輩手中，祈求他們身體健康、長命百歲。 而潑水是泰國傳統新年向他人祝福的方式之一，愈濕愈有褔！

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